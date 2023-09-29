https://ria.ru/20230929/porazhenie-1899304312.html

Американцы признали поражение ВСУ

Американцы признали поражение ВСУ - РИА Новости, 29.09.2023

Американцы признали поражение ВСУ

Светоч американской демократии New York Times воспользовалась некоторым затишьем на линии соприкосновения и подвела итоги украинского контрнаступа. Они... РИА Новости, 29.09.2023

2023-09-29T08:00

2023-09-29T08:00

2023-09-29T08:00

специальная военная операция на украине

аналитика

вооруженные силы украины

россия

украина

forbes

контрнаступление

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Светоч американской демократии New York Times воспользовалась некоторым затишьем на линии соприкосновения и подвела итоги украинского контрнаступа. Они оказались парадоксальны. В ходе наступления ВСУ не только понесли чудовищные потери в живой силе и технике, но и умудрились потерять территории. "Сегодня Россия контролирует на двести квадратных километров больше, чем в начале года", — сухо констатирует издание.Надо понимать, что американская газета продолжает подыгрывать украинцам, выдавая все их телодвижения в серой зоне за победы и приписывая им взятие даже тех населенных пунктов, где по факту они ничего не добились. И все равно итог для них неутешителен. Минимальное продвижение ВСУ на южном участке фронта с лихвой компенсировано русским продвижением на севере.Получается, что десятки тысяч украинцев погибли за то, чтобы в ходе удивительного наступления отойти назад. Стратегия ВСУ живо напоминает танцы в школе одессита Соломона Пляра: "шаг вперед и два назад".Нет, не так все это виделось американским стратегам еще три месяца назад. На дворе стоял июнь, пели соловьи, знатная пропагандистка Энн Эплбаум подробно расписывала план победоносного наступления ВСУ. Для начала украинская армия перерезает пути снабжения и подачу воды в Крым, выходит к Мелитополю, Бердянску, Мариуполю, оккупирует их. Захватывает Донецк и Луганск, люстрирует там все, что движется. Тем временем перепуганные и оставшиеся без снабжения крымчане массово бегут с полуострова. Украинская армия берет его без боя и начинает там этнические чистки русских и репрессии против "коллаборационистов".Поверженная Россия просит мира. Вдоволь покуражившись, ей позволяют подписать эту фактическую капитуляцию на условиях Украины. Отнимают новые субъекты и Крым, забирают в качестве репараций замороженные на Западе средства и активы, преследуют по международному суду российский истеблишмент. В общем, заставляют платить и каяться в режиме нон-стоп.Да, планов было громадье — странно, что не успели соответствующую залепуху в Голливуде снять, вероятно, забастовка сценаристов помешала. Что же пошло не так?Мы хорошо знаем, что мешало контрнаступу летом: кусты, трава и молодые деревья. Особенно трогательны были эти "молодые деревья", храбро протягивавшие тоненькие веточки, чтобы остановить немецкие танки, — просто героические растительные бойцы в духе Толкиена.Однако на носу осень. Украинскую армию ждут новые страшные враги, щедро проплаченные Кремлем: дождь, грязь и лужи. Легендарная русская rasputitsa. "В следующем месяце ожидаются сильные дожди, — дает прогноз погоды New York Times. — Это не позволит использовать на поле боя тяжелую технику типа американских танков "Абрамс" или британских "Челленджеров". "Если вокруг грязь, а у вас 75-тонный "Челленджер", то он просто утонет", — делится фантастическим инсайдом газета.Подкинем коллегам инсайдов: вслед за осенью на Украину придет матушка-зима, а с ней — знаменитый генерал Мороз. Он не признает глобального потепления и всегда, как истинный диктатор, выбирает воевать на стороне русских. В общем, изменений не предвидится.Кому выгодна эта война на истощение, не предполагающая серьезных подвижек фронта в ту или иную сторону? В России на это счет существуют разные мнения. Несть числа диванным воинам, призывающим немедленно "бахнуть", "жахнуть", "вмазать" по Киеву, Жешуву, Варшаве, Лондону и Вашингтону. Список целей безграничен, смысл этого действия малопонятен. Ну бахнем, ну они тоже бахнут в ответ, ну останемся мы без какого-нибудь города-миллионника. В чем смысл?Американцы полагают ровно наоборот: "действия от обороны выгодны для России. <…> Стратегия русских в том, чтобы давать украинцам бежать на укрепления и ликвидировать как можно больше живой силы и техники противника. Эта стратегия несет огромные риски для Украины, часики-то тикают. В отсутствие территориальных приобретений западная поддержка может иссякнуть. <…> Россия выжидает, пока Запад устанет и отвернется от Украины".Конечно, Россия не просто выжидает: она активно реализует цели и задачи СВО, денацифицируя и демилитаризируя Украину, а заодно и опустошая склады Североатлантического альянса, самого грозного военного блока современности.Действия от обороны помогают решать нашу главную задачу — сберегать человеческие жизни. В планах коллективного Запада — наоборот, привести потери к максимуму. Причем как среди россиян, так и среди украинцев — для них мы по-прежнему один и непозволительно большой славянский народ, который требуется если не уничтожить полностью, то сбросить в такую демографическую яму, из которой придется выбираться десятилетиями.Парадоксальная вещь: на Западе очень остро, болезненно переживаются потери танков и БМП, но совершенно никого не интересуют человеческие потери. Вот в свежем Forbes описывается поражение вэсэушников 24 сентября под Авдеевкой. Бойцы попытались в контрнаступ, российские военные их отогнали, при отступлении они потеряли сразу восемь единиц техники — пять БМП и три польских бронетранспортера "Росомаха".О сгоревших "Росомахах" автор скорбит так, будто это его любимые родственники. Они и быстрые, и легкие, и пушка у них "просто убийца", и сконструированы они как амфибии, что позволяет им преодолевать водные преграды. Но у него нет ни слова об украинских бойцах, погибших и раненых в этом бессмысленном боестолкновении.Это классический стиль войны Вашингтона, его применяли и в Ираке, и в Афганистане, и в Югославии, раскалывая страны и натравливая друг на друга части единого народа. Перефразируя своих украинских прокси, там могли бы сказать: "Украина будет либо американской, либо безлюдной". Что ж, ВСУ стараются: второй вариант становится ближе с каждым днем.

https://ria.ru/20230927/ukraina-1899052828.html

https://ria.ru/20230918/kontrnastuplenie-1896958058.html

https://ria.ru/20230803/ukraina-1887915392.html

https://ria.ru/20230922/vsu-1898074077.html

https://ria.ru/20230921/kontrnastup-1897784479.html

https://radiosputnik.ria.ru/20230918/mask-1896901511.html

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Виктория Никифорова https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0a/14/1580706016_0:418:722:1140_100x100_80_0_0_b4a7823233019ec118af7c1f00a39987.jpg

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Виктория Никифорова https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0a/14/1580706016_0:418:722:1140_100x100_80_0_0_b4a7823233019ec118af7c1f00a39987.jpg

аналитика, вооруженные силы украины, россия, украина, forbes, контрнаступление