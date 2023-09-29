Рейтинг@Mail.ru
Названы регионы, число бронирований отелей в которых увеличивается быстрее - РИА Новости, 29.09.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Коллаж самолет Туризм - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Туризм
 
02:21 29.09.2023
https://ria.ru/20230929/puteshestviya-1899247981.html
Названы регионы, число бронирований отелей в которых увеличивается быстрее
Названы регионы, число бронирований отелей в которых увеличивается быстрее - РИА Новости, 29.09.2023
Названы регионы, число бронирований отелей в которых увеличивается быстрее
Эксперты назвали регионы, где количество бронирований гостиниц за год выросло больше, чем в других, сообщает "Яндекс.Путешествия". РИА Новости, 29.09.2023
2023-09-29T02:21
2023-09-29T02:21
туризм
туризм
новости - туризм
орловская область
липецкая область
курская область
отдых в россии
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/09/15/1577557634_0:256:2730:1792_1920x0_80_0_0_b7a5431f7c34f8d3ed8cfd0495ef96ef.jpg
МОСКВА, 29 сен — РИА Новости. Эксперты назвали регионы, где количество бронирований гостиниц за год выросло больше, чем в других, сообщает "Яндекс.Путешествия".Специалисты онлайн-сервиса сравнили данные по заказам российских отелей осенью текущего и прошлого годов.Лидером стала Ингушетия, где число заявок увеличилось на 200 процентов. На втором месте — Орловская область, где прирост бронирований составил 100 процентов. На 54 процента вырос интерес туристов к Адыгее, на 50 процентов — к Мордовии, на 46 процентов — к Карачаево-Черкесии.Общее число бронирований отелей в этих регионах и их доля среди всех заявок растут сильнее, чем у других субъектов федерации.Интерес к Липецкой области увеличился на 41 процент, Владимирской — на 36 процентов, Марий Эл, Смоленской и Курской областям — на треть.Аналитики сервиса отмечают, что фокус спроса российских путешественников смещается с больших городов и популярных турзон к менее распространенным и совсем новым локациям. Это позволяет избежать массового туризма и насладиться более уединенной и аутентичной атмосферой.
https://ria.ru/20230928/puteshestviya-1899031257.html
орловская область
липецкая область
курская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Мария Селиванова
Мария Селиванова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/09/15/1577557634_0:0:2730:2048_1920x0_80_0_0_f16d45193f47b2130810bcac6b7df4bf.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
туризм, новости - туризм, орловская область, липецкая область, курская область, отдых в россии
Туризм, Туризм, Новости - Туризм, Орловская область, Липецкая область, Курская область, отдых в России
Названы регионы, число бронирований отелей в которых увеличивается быстрее

В Ингушетии быстрее, чем в других регионах, растет число бронирований отелей

© РИА Новости / Ирина ОвчинниковаОльгети, Ингушетия
Ольгети, Ингушетия - РИА Новости, 1920, 29.09.2023
© РИА Новости / Ирина Овчинникова
Читать ria.ru в
МОСКВА, 29 сен — РИА Новости. Эксперты назвали регионы, где количество бронирований гостиниц за год выросло больше, чем в других, сообщает "Яндекс.Путешествия".
Специалисты онлайн-сервиса сравнили данные по заказам российских отелей осенью текущего и прошлого годов.
Лидером стала Ингушетия, где число заявок увеличилось на 200 процентов. На втором месте — Орловская область, где прирост бронирований составил 100 процентов. На 54 процента вырос интерес туристов к Адыгее, на 50 процентов — к Мордовии, на 46 процентов — к Карачаево-Черкесии.
Общее число бронирований отелей в этих регионах и их доля среди всех заявок растут сильнее, чем у других субъектов федерации.
Интерес к Липецкой области увеличился на 41 процент, Владимирской — на 36 процентов, Марий Эл, Смоленской и Курской областям — на треть.
Аналитики сервиса отмечают, что фокус спроса российских путешественников смещается с больших городов и популярных турзон к менее распространенным и совсем новым локациям. Это позволяет избежать массового туризма и насладиться более уединенной и аутентичной атмосферой.
Девушка на пляже Петит-Анс на острове Маэ, Сейшелы - РИА Новости, 1920, 28.09.2023
На море — без стыковок. Новые маршруты для пляжного отдыха осенью
Вчера, 08:00
 
ТуризмТуризмНовости - ТуризмОрловская областьЛипецкая областьКурская областьотдых в России
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала