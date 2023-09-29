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"Русские готовы". Американский офицер сообщил неприятную новость для ВСУ - РИА Новости, 29.09.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
03:00 29.09.2023 (обновлено: 06:53 29.09.2023)
https://ria.ru/20230929/oborona-1899327319.html
"Русские готовы". Американский офицер сообщил неприятную новость для ВСУ
"Русские готовы". Американский офицер сообщил неприятную новость для ВСУ - РИА Новости, 29.09.2023
"Русские готовы". Американский офицер сообщил неприятную новость для ВСУ
Мощная российская оборона способна справиться с любой попыткой прорыва, а авантюрные прогнозы Запада дорого обошлись Украине, заявил ветеран войны в... РИА Новости, 29.09.2023
2023-09-29T03:00
2023-09-29T06:53
специальная военная операция на украине
в мире
украина
россия
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 29 сен — РИА Новости. Мощная российская оборона способна справиться с любой попыткой прорыва, а авантюрные прогнозы Запада дорого обошлись Украине, заявил ветеран войны в Афганистане, американский майор Роберт Роуз в комментарии для портала War on the Rocks.&quot;Армия России способна сосредоточить артиллерийский огонь против всякой попытки пройти через минные поля и обладает резервами, которые всегда готовы контратаковать, если оборону прорвут&quot;, — считает офицер.Роуз предположил, что тактика России вынудила ВСУ перейти к борьбе на истощение.&quot;Излишне оптимистичные западные оценки авантюрной попытки прорвать оборону русских механизированными соединениями оказали негативное влияние на Украину. &lt;…&gt;. Она потеряла до 20 процентов поставленной Западом техники&quot;, — добавил Роуз.ВСУ с начала июня пытаются наступать на Запорожском, Южнодонецком и Артемовском направлениях, бросая в бой подразделения, подготовленные и вооруженные НАТО. Как подчеркивал Владимир Путин, ни на одном участке фронта им не удалось добиться значимых успехов. Во вторник глава Минобороны Сергей Шойгу сообщил, что потери украинской армии за сентябрь составили более 17 тысяч человек и свыше 2,7 тысячи единиц вооружений.
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в мире, украина, россия, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Россия, Вооруженные силы Украины
"Русские готовы". Американский офицер сообщил неприятную новость для ВСУ

Майор Роберт Роуз: российская оборона справится с любой попыткой прорыва ВСУ

© РИА Новости | Перейти в медиабанкБоец ВС РФ в окопах в зоне СВО
Боец ВС РФ в окопах в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 29.09.2023
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Боец ВС РФ в окопах в зоне СВО. Архивное фото
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МОСКВА, 29 сен — РИА Новости. Мощная российская оборона способна справиться с любой попыткой прорыва, а авантюрные прогнозы Запада дорого обошлись Украине, заявил ветеран войны в Афганистане, американский майор Роберт Роуз в комментарии для портала War on the Rocks.
«

"Армия России способна сосредоточить артиллерийский огонь против всякой попытки пройти через минные поля и обладает резервами, которые всегда готовы контратаковать, если оборону прорвут", — считает офицер.

Роуз предположил, что тактика России вынудила ВСУ перейти к борьбе на истощение.
«

"Излишне оптимистичные западные оценки авантюрной попытки прорвать оборону русских механизированными соединениями оказали негативное влияние на Украину. <…>. Она потеряла до 20 процентов поставленной Западом техники", — добавил Роуз.

ВСУ с начала июня пытаются наступать на Запорожском, Южнодонецком и Артемовском направлениях, бросая в бой подразделения, подготовленные и вооруженные НАТО. Как подчеркивал Владимир Путин, ни на одном участке фронта им не удалось добиться значимых успехов. Во вторник глава Минобороны Сергей Шойгу сообщил, что потери украинской армии за сентябрь составили более 17 тысяч человек и свыше 2,7 тысячи единиц вооружений.
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