https://ria.ru/20230929/pomosch-1899385007.html

В ЕС заявили о готовности оказать гуманитарную помощь жителям Карабаха

В ЕС заявили о готовности оказать гуманитарную помощь жителям Карабаха - РИА Новости, 29.09.2023

В ЕС заявили о готовности оказать гуманитарную помощь жителям Карабаха

Евросоюз и страны-члены ЕС готовы оказать жителям Нагорного Карабаха дополнительную гуманитарную помощь, заявил РИА Новости официальный представитель... РИА Новости, 29.09.2023

2023-09-29T12:01

2023-09-29T12:01

2023-09-29T12:01

в мире

азербайджан

евросоюз

ситуация в нагорном карабахе

нагорный карабах

никол пашинян

ильхам алиев

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БРЮССЕЛЬ, 29 сен – РИА Новости. Евросоюз и страны-члены ЕС готовы оказать жителям Нагорного Карабаха дополнительную гуманитарную помощь, заявил РИА Новости официальный представитель внешнеполитической службы союза Петер Стано. "Европейская комиссия объявила о выделении дополнительного пакета гуманитарной помощи в размере 5 миллионов евро. ЕС и его государства-члены готовы предоставить дополнительную гуманитарную помощь", - сказал он. Стано добавил, что ЕС также призывает "Азербайджан разрешить международный доступ в Нагорный Карабах для обеспечения независимого мониторинга ситуации на местах". "Мы вновь заявляем, что Азербайджан несет ответственность за обеспечение прав и безопасности армян Карабаха, в том числе их прав жить в собственных домах достойно, без запугивания и дискриминации, а также права на возвращение для перемещенных лиц", - добавил собеседник агентства. Непризнанный Нагорный Карабах, объявивший о выходе из Азербайджанской ССР 35 лет назад, и после вооруженного конфликта с Азербайджаном 1992-1994 годов много лет существовавший как непризнанная республика, объявил о прекращении своего существования с 1 января 2024 года. В сентябре 2020 года в Нагорном Карабахе возобновились боевые действия. При посредничестве Москвы стороны договорились прекратить огонь. Армянская сторона потеряла все районы вокруг Нагорного Карабаха и ряд территорий, входивших в Нагорно-Карабахскую автономную область. Кроме того, в регионе разместились российские миротворцы. Армения так никогда и не признала Карабах, а ее премьер Никол Пашинян на переговорах с Западом, затем на пресс-конференции в Ереване в мае 2023 года заявил, что Карабах является частью территории Азербайджана. Азербайджан 19 сентября 2023 года начал в Карабахе военную операцию, одной из целей которой был заявлен роспуск всех органов непризнанного Карабаха. В Ереване охарактеризовали эти действия как агрессию, заявив, что армянских подразделений в Карабахе нет. Спустя сутки при посредничестве российских миротворцев была достигнута договоренность о прекращении огня, среди условий перемирия было обозначено, в частности, разоружение армянских формирований. После состоялось несколько раундов переговоров представителей Карабаха и Баку, посвященных интеграции региона в состав республики. Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что Азербайджан восстановил свою территориальную целостность.

https://ria.ru/20230928/gruppa-1899256709.html

https://ria.ru/20230921/karabakh-1897672995.html

азербайджан

нагорный карабах

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в мире, азербайджан, евросоюз, ситуация в нагорном карабахе, нагорный карабах, никол пашинян, ильхам алиев