https://ria.ru/20230929/putin-1899454482.html
Путин назвал бой российских военных под Урожайным примером героизма
Путин назвал бой российских военных под Урожайным примером героизма - РИА Новости, 29.09.2023
Путин назвал бой российских военных под Урожайным примером героизма
Президент РФ Владимир Путин назвал сражения под Урожайным одним из знаковых примеров мужества и героизма российских военных, об этом он заявил на встрече с... РИА Новости, 29.09.2023
2023-09-29T14:58
2023-09-29T14:58
2023-09-29T15:12
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вооруженные силы рф
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МОСКВА, 29 сен - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин назвал сражения под Урожайным одним из знаковых примеров мужества и героизма российских военных, об этом он заявил на встрече с участниками этих боев в Кремле."После очередной поездки в войска начальник генерального штаба доложил мне о том, как вы воевали, как сражались... Не только устно, но показал и видеоматериалы. Безусловно, это один из таких знаковых, хороших примеров мужества и героизма", - сказал Путин.Он добавил. что понимает, что в бою об этом не думают, а думают о том, как "в боевом смысле работать, как отражать атаку противника"."Но у вас это получилось именно так, как это и называют сегодня, после того, как это стало известно, а это именно так и есть: это героизм в прямом смысле этого слова. Я вас хочу за это поблагодарить. Пожелать вам успехов", - сказал президент.Среди участников встречи - рядовой Иван Калашников, ефрейтор Алексей Ивлиев, рядовой Вячеслав Тарасов, а также старший сержант Виктор Хамаганов.Ранее министр обороны России Сергей Шойгу доложил президенту РФ Владимиру Путину о героическом бое российских военных в районе поселка Урожайное на южнодонецком направлении: пять российских бойцов под командованием замкомвзвода Ивана Калашникова отбили атаку 12 украинских штурмовиков и заставили их бежать. По словам Шойгу, Калашников принял на себя основной накал боя, находясь на виду у противника и ведя постоянный прицельный огонь по нему, а еще двое бойцов работали по штурмовикам ВСУ с флангов из блиндажей.
https://ria.ru/20230911/kino-1895685685.html
https://ria.ru/20230908/geroi-1895034606.html
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вооруженные силы рф, владимир путин, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы РФ, Владимир Путин, Вооруженные силы Украины
Путин назвал бой российских военных под Урожайным примером героизма
Путин назвал бой российских военных под Урожайным примером мужества и героизма
МОСКВА, 29 сен - РИА Новости.
Президент РФ Владимир Путин назвал сражения
под Урожайным одним из знаковых примеров мужества и героизма российских военных, об этом он заявил на встрече с участниками этих боев в Кремле.
"После очередной поездки в войска начальник генерального штаба доложил мне о том, как вы воевали, как сражались... Не только устно, но показал и видеоматериалы. Безусловно, это один из таких знаковых, хороших примеров мужества и героизма", - сказал Путин.
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Он добавил. что понимает, что в бою об этом не думают, а думают о том, как "в боевом смысле работать, как отражать атаку противника".
"Но у вас это получилось именно так, как это и называют сегодня, после того, как это стало известно, а это именно так и есть: это героизм в прямом смысле этого слова. Я вас хочу за это поблагодарить. Пожелать вам успехов", - сказал президент.
Среди участников встречи - рядовой Иван Калашников, ефрейтор Алексей Ивлиев, рядовой Вячеслав Тарасов, а также старший сержант Виктор Хамаганов.
Ранее министр обороны России Сергей Шойгу
доложил президенту РФ Владимиру Путину о героическом бое российских военных в районе поселка Урожайное на южнодонецком направлении: пять российских бойцов под командованием замкомвзвода Ивана Калашникова отбили атаку 12 украинских штурмовиков и заставили их бежать. По словам Шойгу, Калашников принял на себя основной накал боя, находясь на виду у противника и ведя постоянный прицельный огонь по нему, а еще двое бойцов работали по штурмовикам ВСУ
с флангов из блиндажей.
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