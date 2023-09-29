https://ria.ru/20230929/polosy-1899346101.html
Губернатор Камчатки готов передать взлетные полосы края компании "Аврора"
Губернатор Камчатки готов передать взлетные полосы края компании "Аврора" - РИА Новости, 29.09.2023
Губернатор Камчатки готов передать взлетные полосы края компании "Аврора"
Губернатор Камчатского края Владимир Солодов предлагает передать взлетно-посадочные полосы, действующие на территории региона, под управление единой... РИА Новости, 29.09.2023
2023-09-29T09:02
2023-09-29T09:02
2023-09-29T09:02
камчатский край
камчатский край
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владимир солодов
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юрий трутнев
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ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 29 сен - РИА Новости. Губернатор Камчатского края Владимир Солодов предлагает передать взлетно-посадочные полосы, действующие на территории региона, под управление единой дальневосточной компании "Аврора", сообщил он на встрече с зампредом правительства РФ Юрием Трутневым, который совершает рабочую поездку по полуострову. "Мы хотим совместно с Константином Петровичем Сухоребриком (генеральный директор авиакомпании "Аврора" - ред.) выйти с предложением, чтобы взлетно-посадочные полосы на Камчатке, которые находятся в собственности у федерального предприятия, передать в операционную деятельность единой авиакомпании. Чтобы собственность сохранить, как она и есть, федеральную, а обслуживанием и управлением занималась наша единая авиакомпания, в которой край участвует как акционер. Тогда уверен, что нам получится повысить операционную эффективность", - обратился глава региона к вице-премьеру. Юрий Трутнев поручил главе региону подготовить в его адрес обращение. На Камчатке единственным аэропорт федерального подчинения - это "Международный аэропорт Петропавловск-Камчатский (Елизово)".
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камчатский край, камчатка, владимир солодов, "аврора", юрий трутнев, россия
Камчатский край, Камчатский край, Камчатка, Владимир Солодов, "Аврора", Юрий Трутнев, Россия
Губернатор Камчатки готов передать взлетные полосы края компании "Аврора"
Солодов готов передать взлетные полосы Камчатского края компании "Аврора"