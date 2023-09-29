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В Совфеде напомнили, что осенний призыв пройдет по прежним правилам - РИА Новости, 29.09.2023
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16:37 29.09.2023 (обновлено: 16:59 29.09.2023)
https://ria.ru/20230929/prizyv-1899500036.html
В Совфеде напомнили, что осенний призыв пройдет по прежним правилам
В Совфеде напомнили, что осенний призыв пройдет по прежним правилам - РИА Новости, 29.09.2023
В Совфеде напомнили, что осенний призыв пройдет по прежним правилам
Осенний призыв не предусматривает каких-либо изменений ни в части возраста призывников, ни срока службы, заявил первый замглавы оборонного комитета Совфеда... РИА Новости, 29.09.2023
2023-09-29T16:37
2023-09-29T16:59
владимир чижов
совет федерации рф
россия
призыв
общество
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МОСКВА, 29 сен - РИА Новости. Осенний призыв не предусматривает каких-либо изменений ни в части возраста призывников, ни срока службы, заявил первый замглавы оборонного комитета Совфеда Владимир Чижов. "Эта призывная кампания, которая начинается с 1 октября и продлится до конца года, не привносит каких-либо изменений в части призывного возраста, срока службы и так далее", - сказал Чижов в эфире телеканала "Вместе РФ". Сенатор пояснил, что те нововведения, которые появились, - увеличение призывного возраста с 27 до 30 лет, вступают в силу с 1 января будущего года. "Так что эта тема следующего призыва", - отметил Чижов. Отвечая на вопрос ведущей, смогут ли срочники по своему желанию проходить службу в новых регионах, сенатор отметил, что это возможно только по желанию самого призывника, который может заключить контракт.
https://ria.ru/20230401/prizyv-1862106182.html
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владимир чижов, совет федерации рф, россия, призыв, общество
Владимир Чижов, Совет Федерации РФ, Россия, Призыв, Общество
В Совфеде напомнили, что осенний призыв пройдет по прежним правилам

Совфед: осенний призыв не предусматривает каких-либо изменений

© РИА Новости / Павел Лисицын | Перейти в медиабанкУдостоверение призывника
Удостоверение призывника - РИА Новости, 1920, 29.09.2023
© РИА Новости / Павел Лисицын
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Удостоверение призывника. Архивное фото
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МОСКВА, 29 сен - РИА Новости. Осенний призыв не предусматривает каких-либо изменений ни в части возраста призывников, ни срока службы, заявил первый замглавы оборонного комитета Совфеда Владимир Чижов.
"Эта призывная кампания, которая начинается с 1 октября и продлится до конца года, не привносит каких-либо изменений в части призывного возраста, срока службы и так далее", - сказал Чижов в эфире телеканала "Вместе РФ".
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Сенатор пояснил, что те нововведения, которые появились, - увеличение призывного возраста с 27 до 30 лет, вступают в силу с 1 января будущего года.
"Так что эта тема следующего призыва", - отметил Чижов.
Отвечая на вопрос ведущей, смогут ли срочники по своему желанию проходить службу в новых регионах, сенатор отметил, что это возможно только по желанию самого призывника, который может заключить контракт.
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