https://ria.ru/20230929/putin-1899454482.html

Путин назвал бой российских военных под Урожайным примером героизма

Путин назвал бой российских военных под Урожайным примером героизма - РИА Новости, 29.09.2023

Путин назвал бой российских военных под Урожайным примером героизма

Президент РФ Владимир Путин назвал сражения под Урожайным одним из знаковых примеров мужества и героизма российских военных, об этом он заявил на встрече с... РИА Новости, 29.09.2023

2023-09-29T14:58

2023-09-29T14:58

2023-09-29T15:12

специальная военная операция на украине

вооруженные силы рф

владимир путин

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 29 сен - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин назвал сражения под Урожайным одним из знаковых примеров мужества и героизма российских военных, об этом он заявил на встрече с участниками этих боев в Кремле."После очередной поездки в войска начальник генерального штаба доложил мне о том, как вы воевали, как сражались... Не только устно, но показал и видеоматериалы. Безусловно, это один из таких знаковых, хороших примеров мужества и героизма", - сказал Путин.Он добавил. что понимает, что в бою об этом не думают, а думают о том, как "в боевом смысле работать, как отражать атаку противника"."Но у вас это получилось именно так, как это и называют сегодня, после того, как это стало известно, а это именно так и есть: это героизм в прямом смысле этого слова. Я вас хочу за это поблагодарить. Пожелать вам успехов", - сказал президент.Среди участников встречи - рядовой Иван Калашников, ефрейтор Алексей Ивлиев, рядовой Вячеслав Тарасов, а также старший сержант Виктор Хамаганов.Ранее министр обороны России Сергей Шойгу доложил президенту РФ Владимиру Путину о героическом бое российских военных в районе поселка Урожайное на южнодонецком направлении: пять российских бойцов под командованием замкомвзвода Ивана Калашникова отбили атаку 12 украинских штурмовиков и заставили их бежать. По словам Шойгу, Калашников принял на себя основной накал боя, находясь на виду у противника и ведя постоянный прицельный огонь по нему, а еще двое бойцов работали по штурмовикам ВСУ с флангов из блиндажей.

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вооруженные силы рф, владимир путин, вооруженные силы украины