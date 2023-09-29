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Геленджик, Новороссийск, Анапа: идем в поход

Геленджик, Новороссийск, Анапа: идем в поход - РИА Новости, 29.09.2023

Геленджик, Новороссийск, Анапа: идем в поход

В горы, к водопадам, озерам и бурлящим рекам. К объектам древних цивилизаций и другим рукотворным памятникам. На черноморском побережье много троп, зовущих к... РИА Новости, 29.09.2023

2023-09-29T11:07

2023-09-29T11:07

2023-09-29T11:34

туризм

анапа

анапский район

абрау-дюрсо

новороссийск

геленджик

краснодарский край

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В горы, к водопадам, озерам и бурлящим рекам. К объектам древних цивилизаций и другим рукотворным памятникам. На черноморском побережье много троп, зовущих к приключениям. А пеший туризм – лучшее средство для тех, кто знает толк в постижении красоты. В наиболее интересных локациях этой части Краснодарского края побывала корреспондент РИА Новости Карина Ивашко. В последние годы Кубань активно развивает пеший туризм. В каждом районе – десятки маршрутов. Сегодня, во Всемирный день туризма, сосредоточим внимание на трех курортных городах: Геленджик, Новороссийск, Анапа. Гебиусские, Плесецкие, Пшадские: водопады и реки близ Геленджика Окрестности Геленджика называют страной водопадов. Неподалеку от города находятся Плесецкие водопады. Это место еще называют долиной ста водопадов. На самом деле их больше. Самые внушительные достигают 14-20 метров высоты. "Наши водопады стекают с хребтов Западного Кавказа. Они созданы горными речками Жане, Пшада, Тхаб. Звучит поэтично. Есть что рассказать туристам и о происхождении адыго-абхазских названий, и об истории этих мест. К Плесецким водопадам путь начинается в селе Михайловский перевал (это 23 километра от Геленджика), от улицы Северной. Пройдете по подвесному деревянному мосту – и вы на окраине села. Маршрут проходит по Плесецкой щели вдоль реки Тхаб – по живописному, но каменистому каньону. Сначала встречаются небольшие каскады, а до самого впечатляющего водопада идти километров шесть", - рассказал РИА Новости заместитель главы города-курорта Геленджика Александр Кузнецов. На Плесецкие водопады есть две тропы: верхняя – более сложная, с перепадом высот в 110 метров, и нижняя – с бродами и импровизированными лестницами на уступы вверх по течению. Туда можно идти одной тропой, обратно – другой, чтобы получить максимум впечатлений. Раньше выйдешь на тропу – больше увидишь. Путешествие по силам людям разного возраста, но будьте готовы карабкаться и преодолевать - на пути много бродов, перекатов, каменных осыпей и подъемов. К долине реки Тхаб – на начало маршрута – пешие туристы могут добраться на автобусах, которые идут от "нижнего" автовокзала Геленджика. Ехать нужно до остановки "Лесхоз". Хотите увидеть не только красивые водопады, но и дольмены (древние культовые сооружения), отправляйтесь на Пшадские водопады близ села Пшада. Маршрут в 12 километров рассчитан приблизительно на шесть часов. В верховьях одноименной реки вас ждет 13 водопадов. Самый высокий – Оляпкин высотой в девять метров на Красной речке. При заказе экскурсии вас заберут из условленного места, а после – доставят обратно. Самим до села Пшада можно доехать на рейсовом автобусе №106 из Геленджика. На тропу выведет улица Красная. Ванна Афродиты и чаша Геракла Маршруты "Старая Адыгейская дорога" (несмотря на название, проходит он по территории Краснодарского края) и "Долина реки Жане" начинаются от села Возрождение. Первый идет по реке Ачибс через Адыгейскую стоянку и гору Шахан. Нитка второго – русло реки Жане, дольмены, водопады, черкесские захоронения, ванна Афродиты и чаша Геракла. Дольмены здесь самые впечатляющие. Одни названия чего стоят: Гармония, Сила духа, Скрытые возможности, Исполнение желаний. Все они обещает соприкосновение с загадочными мегалитами. Назначение дольменов до сих пор