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В ЛНР рассказали, как бойцы ВСУ застрелили сослуживца, чтобы сдаться в плен - РИА Новости, 29.09.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
09:32 29.09.2023
https://ria.ru/20230929/plen-1899352382.html
В ЛНР рассказали, как бойцы ВСУ застрелили сослуживца, чтобы сдаться в плен
В ЛНР рассказали, как бойцы ВСУ застрелили сослуживца, чтобы сдаться в плен - РИА Новости, 29.09.2023
В ЛНР рассказали, как бойцы ВСУ застрелили сослуживца, чтобы сдаться в плен
Двое украинских военнослужащих на территории ЛНР застрелили сослуживца, чтобы сдаться в плен российским войскам, сообщил РИА Новости в пятницу военный эксперт,... РИА Новости, 29.09.2023
2023-09-29T09:32
2023-09-29T09:32
специальная военная операция на украине
луганская народная республика
андрей марочко
вооруженные силы украины
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ЛУГАНСК, 29 сен - РИА Новости. Двое украинских военнослужащих на территории ЛНР застрелили сослуживца, чтобы сдаться в плен российским войскам, сообщил РИА Новости в пятницу военный эксперт, подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко со ссылкой на собственные источники. "В районе населённого пункта Новоселовское в ходе активных боевых действий по ВОП (взводный опорный пункт) противника ВС РФ было нанесено огневое поражение, в результате чего большая часть боевиков была уничтожена. При захвате украинских позиций было обнаружено трое выживших, и им предложили сдаться. Один из них попытался воспрепятствовать сдаче, но был застрелен сослуживцами", - рассказал Марочко. По его словам, после первичного допроса выяснилось, что ликвидированный боевик был участником АТО и "хвастался тем, что занимался пытками местного населения оккупированной части ЛНР".
https://ria.ru/20230928/spetsoperatsiya-1899087080.html
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луганская народная республика, андрей марочко, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Луганская Народная Республика, Андрей Марочко, Вооруженные силы Украины
В ЛНР рассказали, как бойцы ВСУ застрелили сослуживца, чтобы сдаться в плен

Марочко: двое украинских военных застрелили сослуживца, чтобы сдаться в плен

© AP Photo / LibkosУкраинские военнослужащие
Украинские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 29.09.2023
© AP Photo / Libkos
Украинские военнослужащие. Архивное фото
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ЛУГАНСК, 29 сен - РИА Новости. Двое украинских военнослужащих на территории ЛНР застрелили сослуживца, чтобы сдаться в плен российским войскам, сообщил РИА Новости в пятницу военный эксперт, подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко со ссылкой на собственные источники.
«
"В районе населённого пункта Новоселовское в ходе активных боевых действий по ВОП (взводный опорный пункт) противника ВС РФ было нанесено огневое поражение, в результате чего большая часть боевиков была уничтожена. При захвате украинских позиций было обнаружено трое выживших, и им предложили сдаться. Один из них попытался воспрепятствовать сдаче, но был застрелен сослуживцами", - рассказал Марочко.
По его словам, после первичного допроса выяснилось, что ликвидированный боевик был участником АТО и "хвастался тем, что занимался пытками местного населения оккупированной части ЛНР".
Сдавшиеся в плен на направлении Сватово – Кременная украинские военные принесли с собой западное оружие - РИА Новости, 1920, 28.09.2023
Источник: военные ВСУ, сдавшиеся в плен в ЛНР, принесли западные пулеметы
Вчера, 06:34
 
Специальная военная операция на УкраинеЛуганская Народная РеспубликаАндрей МарочкоВооруженные силы Украины
 
 
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