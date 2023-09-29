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Силы ПВО отразили несколько атак ВСУ на Токмак - РИА Новости, 29.09.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
16:15 29.09.2023
https://ria.ru/20230929/pvo-1899491653.html
Силы ПВО отразили несколько атак ВСУ на Токмак
Силы ПВО отразили несколько атак ВСУ на Токмак - РИА Новости, 29.09.2023
Силы ПВО отразили несколько атак ВСУ на Токмак
Российская система ПВО в пятницу отразила несколько атак украинских войск на город Токмак в Запорожской области, сообщил в Telegram-канале глава запорожского... РИА Новости, 29.09.2023
2023-09-29T16:15
2023-09-29T16:15
специальная военная операция на украине
токмак
запорожская область
россия
владимир рогов
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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 сен – РИА Новости. Российская система ПВО в пятницу отразила несколько атак украинских войск на город Токмак в Запорожской области, сообщил в Telegram-канале глава запорожского общественного движения "Мы - вместе с Россией" Владимир Рогов. "Сегодня на протяжении дня нацисты не менее двух раз нанесли удары из РСЗО по городу Токмаку в Запорожской области. ПВО России отработало по летящим на мирный город снарядам ракетных систем залпового огня", - написал Рогов в своем Telegram-канале. По его словам, информация о пострадавших и разрушениях уточняется.
https://ria.ru/20230416/ukraina-1865571849.html
токмак
запорожская область
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токмак, запорожская область, россия, владимир рогов
Специальная военная операция на Украине, Токмак, Запорожская область, Россия, Владимир Рогов
Силы ПВО отразили несколько атак ВСУ на Токмак

Рогов: ПВО отразила несколько атак ВСУ на Токмак в Запорожской области

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкВоеннослужащие РФ на рабочих местах в машине боевого управления сил противовоздушной обороны
Военнослужащие РФ на рабочих местах в машине боевого управления сил противовоздушной обороны - РИА Новости, 1920, 29.09.2023
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Военнослужащие РФ на рабочих местах в машине боевого управления сил противовоздушной обороны. Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 сен – РИА Новости. Российская система ПВО в пятницу отразила несколько атак украинских войск на город Токмак в Запорожской области, сообщил в Telegram-канале глава запорожского общественного движения "Мы - вместе с Россией" Владимир Рогов.
"Сегодня на протяжении дня нацисты не менее двух раз нанесли удары из РСЗО по городу Токмаку в Запорожской области. ПВО России отработало по летящим на мирный город снарядам ракетных систем залпового огня", - написал Рогов в своем Telegram-канале.
По его словам, информация о пострадавших и разрушениях уточняется.
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Специальная военная операция на УкраинеТокмакЗапорожская областьРоссияВладимир Рогов
 
 
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