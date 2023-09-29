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Зеленский пошел на неоправданный риск и поплатился за это, пишут СМИ - РИА Новости, 29.09.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
01:50 29.09.2023 (обновлено: 01:58 29.09.2023)
https://ria.ru/20230929/proval-1899325626.html
Зеленский пошел на неоправданный риск и поплатился за это, пишут СМИ
Зеленский пошел на неоправданный риск и поплатился за это, пишут СМИ - РИА Новости, 29.09.2023
Зеленский пошел на неоправданный риск и поплатился за это, пишут СМИ
Владимир Зеленский использовал все военные ресурсы в контрнаступлении ВСУ, но не добился успеха, говорится в статье Asharq Al-Awsat. РИА Новости, 29.09.2023
2023-09-29T01:50
2023-09-29T01:58
в мире
владимир зеленский
вооруженные силы украины
украина
россия
специальная военная операция на украине
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МОСКВА, 29 сен — РИА Новости. Владимир Зеленский использовал все военные ресурсы в контрнаступлении ВСУ, но не добился успеха, говорится в статье Asharq Al-Awsat."Владимир Зеленский прибег к мобилизации и вложил все имеющиеся у него средства и оружие в реализацию контрнаступления против России, надеясь переломить ход военных действий и вернуть потерянные территории. Но ветер подул в противоположную сторону. Контрнаступление ВСУ так и не достигло поставленных целей, обернувшись полным провалом", — отметили в материале.Автор статьи добавил, что разочарованными остались не только киевские власти, но и Запад.ВСУ с начала июня пытаются наступать на Запорожском, Южнодонецком и Артемовском направлениях, бросая в бой подразделения, подготовленные и вооруженные НАТО. Как подчеркивал Владимир Путин, ни на одном участке фронта им не удалось добиться значимых успехов. Во вторник глава Минобороны Сергей Шойгу сообщил, что потери украинской армии за сентябрь составили более 17 тысяч человек и свыше 2,7 тысячи единиц вооружений.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ &gt;&gt;
https://ria.ru/20230929/lovushki-1899323668.html
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в мире, владимир зеленский, вооруженные силы украины, украина, россия
В мире, Владимир Зеленский, Вооруженные силы Украины, Украина, Россия, Специальная военная операция на Украине
Зеленский пошел на неоправданный риск и поплатился за это, пишут СМИ

Asharq Al-Awsat: Зеленский просчитался, бросив все силы на контрнаступление ВСУ

© AP Photo / Ukrainian Presidential Press OfficeВладимир Зеленский
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 29.09.2023
© AP Photo / Ukrainian Presidential Press Office
Владимир Зеленский. Архивное фото
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МОСКВА, 29 сен — РИА Новости. Владимир Зеленский использовал все военные ресурсы в контрнаступлении ВСУ, но не добился успеха, говорится в статье Asharq Al-Awsat.
«
"Владимир Зеленский прибег к мобилизации и вложил все имеющиеся у него средства и оружие в реализацию контрнаступления против России, надеясь переломить ход военных действий и вернуть потерянные территории. Но ветер подул в противоположную сторону. Контрнаступление ВСУ так и не достигло поставленных целей, обернувшись полным провалом", — отметили в материале.
Автор статьи добавил, что разочарованными остались не только киевские власти, но и Запад.
ВСУ с начала июня пытаются наступать на Запорожском, Южнодонецком и Артемовском направлениях, бросая в бой подразделения, подготовленные и вооруженные НАТО. Как подчеркивал Владимир Путин, ни на одном участке фронта им не удалось добиться значимых успехов. Во вторник глава Минобороны Сергей Шойгу сообщил, что потери украинской армии за сентябрь составили более 17 тысяч человек и свыше 2,7 тысячи единиц вооружений.
Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>
Владимир Зеленский во время встречи с Джо Байденом в Белом доме - РИА Новости, 1920, 29.09.2023
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреВладимир ЗеленскийВооруженные силы УкраиныУкраинаРоссия
 
 
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