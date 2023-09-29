https://ria.ru/20230929/paramonov-1899364692.html

Алексей Парамонов: отношениям России с Италией нанесен огромный ущерб

Алексей Парамонов: отношениям России с Италией нанесен огромный ущерб - РИА Новости, 29.09.2023

Алексей Парамонов: отношениям России с Италией нанесен огромный ущерб

В мае в Риме приступил к работе новый посол России в Италии Алексей Парамонов, который ранее возглавлял первый европейский департамент МИД РФ. За годы своей... РИА Новости, 29.09.2023

2023-09-29T11:00

2023-09-29T11:00

2023-09-29T11:07

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В мае в Риме приступил к работе новый посол России в Италии Алексей Парамонов, который ранее возглавлял первый европейский департамент МИД РФ. За годы своей дипломатической карьеры он не раз приезжал в Италию, в частности, в 2008-2013 годах был генеральным консулом РФ в Милане. Его новая командировка на Апеннины пришлась на очень сложный период в отношениях между Россией и Западом. В своем первом интервью в должности посла дипломат рассказал РИА Новости о том, как он оценивает нынешнюю ситуацию в двусторонних отношениях, что думают обычные итальянцы о конфликте на Украине и существует ли в этой стране проблема "отмены" русской культуры.– Алексей Владимирович, прошло уже четыре месяца с того момента, когда вы прибыли в Рим в качестве нового посла России. Как вы могли бы в целом охарактеризовать сегодня ситуацию в отношениях с Италией, страной, которую вы хорошо знаете и где прежде проработали не один год?– Отношения России с Италией, на мой взгляд, сейчас переживают драматический момент. Видим, как уже полтора года под влиянием фактора блоковой принадлежности, внешнего давления и эмоций Италия оказалась односторонне отторгнута от России. Рим включился во все возможные антироссийские действия – поставку вооружений и разведывательных данных киевскому режиму, распространение антироссийской украинской пропаганды и так далее. Увы, как и остальные страны НАТО, Итальянская Республика опосредованно стала участником украинского конфликта на стороне Зеленского.Однако пока между Россией и Италией поддерживаются дипломатические отношения. Наши собеседники в Риме, в том числе на самом высоком уровне, постоянно заявляют, что сейчас это не менее важно, чем раньше, когда ситуация в мире была совершенно иной. Используем эти каналы для передачи информации, доведения различного рода официальных посланий, защиты интересов юридических и физических лиц, для сохранения хотя бы минимального межгосударственного общения и предотвращения опасных недопониманий относительно ключевых аспектов на двустороннем и международном контуре. Надо признать, что ущерб двусторонним отношениям нанесен огромный, но, вероятно, точка невозврата еще не пройдена. Вот только неустойчиво балансировать на ее краю – вряд ли хорошее, взвешенное решение.– Насколько известно, вы и ранее никогда не ограничивались контактами с официальными представителями власти, стремясь общаться с самым широким кругом итальянцев. Что вы думаете по поводу нынешнего соотношения между общественным мнением в Италии и позицией правительства относительно оказания всесторонней, в том числе военной, помощи Украине?– Наше общение с итальянским гражданским обществом, обычными гражданами, не занимающими административных постов, убеждает нас в мудрости, здравом смысле и открытости итальянского народа. Большинство итальянцев однозначно высказываются за сохранение дружественных отношений с Россией. Не желают ничего, кроме как скорейшего завершения украинского конфликта, отмены санкций и возвращения к прежнему конструктивному и взаимовыгодному диалогу.Многие итальянцы, будучи католиками и истинными приверженцами антимилитаристских взглядов, прислушиваются к гуманистической и уравновешенной позиции папы Римского Франциска. Они поддерживают предпринимаемые им дипломатические усилия и прекрасно понимают, что конфликт на Украине не прекращается исключительно из-за того, что Италия и другие западные страны направляют Киеву большое количество вооружений и другой военной помощи. Нынешним летом местные активисты даже пытались добиться проведения референдума по вопросу о прекращении накачки режима Зеленского оружием. Несмотря на полный информационный бойкот, им удалось собрать около 400 тысяч подписей, что красноречиво говорит о настроениях в итальянском обществе.– Из уст самых высоких руководителей Италии мы неоднократно слышали заявления о необходимости урегулирования конфликта на Украине дипломатическим путем. Однако одновременно правительство страны продолжает осуществлять поставки оружия киевским властям. Какова логика подобного поведения?– Нынешний итальянский кабинет не отличается особой дипломатичностью в подходах к решению ситуации на Украине. Если взять заявления высших должностных лиц, то они, как правило, сводятся к не выдерживающим никакой критики утверждениям, согласно которым, для завершения конфликта надо собраться и поставить Киеву как можно больше вооружений, помочь Зеленскому победить и добиться некоего "справедливого мира", "свободы Украины".