вызывает споры. Они окружены аурой таинственности. На многих есть жертвенная чаша, что подтверждает теорию культа. Но кто и зачем возводил сооружения из огромных каменных глыб в III-II веках до нашей эры, почему они строились на разломах земной коры, как древние вычисляли эти места, как двигали и резали многотонные камни – до сих пор загадка. Считается, что от дольмена можно зарядиться энергией и очиститься. Кто-то приезжает сюда на перезагрузку, а кто-то, говорят, медитирует у дольменов, чтобы исполнить заветную мечту. Мистической силой наделяют люди и водопады реки Жане. Каскад Изумрудный, к примеру, еще называют Чашей любви. Окунешься – найдешь свою любовь, а если она уже есть – станет еще крепче. Вверх по течению – ванна Афродиты и чаша Геракла. Первая дарит женщинам блаженство, умиротворение и красоту, вторая (с эффектом джакузи) "работает" на мужчин: прибавляет им сил и уверенности. "Летом людей отсюда не вытащишь – и освежиться хотят, и омолодиться. Так что имеет смысл побывать здесь в сентябре или в межсезонье, чтобы в полной мере насладиться красотой наших мест", - советует собеседник РИА Новости. Красивых маршрутов – сезонных и круглогодичных – в районе Геленджика много. Помимо "водопадных", популярностью пользуются походы из сел Дивноморское и Текос. Чтобы прочувствовать дух самого города, стоит пройти маршрутом "Тайный Геленджик". Дороги Победы города-героя Новороссийска "У нас много пеших маршрутов: патриотические, культурно-познавательные, экологические. Патриотический туризм развит особо, так как Новороссийск – город-герой, и многое здесь связано с его героическим прошлым. Немало памятников времен Великой Отечественной войны находится в горах, в труднодоступных местах – еще и поэтому мы делаем упор на патриотику и плотно работаем с молодежью. Таких маршрутов у нас – более двух десятков. Несколько – на территории города. Один из новых, разработанный мною, называется "Дорогами Победы". Маршрут несложный, почти круглогодичный, за исключением тех периодов, в основном зимой, когда дует норд-ост", - рассказала руководитель молодежного клуба Русского географического общества на базе Федерации спортивного туризма Новороссийска, инструктор-проводник Наталья Литвиненко. . Маршрут знакомит путешественников из разных уголков России со страницами истории черноморского города-героя и страны в целом, служит популяризации туристско-краеведческого движения среди детей и взрослых. Вместе с тем он не только познавательный, но и живописный. Начинается у памятника подпольщикам-островерховцам, проходит через перевалы Красовского и Маркотхский, а также горы Лысая и Семигорка. "По пути следования мы посещаем братские могилы и обелиски павшим советским воинам. Маршрут информационно и эмоционально наполненный, при этом очень красивый, потому что это горы, реки, природа Кавказа, смотровые площадки с великолепными панорамами. Есть более сложный поход, посвященный другому историческому периоду, – "Казачий подвиг". Это путь через гору Черепаха, Неберджаевский и Маркотхский перевалы. В каких-то точках два маршрута пересекаются", - заметила Литвиненко. К слову, часть походной "нитки" "Дорог Победы" входит в краевой пеший маршрут "Большая Кубанская тропа" протяженностью 740 километров. "Очень нравится людям поход "Десять памятников войны", который начинается в селе Федотовка, а завершается в поселке Мысхако. Его разработал наш инструктор-проводник Анатолий Нечаев. Ему 81 год, но он все еще водит. А есть кольцевой поход "Вокруг горы Колдун": ключевые точки те же – Федотовка и Мысхако, но наполнение иное. Вот он проходит через виноградники. Если группа взрослая, можем пойти на дегустацию в местную винодельню. Но в основном у нас семейный туризм, поэтому – как решит группа. Тем, что в наших краях есть и куда можно пойти, делюсь с удовольствием", - рассказала инструктор. Экотропы Абрау-Дюрсо: в гармонии с природой Маршруты рождаются, дополняются, меняются. К примеру, "Античная тропа" в Абрау-Дюрсо, входящая