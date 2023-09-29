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Губернатор Камчатки готов передать взлетные полосы края компании "Аврора" - РИА Новости, 29.09.2023
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Камчатский край
Камчатский край
 
09:02 29.09.2023
https://ria.ru/20230929/polosy-1899346101.html
Губернатор Камчатки готов передать взлетные полосы края компании "Аврора"
Губернатор Камчатки готов передать взлетные полосы края компании "Аврора" - РИА Новости, 29.09.2023
Губернатор Камчатки готов передать взлетные полосы края компании "Аврора"
Губернатор Камчатского края Владимир Солодов предлагает передать взлетно-посадочные полосы, действующие на территории региона, под управление единой... РИА Новости, 29.09.2023
2023-09-29T09:02
2023-09-29T09:02
камчатский край
камчатский край
камчатка
владимир солодов
"аврора"
юрий трутнев
россия
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ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 29 сен - РИА Новости. Губернатор Камчатского края Владимир Солодов предлагает передать взлетно-посадочные полосы, действующие на территории региона, под управление единой дальневосточной компании "Аврора", сообщил он на встрече с зампредом правительства РФ Юрием Трутневым, который совершает рабочую поездку по полуострову. "Мы хотим совместно с Константином Петровичем Сухоребриком (генеральный директор авиакомпании "Аврора" - ред.) выйти с предложением, чтобы взлетно-посадочные полосы на Камчатке, которые находятся в собственности у федерального предприятия, передать в операционную деятельность единой авиакомпании. Чтобы собственность сохранить, как она и есть, федеральную, а обслуживанием и управлением занималась наша единая авиакомпания, в которой край участвует как акционер. Тогда уверен, что нам получится повысить операционную эффективность", - обратился глава региона к вице-премьеру. Юрий Трутнев поручил главе региону подготовить в его адрес обращение. На Камчатке единственным аэропорт федерального подчинения - это "Международный аэропорт Петропавловск-Камчатский (Елизово)".
https://ria.ru/20230929/kamchatka-1899336189.html
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камчатский край, камчатка, владимир солодов, "аврора", юрий трутнев, россия
Камчатский край, Камчатский край, Камчатка, Владимир Солодов, "Аврора", Юрий Трутнев, Россия
Губернатор Камчатки готов передать взлетные полосы края компании "Аврора"

Солодов готов передать взлетные полосы Камчатского края компании "Аврора"

© РИА Новости / Евгений Одиноков | Перейти в медиабанкГубернатор Камчатского края Владимир Солодов
Губернатор Камчатского края Владимир Солодов - РИА Новости, 1920, 29.09.2023
© РИА Новости / Евгений Одиноков
Перейти в медиабанк
Губернатор Камчатского края Владимир Солодов . Архивное фото
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ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 29 сен - РИА Новости. Губернатор Камчатского края Владимир Солодов предлагает передать взлетно-посадочные полосы, действующие на территории региона, под управление единой дальневосточной компании "Аврора", сообщил он на встрече с зампредом правительства РФ Юрием Трутневым, который совершает рабочую поездку по полуострову.
«
"Мы хотим совместно с Константином Петровичем Сухоребриком (генеральный директор авиакомпании "Аврора" - ред.) выйти с предложением, чтобы взлетно-посадочные полосы на Камчатке, которые находятся в собственности у федерального предприятия, передать в операционную деятельность единой авиакомпании. Чтобы собственность сохранить, как она и есть, федеральную, а обслуживанием и управлением занималась наша единая авиакомпания, в которой край участвует как акционер. Тогда уверен, что нам получится повысить операционную эффективность", - обратился глава региона к вице-премьеру.
Юрий Трутнев поручил главе региону подготовить в его адрес обращение.
На Камчатке единственным аэропорт федерального подчинения - это "Международный аэропорт Петропавловск-Камчатский (Елизово)".
Петропавловск-Камчатский - РИА Новости, 1920, 29.09.2023
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Камчатский крайКамчатский крайКамчаткаВладимир Солодов"Аврора"Юрий ТрутневРоссия
 
 
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