https://ria.ru/20230929/prizyv-1899500036.html

В Совфеде напомнили, что осенний призыв пройдет по прежним правилам

В Совфеде напомнили, что осенний призыв пройдет по прежним правилам - РИА Новости, 29.09.2023

В Совфеде напомнили, что осенний призыв пройдет по прежним правилам

Осенний призыв не предусматривает каких-либо изменений ни в части возраста призывников, ни срока службы, заявил первый замглавы оборонного комитета Совфеда... РИА Новости, 29.09.2023

2023-09-29T16:37

2023-09-29T16:37

2023-09-29T16:59

владимир чижов

совет федерации рф

россия

призыв

общество

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МОСКВА, 29 сен - РИА Новости. Осенний призыв не предусматривает каких-либо изменений ни в части возраста призывников, ни срока службы, заявил первый замглавы оборонного комитета Совфеда Владимир Чижов. "Эта призывная кампания, которая начинается с 1 октября и продлится до конца года, не привносит каких-либо изменений в части призывного возраста, срока службы и так далее", - сказал Чижов в эфире телеканала "Вместе РФ". Сенатор пояснил, что те нововведения, которые появились, - увеличение призывного возраста с 27 до 30 лет, вступают в силу с 1 января будущего года. "Так что эта тема следующего призыва", - отметил Чижов. Отвечая на вопрос ведущей, смогут ли срочники по своему желанию проходить службу в новых регионах, сенатор отметил, что это возможно только по желанию самого призывника, который может заключить контракт.

https://ria.ru/20230401/prizyv-1862106182.html

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владимир чижов, совет федерации рф, россия, призыв, общество