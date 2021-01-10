https://ria.ru/20210110/zima-1591617515.html

Холодная война. Что будет с армией при минус 50 по Цельсию

Холодная война. Что будет с армией при минус 50 по Цельсию

Практически весь арсенал российских военных — оружие и техника — рассчитан на температуры от минус 50 до плюс 50 градусов. Если с жарой еще все более-менее... РИА Новости, 10.01.2021

2021-01-10T08:00

2021-01-10T08:00

2021-01-10T08:01

земля франца-иосифа

т-80

мурманская область

безопасность

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МОСКВА, 10 янв — РИА Новости, Андрей Коц. Практически весь арсенал российских военных — оружие и техника — рассчитан на температуры от минус 50 до плюс 50 градусов. Если с жарой еще все более-менее понятно, то боевые действия в сильнейший мороз влекут за собой серьезные изменения в тактике и стратегии. О том, как это учитывают уставы и командование, — в материале РИА Новости."Генерал Мороз"По военной науке, наиболее благоприятными для боевых действий считаются зима и лето, так как грунт, соответственно, промерзает или просыхает. Весной и осенью продвижению войсковых колонн сильно мешает распутица. Однако зимой чрезвычайно тяжело проводить крупные наступательные операции.Во-первых, очень короткий световой день существенно сокращает доступное полководцу время для решительных действий. Во-вторых, наступающие войска привязаны к дорогам, следовательно, у них узкое построение, а значит, они уязвимы для ударов с флангов. В-третьих, внезапная метель может внести серьезные коррективы в планы, так как снег надежно скрывает на местности заранее определенные ориентиры.В-четвертых, исчезает "зеленка". Наступающим гораздо труднее скрытно передвигаться по лесам — даже небольшой отряд легко заметить с воздуха среди голых деревьев.И, наконец, в-пятых, боевые операции в холодное время года требуют максимального напряжения тыловых служб, которым необходимо одеть и обуть всю группировку, вовремя доставить в бронетанковые части зимние горюче-смазочные материалы, обеспечить своевременный подвоз боеприпасов на позиции.История неоднократно доказывала, что боец без теплой формы в сильный мороз небоеспособен. Одной из причин неудач Красной армии на первом этапе Зимней войны исследователи считают то, что финские солдаты были гораздо лучше экипированы. Многие красноармейцы шли в атаку в летнем обмундировании. Уже в первые недели вооруженного конфликта в тыл с обморожениями ног отправили тысячи советских бойцов. Общие потери от обморожений достигали восьми процентов. А в Первую мировую — и до двадцати.В декабре 1941-го нехватка комплектов зимней формы сыграла злую шутку и с немцами. Несмотря на первоначальный успех операции "Барбаросса", к зиме гитлеровцы исчерпали наступательные возможности. Вермахт чересчур растянул собственные коммуникации, танки в сильный мороз не заводились, солдаты один за другим выбывали из строя из-за болезней. Гитлер надеялся завершить войну до холодов, поэтому его генералы не позаботились о теплом обмундировании.Не секрет, что решающий вклад в победу под Москвой внесли хорошо экипированные свежие сибирские дивизии, своевременно переброшенные на фронт. Однако и "генерал Мороз" сыграл не последнюю роль в успешном контрнаступлении Красной армии.Преимущество обороныС точки зрения тактики зимой гораздо проще обороняться, чем наступать. Окопанное по всем правилам воинское подразделение с оборудованными запасными позициями, линиями траншей, капонирами для боевой техники и налаженным снабжением — грозная сила. Противнику приходится штурмовать этот бастион в лоб, под пулеметным и артиллерийским огнем, увязая в снегу и подрываясь на минных полях. Пример успешной зимней оборонительной кампании — Бастонское сражение, продлившееся с 19 декабря 1944-го по 17 января 1945-го. Двадцать три тысячи американских солдат, главным образом из 101-й воздушно-десантной дивизии, удержали небольшой бельгийский город Бастонь, в котором сходились семь стратегически важных дорог. Немцы надеялись захватить Бастонь, чтобы беспрепятственно перебрасывать войска по разным оперативным направлениям. Однако американские десантники сорвали их планы.У немцев было более чем двукратное численное преимущество, а также полное превосходство в танках и артиллерии. Американцы сильно страдали от нехватки зимнего обмундирования. Из-за плохой погоды и плотного тумана окруженным войскам не могли оказать тактическую авиационную поддержку, наладить снабжение по воздуху. Однако грамотно организованная оборона позволила американцам отбить все атаки. Оборона Бастони имела также большое символическое значение. Сообщения об упорстве защитников города поддерживали боевой дух союзников по всему Западному фронту. Об ожесточенности боев лучше всего говорит соотношение потерь: у американцев — около трех тысяч человек, у немцев — больше 12 тысяч. Героически воевали и защитники советского Заполярья. Немцы пытались проломить оборонительные рубежи войск Карельского фронта с 1941-го по 1944-й, но так и не добились сколь-либо значительных успехов. Зимой температура порой падала до минус 30, и Красная армия оказалась лучше подготовленной к сильным морозам. Особенно отличились в боях советские разведчики и диверсанты, ходившие в длительные рейды по тылам противника и месяцами жившие в заснеженных лесах.Оружие для АрктикиСовременная российская армия готова воевать и в жару, и в холод. Самым "морозостойким" формированием по праву считается Северный флот, который с 1 января 2021-го станет единственным флотом в истории России, наделенным полномочиями военного округа. Зона его ответственности простирается от Мурманска до Анадыря, это более пяти тысяч километров. Условия для службы непростые, однако стратегическое значение Арктики для России сложно переоценить. В регионе действует сеть военных объектов, защищающих солдат и офицеров от экстремально сильных морозов. Например, знаменитая база "Арктический трилистник" на острове Земля Александры в архипелаге Земля Франца-Иосифа. Здесь в тепле и относительном уюте служит гарнизон из 150 человек. Все постройки — на сваях, заглубленных в вечную мерзлоту. Сегодня в "Арктическом трилистнике" базируются подразделения ПВО. Сюда направляют бойцов главным образом из северных регионов России, привычных к холодам.Специально подбирают и боевую технику. В этом году стало известно, что подразделения береговых войск Северного флота получат на вооружение модернизированные танки Т-80БВМ. Главное "арктическое" преимущество этой машины — газотурбинный двигатель, который намного проще и быстрее запустить в сильные морозы, чем, к примеру, дизельную силовую установку.Кроме того, арктические подразделения располагают адаптированными для низких температур тягачами, вездеходами, комплексами ПВО и бронетранспортерами. А бойцы 80-й отдельной мотострелковой бригады, развернутой в поселке Алакуртти Мурманской области, частенько передвигаются на оленьих и собачьих упряжках.

https://ria.ru/20201230/sarmat-1591491119.html

https://radiosputnik.ria.ru/20201120/arkhiv-1585490590.html

https://ria.ru/20170124/1486350499.html

земля франца-иосифа

мурманская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

земля франца-иосифа, т-80, мурманская область, безопасность