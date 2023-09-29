https://ria.ru/20230929/putin-1899456242.html

Путин пожелал скорейшего выздоровления участнику боев под Урожайным

Путин пожелал скорейшего выздоровления участнику боев под Урожайным - РИА Новости, 29.09.2023

Путин пожелал скорейшего выздоровления участнику боев под Урожайным

Президент России Владимир Путин пожелал скорейшего выздоровления участнику боев под Урожайным на южнодонецком направлении, который проходит лечение в больнице. РИА Новости, 29.09.2023

2023-09-29T14:59

2023-09-29T14:59

2023-09-29T15:14

специальная военная операция на украине

владимир путин

россия

сергей шойгу

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 29 сен - РИА Новости. Президент России Владимир Путин пожелал скорейшего выздоровления участнику боев под Урожайным на южнодонецком направлении, который проходит лечение в больнице."Мы желаем вам скорейшего выздоровления, удачи вам. Спасибо большое", - сказал Путин.Путин в пятницу встретился с участниками спецоперации, которые были удостоены государственных наград. Среди участников встречи - рядовой Иван Калашников, ефрейтор Алексей Ивлиев, рядовой Вячеслав Тарасов, а также старший сержант Виктор Хамаганов.Ранее министр обороны России Сергей Шойгу доложил президенту РФ Владимиру Путину о героическом бое российских военных в районе поселка Урожайное на южнодонецком направлении: пять российских бойцов под командованием замкомвзвода Ивана Калашникова отбили атаку 12 украинских штурмовиков и заставили их бежать. По словам Шойгу, Калашников принял на себя основной накал боя, находясь на виду у противника и ведя постоянный прицельный огонь по нему, а еще двое бойцов работали по штурмовикам ВСУ с флангов из блиндажей.

https://ria.ru/20230929/spetsoperatsiya-1899460600.html

https://ria.ru/20230929/spetsoperatsiya-1899453578.html

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владимир путин, россия, сергей шойгу, вооруженные силы украины