Самое удивительное, что мы слышим в Риме, так это то, что Зеленский и его режим якобы отстаивают принципы европейской цивилизации и заодно антифашистские основы итальянской государственности. Приходится объяснять нашим собеседникам, что на самом деле Киев исповедует идеологию гитлеровских преступников и их пособников – Бандеры, Шухевича и Коновальца, которая предусматривает "освобождение" от всего русского и отказ от собственной истории. Это идеология маленького фюрера, в которого превратил себя обитающий сейчас на Банковой персонаж. Начиная с 2014 года в этом на практике убедились ДНР, ЛНР, а затем Запорожская и Херсонская области, жители которых на референдумах выразили желание от этой идеологии спастись и вернуться в Россию.– Вы постоянно читаете итальянскую прессу, смотрите местное телевидение. В то же время вам приходится общаться с представителями политических и бизнес-элит, видными интеллектуалами. Удалось ли, на ваш взгляд, в Италии сформировать негативный образ России?– К сожалению, итальянский информационный мейнстрим, как часть общезападного медийного пространства, не доводит правдивую информацию о России. Местные СМИ умышленно замалчивают практически все новости о российской внутренней повестке, о проведении крупных международных форумов, успешно реализованных планах национального развития, о культурной жизни, инфраструктурных проектах, благоустройстве городской среды и так далее. Это цели, которые никто не отменял и которые в условиях СВО находятся в центре внимания российских властей и общественности.К тому же местная пропаганда преуспела в создании ореола токсичности вокруг любого деятеля, который позитивно реагирует на Россию и ее действия. Это может сопровождаться не только травлей в СМИ, но и даже "оргвыводами": потерей профессии и репутационными издержками. По этой причине многие наши единомышленники, а их немало в Италии, не высказываются публично, боясь преследований.– В прошлом нашим странам удалось наработать существенный задел в области торгово-экономического сотрудничества. Теперь ситуация кардинально изменилась. Так, например, официальный Рим взял курс на полный отказ от российского газа. Что вы можете сказать по этому поводу?– Все в Италии обеспокоены ухудшающейся социально-экономической ситуацией, взлетевшими ценами, ростом бедности, увеличением государственного долга и дефицита национального бюджета.При этом полностью отсутствует нарратив, внятное объяснение относительно причин этого кризиса. А ведь значительную роль сыграли санкции, подрыв Западом устойчивой модели экономического взаимодействия между Российской Федерацией и Европейским союзом. Например, Италия по своей инициативе уже сократила закупки в России дешевого природного газа с 30 миллиардов до восьми миллиардов кубических метров и намерена вообще отказаться от российских энергоносителей. Отсюда возросшие расходы на поиск новых поставщиков, доставку, логистические цепочки. Параллельно взлетели цены на услуги ЖКХ, продукты первой необходимости и так далее. Чувствуем это даже сами по выросшим почти в два раза счетам за электроэнергию, поступающим в посольство с начала этого года.– В связи с развитием украинского кризиса на Западе возникла тема "отмены" русской культуры. Италия всегда позиционировала себя как крупную культурную державу. Существует ли на Апеннинах эта проблема?– Высшее руководство Италии – президент и председатель Совета министров – неоднократно высказывались против отмены российской культуры. Уверены, что по-другому и быть не могло, ведь Италия в культуре является одной из "супердержав", колыбелью европейской и мировой цивилизации. Однако на деле не все так благополучно. Широко известны истории с отменой в Италии выступлений российских деятелей культуры: Валерия Гергиева, Дениса Мацуева, Валентины Лисицы, Сергея Полунина и других. При этом мы являемся свидетелями нового феномена, когда, например, выступать на ведущих концертных площадках классической музыки приглашаются только исполнители, публично осудившие СВО. Что это, как не идеологическая цензура и дискриминация деятелей культуры по политическим мотивам?Кроме того, отдельные радикальные элементы в рядах трудолюбивой, в своей основной массе, украинской диаспоры на Апеннинах в последнее время взяли за правило оказывать давление, в том числе угрозами физической расправы, на руководителей тех итальянских структур, которые набрались смелости организовать мероприятия совместно с россиянами, занимающимися развитием культурных или двусторонних связей, и приглашать в Италию российских музыкантов, танцоров, артистов, художников. Мы тщательно фиксируем такие случаи и информируем о них итальянскую сторону. Однако до последнего времени мы не видели желания со стороны итальянских властей, несмотря на все заверения, реально противостоять агрессивным намерениям распоясавшихся украинских нацбоевиков, обустроившихся на итальянской земле.

https://ria.ru/20230928/ugroza-1899319806.html

https://ria.ru/20230928/finlyandiya-1899273420.html

https://ria.ru/20230928/estoniya-1899222058.html

https://ria.ru/20230928/mid-1899195161.html

https://ria.ru/20230927/gaz-1899001324.html

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Артем Смирнов

Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

интервью, интервью - авторы, россия, алексей парамонов, италия, нато