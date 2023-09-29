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Источник: Зеленский согласовал с США новое наступление и захват ЗАЭС - РИА Новости, 29.09.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
21:41 29.09.2023 (обновлено: 22:42 29.09.2023)
https://ria.ru/20230929/nastuplenie-1899561047.html
Источник: Зеленский согласовал с США новое наступление и захват ЗАЭС
Источник: Зеленский согласовал с США новое наступление и захват ЗАЭС - РИА Новости, 29.09.2023
Источник: Зеленский согласовал с США новое наступление и захват ЗАЭС
Президент Украины Владимир Зеленский согласовал с кураторами из США и Великобритании план нового наступления и захват ЗАЭС, сообщил журналистам близкий к... РИА Новости, 29.09.2023
2023-09-29T21:41
2023-09-29T22:42
в мире
сша
великобритания
специальная военная операция на украине
владимир зеленский
николаевская область
вооруженные силы украины
запорожская аэс
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МОСКВА, 29 сен — РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский согласовал с кураторами из США и Великобритании план нового наступления и захват ЗАЭС, сообщил журналистам близкий к компетентным органам источник."В этих целях в Николаевской области сосредоточена крупная группировка морской пехоты ВСУ для форсирования реки Днепр. Одновременно спецназом сил специальных операций ВСУ, прошедшим подготовку у британских инструкторов, планируются действия по захвату Запорожской АЭС", — рассказал собеседник агентства.По его словам, это не что иное, как очередная авантюра Зеленского, пытающегося любой ценой доказать свою состоятельность. Тем не менее она может привести к трагическим последствиям, добавил источник."Внимательно следим за действиями противника", — резюмировал он.Украинские войска с начала июня пытаются продвинуться на Запорожском, Южнодонецком и Артемовском направлениях, бросая в бой подразделения, подготовленные НАТО и вооруженные западной военной техникой. Как подчеркивал президент России Владимир Путин, ни на одном участке фронта им не удалось добиться значимых успехов. Он также отметил, что нынешнее украинское наступление — это не просто пробуксовка, а провал.Во вторник глава Минобороны Сергей Шойгу сообщил, что потери ВСУ за сентябрь составили более 17 тысяч солдат и свыше 2,7 тысячи единиц вооружений.
https://ria.ru/20230929/porazhenie-1899304312.html
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в мире, сша, великобритания, владимир зеленский, николаевская область, вооруженные силы украины, запорожская аэс
В мире, США, Великобритания, Специальная военная операция на Украине, Владимир Зеленский, Николаевская область, Вооруженные силы Украины, Запорожская АЭС
Источник: Зеленский согласовал с США новое наступление и захват ЗАЭС

Зеленский согласовал с США и Британией план наступления ВСУ в начале октября

© AP Photo / LibkosВоенные медики оказывают первую помощь раненному в бою под Артемовском
Военные медики оказывают первую помощь раненному в бою под Артемовском - РИА Новости, 1920, 29.09.2023
© AP Photo / Libkos
Военные медики оказывают первую помощь раненному в бою под Артемовском. Архивное фото
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МОСКВА, 29 сен — РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский согласовал с кураторами из США и Великобритании план нового наступления и захват ЗАЭС, сообщил журналистам близкий к компетентным органам источник.
"В этих целях в Николаевской области сосредоточена крупная группировка морской пехоты ВСУ для форсирования реки Днепр. Одновременно спецназом сил специальных операций ВСУ, прошедшим подготовку у британских инструкторов, планируются действия по захвату Запорожской АЭС", — рассказал собеседник агентства.
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По его словам, это не что иное, как очередная авантюра Зеленского, пытающегося любой ценой доказать свою состоятельность. Тем не менее она может привести к трагическим последствиям, добавил источник.
"Внимательно следим за действиями противника", — резюмировал он.
Украинские войска с начала июня пытаются продвинуться на Запорожском, Южнодонецком и Артемовском направлениях, бросая в бой подразделения, подготовленные НАТО и вооруженные западной военной техникой.
Как подчеркивал президент России Владимир Путин, ни на одном участке фронта им не удалось добиться значимых успехов. Он также отметил, что нынешнее украинское наступление — это не просто пробуксовка, а провал.
Во вторник глава Минобороны Сергей Шойгу сообщил, что потери ВСУ за сентябрь составили более 17 тысяч солдат и свыше 2,7 тысячи единиц вооружений.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреСШАВеликобританияВладимир ЗеленскийНиколаевская областьВооруженные силы УкраиныЗапорожская АЭС
 
 
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