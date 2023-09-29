https://ria.ru/20230929/putin-1899451919.html
Путин встретился с участниками СВО, отличившимися в бою у Урожайного
Путин встретился с участниками СВО, отличившимися в бою у Урожайного - РИА Новости, 29.09.2023
Путин встретился с участниками СВО, отличившимися в бою у Урожайного
Президент России Владимир Путин встретился с участниками спецоперации, удостоенными ордена Мужества за боевые действия в районе поселка Урожайное, сообщается на РИА Новости, 29.09.2023
2023-09-29T14:52
2023-09-29T14:52
2023-09-29T15:54
специальная военная операция на украине
россия
владимир путин
сергей шойгу
вооруженные силы украины
сво
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МОСКВА, 29 сен — РИА Новости. Президент России Владимир Путин встретился с участниками спецоперации, удостоенными ордена Мужества за боевые действия в районе поселка Урожайное, сообщается на сайте Кремля.Среди участников встречи — рядовой Иван Калашников, ефрейтор Алексей Ивлиев и рядовой Вячеслав Тарасов. Старший сержант Виктор Хамаганов принял участие в разговоре по видеосвязи. Это бойцы 37-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады, отбившие атаку двенадцати бойцов ВСУ в районе поселка Урожайное на Южнодонецком направлении. Двое военнослужащих в этом бою получили ранения."После очередной поездки в войска начальник Генерального штаба доложил мне о том, как вы воевали, как сражались, — доложил не только устно, но и показал видеоматериал. Безусловно, это один из знаковых, хороших примеров мужества и героизма", — сказал Путин.Президент добавил, что понимает: в бою думают не о героизме, а о том, как "в боевом смысле работать, как отражать атаку противника"."Но у вас это получилось именно так, как это и называют сегодня, после того, как это стало известно, а это именно так и есть — это героизм в прямом смысле этого слова. Я вас хочу за это поблагодарить. Пожелать вам успехов", — заявил Путин.Глава государства также попросил их, как людей, находящихся на передовой, высказать свою оценку организации боевой работы."Хотел с вами обсудить и поговорить о том, <...> что поменялось за последнее время, чего не хватает, на что нужно было бы обратить внимание и вашим непосредственным командирам, и тем, кто командует войсками", — сказал президент.Он отметил, что вместе с бойцами сражались добровольцы, пришедшие в вооруженные силы из колоний. Глава государства напомнил, что сегодня похороны одного из таких погибших, и предложил почтить его память минутой молчания."Хочу сказать, что мы все люди — каждый может совершить какие-то ошибки. Они когда-то их совершали, но они отдали жизнь за Родину, они искупили свою вину в полной мере. <...> Конечно, мы сделаем все для того, чтобы оказать помощь их близким, без всякого сомнения", — добавил Путин.ВСУ 4 июня начали контрнаступление на Запорожском, Южнодонецком и Артемовском направлениях, бросив в бой бригады, вооруженные западной техникой. Владимир Путин заявил, что попытки продвижения войск противника провалились, украинских военных остановили и отбросили на исходные позиции.
https://ria.ru/20230929/putin-1899456242.html
https://ria.ru/20230928/svo-1899196404.html
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"Они отдали жизнь за Родину" – Путин о бойцах, погибших в районе Урожайного
Президент России Владимир Путин встретился с участниками спецоперации, удостоенными государственных наград за боевые действия в районе поселка Урожайное.
2023-09-29T14:52
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PT1M17S
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россия, владимир путин, сергей шойгу, вооруженные силы украины, сво
Специальная военная операция на Украине, Россия, Владимир Путин, Сергей Шойгу, Вооруженные силы Украины, СВО
Путин встретился с участниками СВО, отличившимися в бою у Урожайного
Путин встретился с бойцами, отличившимися в бою в районе Урожайного
МОСКВА, 29 сен — РИА Новости.
Президент России Владимир Путин встретился с участниками спецоперации, удостоенными ордена Мужества за боевые действия в районе поселка Урожайное, сообщается на сайте
Кремля.
Среди участников встречи — рядовой Иван Калашников, ефрейтор Алексей Ивлиев и рядовой Вячеслав Тарасов. Старший сержант Виктор Хамаганов принял участие в разговоре по видеосвязи. Это бойцы 37-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады, отбившие атаку двенадцати бойцов ВСУ
в районе поселка Урожайное на Южнодонецком направлении. Двое военнослужащих в этом бою получили ранения.
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"После очередной поездки в войска начальник Генерального штаба доложил мне о том, как вы воевали, как сражались, — доложил не только устно, но и показал видеоматериал. Безусловно, это один из знаковых, хороших примеров мужества и героизма", — сказал Путин.
Как докладывал президенту министр обороны Сергей Шойгу, основной накал боя принял на себя Калашников. Находясь на виду у противника, он вел постоянный прицельный огонь, а еще двое бойцов действовали с флангов из блиндажей. В итоге российские военнослужащие заставили противника бежать.
Президент добавил, что понимает: в бою думают не о героизме, а о том, как "в боевом смысле работать, как отражать атаку противника".
«
"Но у вас это получилось именно так, как это и называют сегодня, после того, как это стало известно, а это именно так и есть — это героизм в прямом смысле этого слова. Я вас хочу за это поблагодарить. Пожелать вам успехов", — заявил Путин.
Глава государства также попросил их, как людей, находящихся на передовой, высказать свою оценку организации боевой работы.
"Хотел с вами обсудить и поговорить о том, <...> что поменялось за последнее время, чего не хватает, на что нужно было бы обратить внимание и вашим непосредственным командирам, и тем, кто командует войсками", — сказал президент.
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Он отметил, что вместе с бойцами сражались добровольцы, пришедшие в вооруженные силы из колоний. Глава государства напомнил, что сегодня похороны одного из таких погибших, и предложил почтить его память минутой молчания.
«
"Хочу сказать, что мы все люди — каждый может совершить какие-то ошибки. Они когда-то их совершали, но они отдали жизнь за Родину, они искупили свою вину в полной мере. <...> Конечно, мы сделаем все для того, чтобы оказать помощь их близким, без всякого сомнения", — добавил Путин.
ВСУ 4 июня начали контрнаступление на Запорожском, Южнодонецком и Артемовском
направлениях, бросив в бой бригады, вооруженные западной техникой. Владимир Путин заявил, что попытки продвижения войск противника провалились, украинских военных остановили и отбросили на исходные позиции.
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