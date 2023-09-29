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В ЕС заявили о готовности оказать гуманитарную помощь жителям Карабаха - РИА Новости, 29.09.2023
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12:01 29.09.2023
https://ria.ru/20230929/pomosch-1899385007.html
В ЕС заявили о готовности оказать гуманитарную помощь жителям Карабаха
В ЕС заявили о готовности оказать гуманитарную помощь жителям Карабаха - РИА Новости, 29.09.2023
В ЕС заявили о готовности оказать гуманитарную помощь жителям Карабаха
Евросоюз и страны-члены ЕС готовы оказать жителям Нагорного Карабаха дополнительную гуманитарную помощь, заявил РИА Новости официальный представитель... РИА Новости, 29.09.2023
2023-09-29T12:01
2023-09-29T12:01
в мире
азербайджан
евросоюз
ситуация в нагорном карабахе
нагорный карабах
никол пашинян
ильхам алиев
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БРЮССЕЛЬ, 29 сен – РИА Новости. Евросоюз и страны-члены ЕС готовы оказать жителям Нагорного Карабаха дополнительную гуманитарную помощь, заявил РИА Новости официальный представитель внешнеполитической службы союза Петер Стано. "Европейская комиссия объявила о выделении дополнительного пакета гуманитарной помощи в размере 5 миллионов евро. ЕС и его государства-члены готовы предоставить дополнительную гуманитарную помощь", - сказал он. Стано добавил, что ЕС также призывает "Азербайджан разрешить международный доступ в Нагорный Карабах для обеспечения независимого мониторинга ситуации на местах". "Мы вновь заявляем, что Азербайджан несет ответственность за обеспечение прав и безопасности армян Карабаха, в том числе их прав жить в собственных домах достойно, без запугивания и дискриминации, а также права на возвращение для перемещенных лиц", - добавил собеседник агентства. Непризнанный Нагорный Карабах, объявивший о выходе из Азербайджанской ССР 35 лет назад, и после вооруженного конфликта с Азербайджаном 1992-1994 годов много лет существовавший как непризнанная республика, объявил о прекращении своего существования с 1 января 2024 года. В сентябре 2020 года в Нагорном Карабахе возобновились боевые действия. При посредничестве Москвы стороны договорились прекратить огонь. Армянская сторона потеряла все районы вокруг Нагорного Карабаха и ряд территорий, входивших в Нагорно-Карабахскую автономную область. Кроме того, в регионе разместились российские миротворцы. Армения так никогда и не признала Карабах, а ее премьер Никол Пашинян на переговорах с Западом, затем на пресс-конференции в Ереване в мае 2023 года заявил, что Карабах является частью территории Азербайджана. Азербайджан 19 сентября 2023 года начал в Карабахе военную операцию, одной из целей которой был заявлен роспуск всех органов непризнанного Карабаха. В Ереване охарактеризовали эти действия как агрессию, заявив, что армянских подразделений в Карабахе нет. Спустя сутки при посредничестве российских миротворцев была достигнута договоренность о прекращении огня, среди условий перемирия было обозначено, в частности, разоружение армянских формирований. После состоялось несколько раундов переговоров представителей Карабаха и Баку, посвященных интеграции региона в состав республики. Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что Азербайджан восстановил свою территориальную целостность.
https://ria.ru/20230928/gruppa-1899256709.html
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в мире, азербайджан, евросоюз, ситуация в нагорном карабахе, нагорный карабах, никол пашинян, ильхам алиев
В мире, Азербайджан, Евросоюз, Ситуация в Нагорном Карабахе, Нагорный Карабах, Никол Пашинян, Ильхам Алиев
В ЕС заявили о готовности оказать гуманитарную помощь жителям Карабаха

В ЕС заявили о готовности выделить пять млн евро на гумпомощь жителям Карабаха

© РИА Новости / РИА Новости | Перейти в медиабанкВид на город Степанакерт
Вид на город Степанакерт - РИА Новости, 1920, 29.09.2023
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БРЮССЕЛЬ, 29 сен – РИА Новости. Евросоюз и страны-члены ЕС готовы оказать жителям Нагорного Карабаха дополнительную гуманитарную помощь, заявил РИА Новости официальный представитель внешнеполитической службы союза Петер Стано.
"Европейская комиссия объявила о выделении дополнительного пакета гуманитарной помощи в размере 5 миллионов евро. ЕС и его государства-члены готовы предоставить дополнительную гуманитарную помощь", - сказал он.
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Стано добавил, что ЕС также призывает "Азербайджан разрешить международный доступ в Нагорный Карабах для обеспечения независимого мониторинга ситуации на местах".
"Мы вновь заявляем, что Азербайджан несет ответственность за обеспечение прав и безопасности армян Карабаха, в том числе их прав жить в собственных домах достойно, без запугивания и дискриминации, а также права на возвращение для перемещенных лиц", - добавил собеседник агентства.
Непризнанный Нагорный Карабах, объявивший о выходе из Азербайджанской ССР 35 лет назад, и после вооруженного конфликта с Азербайджаном 1992-1994 годов много лет существовавший как непризнанная республика, объявил о прекращении своего существования с 1 января 2024 года.
В сентябре 2020 года в Нагорном Карабахе возобновились боевые действия. При посредничестве Москвы стороны договорились прекратить огонь. Армянская сторона потеряла все районы вокруг Нагорного Карабаха и ряд территорий, входивших в Нагорно-Карабахскую автономную область. Кроме того, в регионе разместились российские миротворцы. Армения так никогда и не признала Карабах, а ее премьер Никол Пашинян на переговорах с Западом, затем на пресс-конференции в Ереване в мае 2023 года заявил, что Карабах является частью территории Азербайджана.
Азербайджан 19 сентября 2023 года начал в Карабахе военную операцию, одной из целей которой был заявлен роспуск всех органов непризнанного Карабаха. В Ереване охарактеризовали эти действия как агрессию, заявив, что армянских подразделений в Карабахе нет. Спустя сутки при посредничестве российских миротворцев была достигнута договоренность о прекращении огня, среди условий перемирия было обозначено, в частности, разоружение армянских формирований. После состоялось несколько раундов переговоров представителей Карабаха и Баку, посвященных интеграции региона в состав республики. Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что Азербайджан восстановил свою территориальную целостность.
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