https://ria.ru/20230929/otnosheniya-1899453732.html

ЕС хочет придать отношениям с США "трампоустойчивый" характер, пишут СМИ

ЕС хочет придать отношениям с США "трампоустойчивый" характер, пишут СМИ - РИА Новости, 29.09.2023

ЕС хочет придать отношениям с США "трампоустойчивый" характер, пишут СМИ

Евросоюз ищет способы закрепить улучшения в рабочих отношениях с США на случай победы американского экс-президента Дональда Трампа на следующих выборах главы... РИА Новости, 29.09.2023

2023-09-29T14:57

2023-09-29T14:57

2023-09-29T14:57

в мире

сша

дональд трамп

джо байден

евросоюз

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МОСКВА, 29 сен - РИА Новости. Евросоюз ищет способы закрепить улучшения в рабочих отношениях с США на случай победы американского экс-президента Дональда Трампа на следующих выборах главы государства в 2024 году, передает агентство Bloomberg со ссылкой на источники. "По словам источников, проинформированных о переговорах, чиновники из Еврокомиссии, исполнительного органа ЕС, на прошлой неделе заявили высокопоставленным торговым из представителям государств-членов, что им нужно сделать соглашения "устойчивыми к Трампу". Согласно источникам, это значит, что нужно действовать быстро, чтобы заключить обязывающие соглашения с администрацией (нынешнего президента США Джо - ред.) Байдена", - передает агентство в пятницу. Как отмечается, членов ЕС также попросили реалистично оценивать, насколько более трудными могут стать переговоры, если они не будут продвигаться быстро. Один высокопоставленный дипломат ЕС заявил агентству, что ряд правительств блока обращаются к Республиканской партии США и пытаются выявить людей, которые могут оказаться близки к новой администрации Трампа в случае его прихода к власти. По словам дипломата, существует обеспокоенность, что новый срок Трампа может оказаться "хуже" первого, потому что высококвалифицированные люди могут не присоединиться к администрации из-за "частого хаоса" в годы, когда Трамп был у власти. Представитель совета национальной безопасности США заявил агентству, что Байден привержен разработке "прочных и долгосрочных соглашений" с ключевыми партнерами по всему миру. Как отмечает агентство, европейские чиновники беспокоятся, что торговая политика Байдена имеет много общего с подходом "Америка прежде всего" его предшественника. Источники заявили агентству, что в ЕС стремятся разрешить споры с США как по тарифам на сталь, так и по программе субсидирования в ходе визита главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен в Вашингтон 20 октября. Следующие выборы президента США пройдут в ноябре 2024 года. Помимо Трампа на выдвижение кандидатом от Республиканской партии претендуют экс-губернатор Нью-Джерси Крис Кристи, бывший вице-президент Майк Пенс, губернатор Флориды Рон Десантис, бизнесмен Вивек Рамасвами, бывший постпред США при ООН Никки Хейли, сенатор от штата Южная Каролина Тим Скотт и другие. Нынешний президент США Джо Байден в апреле заявил, что также намерен переизбираться.

https://ria.ru/20230925/evropa-1898405328.html

https://ria.ru/20230809/evropa-1888841979.html

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в мире, сша, дональд трамп, джо байден, евросоюз