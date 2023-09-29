В ЕС заявили о готовности оказать гуманитарную помощь жителям Карабаха
В ЕС заявили о готовности выделить пять млн евро на гумпомощь жителям Карабаха
Вид на город Степанакерт. Архивное фото
БРЮССЕЛЬ, 29 сен – РИА Новости. Евросоюз и страны-члены ЕС готовы оказать жителям Нагорного Карабаха дополнительную гуманитарную помощь, заявил РИА Новости официальный представитель внешнеполитической службы союза Петер Стано.
"Европейская комиссия объявила о выделении дополнительного пакета гуманитарной помощи в размере 5 миллионов евро. ЕС и его государства-члены готовы предоставить дополнительную гуманитарную помощь", - сказал он.
Стано добавил, что ЕС также призывает "Азербайджан разрешить международный доступ в Нагорный Карабах для обеспечения независимого мониторинга ситуации на местах".
"Мы вновь заявляем, что Азербайджан несет ответственность за обеспечение прав и безопасности армян Карабаха, в том числе их прав жить в собственных домах достойно, без запугивания и дискриминации, а также права на возвращение для перемещенных лиц", - добавил собеседник агентства.
Непризнанный Нагорный Карабах, объявивший о выходе из Азербайджанской ССР 35 лет назад, и после вооруженного конфликта с Азербайджаном 1992-1994 годов много лет существовавший как непризнанная республика, объявил о прекращении своего существования с 1 января 2024 года.
В сентябре 2020 года в Нагорном Карабахе возобновились боевые действия. При посредничестве Москвы стороны договорились прекратить огонь. Армянская сторона потеряла все районы вокруг Нагорного Карабаха и ряд территорий, входивших в Нагорно-Карабахскую автономную область. Кроме того, в регионе разместились российские миротворцы. Армения так никогда и не признала Карабах, а ее премьер Никол Пашинян на переговорах с Западом, затем на пресс-конференции в Ереване в мае 2023 года заявил, что Карабах является частью территории Азербайджана.
Азербайджан 19 сентября 2023 года начал в Карабахе военную операцию, одной из целей которой был заявлен роспуск всех органов непризнанного Карабаха. В Ереване охарактеризовали эти действия как агрессию, заявив, что армянских подразделений в Карабахе нет. Спустя сутки при посредничестве российских миротворцев была достигнута договоренность о прекращении огня, среди условий перемирия было обозначено, в частности, разоружение армянских формирований. После состоялось несколько раундов переговоров представителей Карабаха и Баку, посвященных интеграции региона в состав республики. Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что Азербайджан восстановил свою территориальную целостность.