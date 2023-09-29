https://ria.ru/20230929/putin-1899456242.html
Путин пожелал скорейшего выздоровления участнику боев под Урожайным
Путин пожелал скорейшего выздоровления участнику боев под Урожайным - РИА Новости, 29.09.2023
Путин пожелал скорейшего выздоровления участнику боев под Урожайным
Президент России Владимир Путин пожелал скорейшего выздоровления участнику боев под Урожайным на южнодонецком направлении, который проходит лечение в больнице. РИА Новости, 29.09.2023
2023-09-29T14:59
2023-09-29T14:59
2023-09-29T15:14
специальная военная операция на украине
владимир путин
россия
сергей шойгу
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 29 сен - РИА Новости. Президент России Владимир Путин пожелал скорейшего выздоровления участнику боев под Урожайным на южнодонецком направлении, который проходит лечение в больнице."Мы желаем вам скорейшего выздоровления, удачи вам. Спасибо большое", - сказал Путин.Путин в пятницу встретился с участниками спецоперации, которые были удостоены государственных наград. Среди участников встречи - рядовой Иван Калашников, ефрейтор Алексей Ивлиев, рядовой Вячеслав Тарасов, а также старший сержант Виктор Хамаганов.Ранее министр обороны России Сергей Шойгу доложил президенту РФ Владимиру Путину о героическом бое российских военных в районе поселка Урожайное на южнодонецком направлении: пять российских бойцов под командованием замкомвзвода Ивана Калашникова отбили атаку 12 украинских штурмовиков и заставили их бежать. По словам Шойгу, Калашников принял на себя основной накал боя, находясь на виду у противника и ведя постоянный прицельный огонь по нему, а еще двое бойцов работали по штурмовикам ВСУ с флангов из блиндажей.
https://ria.ru/20230929/spetsoperatsiya-1899460600.html
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владимир путин, россия, сергей шойгу, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Владимир Путин, Россия, Сергей Шойгу, Вооруженные силы Украины
Путин пожелал скорейшего выздоровления участнику боев под Урожайным
Путин пожелал скорейшего выздоровления и удачи раненому под Урожайным бойцу РФ