в масштабный турпроект "Золотое кольцо Боспорского царства" и востребованная несколько лет назад, трансформировалась в модный экомаршрут. Знаменитый центр туризма сегодня предлагает своим гостям восемь пеших маршрутов. Среди них – "Путь к дому виноградаря", "Виноградный терруар", "Над морем", "От озера – к морю", "Золотое кольцо Абрау". Протяженность – от 4 до 15 километров, 12 смотровых площадок и множество других зрелищных локаций. "Очень красивый маршрут – "Ботаническая тропа". Короткий, легкий, хорошо оборудован. Проходит по террасам бывших царских виноградников, а сейчас там высажены сосны. Краснокнижные растения – в изобилии, на тропе есть информация о них. С нижней смотровой площадки открывается прекрасный вид на озеро, поселок Абрау-Дюрсо, здание Русского винного дома и виноградники. А какой вид с площадки "Дом йога"! Высокий обрывистый берег, море сливается с небом… Вот где тишина, покой и полный релакс – нирвана, как мы говорим. Маршрут так и называется – "Путь к дому йога", - поделилась собеседница РИА Новости. Ранее центр "Абрау-Дюрсо" предлагал гостям двухдневный поход "От озера Абрау – к озеру Сукко" с охватом уже двух районов – Новороссийского и Анапского. Однако позже часть маршрута вошла в заповедную зону, куда свободный доступ воспрещен. Но существует другой маршрут к озеру Сукко: из станицы Раевской Новороссийского района. Называется он "К болотным кипарисам". Утриш: уникальная экосистема и великолепные пейзажи Озеро Сукко известно еще и как Кипарисовое. Болотные кипарисы родом из Северной Америки растут прямо посреди озера. Как они попали на Кубань, неизвестно. Говорят, это был удачный эксперимент. "Кипарисы на озере Сукко – одна из визитных карточек Анапского района. Но главный наш объект экотуризма – остров Утриш. Природа здесь уникальна. Это единственный в России изолированный участок сухих средиземноморских лесов, где насчитывается более 2,2 тысячи видов фауны и свыше двух тысяч видов флоры, характерных именно для нашей уникальной экосистемы. И очень важно сохранить биоразнообразие естественных реликтовых экосистем Средиземноморья, представленных в России только на этой территории Краснодарского края", - рассказал специалист Анапского района в области познавательного туризма, разработчик маршрутов Юрий Усатый. Экотропы и пешие туристические маршруты создавались на Утрише с просветительской миссией. Сегодня их три: "Савина щель", "Старая дорога" и "Каньон". "На "Каньон" людей водим круглый год, хоть каждый день – если есть спрос. Стартуем в поселке Большой Утриш. Протяженность пути – всего три километра, но впечатлений – уйма. Во-первых, вы знакомитесь со знаменитыми можжевелово-фисташковыми редколесьями Утриша, с другими уникальными растениями. Если повезет, и наших лесных жителей сможете увидеть. А еще у нас потрясающие виды, целебный воздух, ароматы можжевельника и душистых трав. Будут на маршруте и природные объекты, достойные внимания. Например, скала Прерванная: по легенде к ней был прикован Прометей", - делится Юрий Усатый. Радиальный поход "Савина щель" начинается от поселка Сукко. Второе название маршрута – "Тропа черепахи", так как здесь велика вероятность встретить краснокнижную черепаху Никольского. Поход по силам людям всех возрастов с любой физподготовкой. "Старая дорога" – маршрут тоже несложный. Его протяженность – 2350 метров, подъем пологий – 150 метров над уровнем моря. Кульминация путешествия – панорамные виды на озеро Змеиное, мыс Большой Утриш и окрестности Анапы. Помимо новых знаний о биоразнообразии местной флоры и фауны, туристов ждет знакомство с реликтовыми растениями – живыми ископаемыми прежних геологических эпох и эпохами историческими, оставившими в этих местах глубокий культурный.

https://ria.ru/20230923/anapa-1898096103.html

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новороссийск

геленджик

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

туризм, анапа, анапский район, абрау-дюрсо, новороссийск, геленджик