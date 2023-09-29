https://ria.ru/20230929/nastuplenie-1899561047.html

Источник: Зеленский согласовал с США новое наступление и захват ЗАЭС

Источник: Зеленский согласовал с США новое наступление и захват ЗАЭС - РИА Новости, 29.09.2023

Источник: Зеленский согласовал с США новое наступление и захват ЗАЭС

Президент Украины Владимир Зеленский согласовал с кураторами из США и Великобритании план нового наступления и захват ЗАЭС, сообщил журналистам близкий к... РИА Новости, 29.09.2023

2023-09-29T21:41

2023-09-29T21:41

2023-09-29T22:42

в мире

сша

великобритания

специальная военная операция на украине

владимир зеленский

николаевская область

вооруженные силы украины

запорожская аэс

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МОСКВА, 29 сен — РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский согласовал с кураторами из США и Великобритании план нового наступления и захват ЗАЭС, сообщил журналистам близкий к компетентным органам источник."В этих целях в Николаевской области сосредоточена крупная группировка морской пехоты ВСУ для форсирования реки Днепр. Одновременно спецназом сил специальных операций ВСУ, прошедшим подготовку у британских инструкторов, планируются действия по захвату Запорожской АЭС", — рассказал собеседник агентства.По его словам, это не что иное, как очередная авантюра Зеленского, пытающегося любой ценой доказать свою состоятельность. Тем не менее она может привести к трагическим последствиям, добавил источник."Внимательно следим за действиями противника", — резюмировал он.Украинские войска с начала июня пытаются продвинуться на Запорожском, Южнодонецком и Артемовском направлениях, бросая в бой подразделения, подготовленные НАТО и вооруженные западной военной техникой. Как подчеркивал президент России Владимир Путин, ни на одном участке фронта им не удалось добиться значимых успехов. Он также отметил, что нынешнее украинское наступление — это не просто пробуксовка, а провал.Во вторник глава Минобороны Сергей Шойгу сообщил, что потери ВСУ за сентябрь составили более 17 тысяч солдат и свыше 2,7 тысячи единиц вооружений.

https://ria.ru/20230929/porazhenie-1899304312.html

https://ria.ru/20230902/ukraina-1893735819.html

сша

великобритания

николаевская область

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в мире, сша, великобритания, владимир зеленский, николаевская область, вооруженные силы украины, запорожская аэс