https://ria.ru/20230929/plen-1899352382.html

В ЛНР рассказали, как бойцы ВСУ застрелили сослуживца, чтобы сдаться в плен

В ЛНР рассказали, как бойцы ВСУ застрелили сослуживца, чтобы сдаться в плен - РИА Новости, 29.09.2023

В ЛНР рассказали, как бойцы ВСУ застрелили сослуживца, чтобы сдаться в плен

Двое украинских военнослужащих на территории ЛНР застрелили сослуживца, чтобы сдаться в плен российским войскам, сообщил РИА Новости в пятницу военный эксперт,... РИА Новости, 29.09.2023

2023-09-29T09:32

2023-09-29T09:32

2023-09-29T09:32

специальная военная операция на украине

луганская народная республика

андрей марочко

вооруженные силы украины

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ЛУГАНСК, 29 сен - РИА Новости. Двое украинских военнослужащих на территории ЛНР застрелили сослуживца, чтобы сдаться в плен российским войскам, сообщил РИА Новости в пятницу военный эксперт, подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко со ссылкой на собственные источники. "В районе населённого пункта Новоселовское в ходе активных боевых действий по ВОП (взводный опорный пункт) противника ВС РФ было нанесено огневое поражение, в результате чего большая часть боевиков была уничтожена. При захвате украинских позиций было обнаружено трое выживших, и им предложили сдаться. Один из них попытался воспрепятствовать сдаче, но был застрелен сослуживцами", - рассказал Марочко. По его словам, после первичного допроса выяснилось, что ликвидированный боевик был участником АТО и "хвастался тем, что занимался пытками местного населения оккупированной части ЛНР".

https://ria.ru/20230928/spetsoperatsiya-1899087080.html

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луганская народная республика, андрей марочко, вооруженные силы украины