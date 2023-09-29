https://ria.ru/20230929/puteshestviya-1899247981.html
Названы регионы, число бронирований отелей в которых увеличивается быстрее
Названы регионы, число бронирований отелей в которых увеличивается быстрее - РИА Новости, 29.09.2023
Названы регионы, число бронирований отелей в которых увеличивается быстрее
Эксперты назвали регионы, где количество бронирований гостиниц за год выросло больше, чем в других, сообщает "Яндекс.Путешествия". РИА Новости, 29.09.2023
2023-09-29T02:21
2023-09-29T02:21
2023-09-29T02:21
туризм
туризм
новости - туризм
орловская область
липецкая область
курская область
отдых в россии
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МОСКВА, 29 сен — РИА Новости. Эксперты назвали регионы, где количество бронирований гостиниц за год выросло больше, чем в других, сообщает "Яндекс.Путешествия".Специалисты онлайн-сервиса сравнили данные по заказам российских отелей осенью текущего и прошлого годов.Лидером стала Ингушетия, где число заявок увеличилось на 200 процентов. На втором месте — Орловская область, где прирост бронирований составил 100 процентов. На 54 процента вырос интерес туристов к Адыгее, на 50 процентов — к Мордовии, на 46 процентов — к Карачаево-Черкесии.Общее число бронирований отелей в этих регионах и их доля среди всех заявок растут сильнее, чем у других субъектов федерации.Интерес к Липецкой области увеличился на 41 процент, Владимирской — на 36 процентов, Марий Эл, Смоленской и Курской областям — на треть.Аналитики сервиса отмечают, что фокус спроса российских путешественников смещается с больших городов и популярных турзон к менее распространенным и совсем новым локациям. Это позволяет избежать массового туризма и насладиться более уединенной и аутентичной атмосферой.
https://ria.ru/20230928/puteshestviya-1899031257.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
туризм, новости - туризм, орловская область, липецкая область, курская область, отдых в россии
Туризм, Туризм, Новости - Туризм, Орловская область, Липецкая область, Курская область, отдых в России
Названы регионы, число бронирований отелей в которых увеличивается быстрее
В Ингушетии быстрее, чем в других регионах, растет число бронирований отелей