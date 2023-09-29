https://ria.ru/20230929/polosy-1899346101.html

Губернатор Камчатки готов передать взлетные полосы края компании "Аврора"

Губернатор Камчатки готов передать взлетные полосы края компании "Аврора" - РИА Новости, 29.09.2023

Губернатор Камчатки готов передать взлетные полосы края компании "Аврора"

Губернатор Камчатского края Владимир Солодов предлагает передать взлетно-посадочные полосы, действующие на территории региона, под управление единой... РИА Новости, 29.09.2023

2023-09-29T09:02

2023-09-29T09:02

2023-09-29T09:02

камчатский край

камчатский край

камчатка

владимир солодов

"аврора"

юрий трутнев

россия

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ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 29 сен - РИА Новости. Губернатор Камчатского края Владимир Солодов предлагает передать взлетно-посадочные полосы, действующие на территории региона, под управление единой дальневосточной компании "Аврора", сообщил он на встрече с зампредом правительства РФ Юрием Трутневым, который совершает рабочую поездку по полуострову. "Мы хотим совместно с Константином Петровичем Сухоребриком (генеральный директор авиакомпании "Аврора" - ред.) выйти с предложением, чтобы взлетно-посадочные полосы на Камчатке, которые находятся в собственности у федерального предприятия, передать в операционную деятельность единой авиакомпании. Чтобы собственность сохранить, как она и есть, федеральную, а обслуживанием и управлением занималась наша единая авиакомпания, в которой край участвует как акционер. Тогда уверен, что нам получится повысить операционную эффективность", - обратился глава региона к вице-премьеру. Юрий Трутнев поручил главе региону подготовить в его адрес обращение. На Камчатке единственным аэропорт федерального подчинения - это "Международный аэропорт Петропавловск-Камчатский (Елизово)".

https://ria.ru/20230929/kamchatka-1899336189.html

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камчатский край, камчатка, владимир солодов, "аврора", юрий трутнев, россия