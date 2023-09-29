https://ria.ru/20230929/pvo-1899491653.html

Силы ПВО отразили несколько атак ВСУ на Токмак

Силы ПВО отразили несколько атак ВСУ на Токмак - РИА Новости, 29.09.2023

Силы ПВО отразили несколько атак ВСУ на Токмак

Российская система ПВО в пятницу отразила несколько атак украинских войск на город Токмак в Запорожской области, сообщил в Telegram-канале глава запорожского... РИА Новости, 29.09.2023

2023-09-29T16:15

2023-09-29T16:15

2023-09-29T16:15

специальная военная операция на украине

токмак

запорожская область

россия

владимир рогов

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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 сен – РИА Новости. Российская система ПВО в пятницу отразила несколько атак украинских войск на город Токмак в Запорожской области, сообщил в Telegram-канале глава запорожского общественного движения "Мы - вместе с Россией" Владимир Рогов. "Сегодня на протяжении дня нацисты не менее двух раз нанесли удары из РСЗО по городу Токмаку в Запорожской области. ПВО России отработало по летящим на мирный город снарядам ракетных систем залпового огня", - написал Рогов в своем Telegram-канале. По его словам, информация о пострадавших и разрушениях уточняется.

https://ria.ru/20230416/ukraina-1865571849.html

токмак

запорожская область

россия

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токмак, запорожская область, россия, владимир рогов