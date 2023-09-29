https://ria.ru/20230929/moskva-1899525701.html

В Москве обсудили участие Бахрейна в Российской энергонеделе и ПМЭФ-2024

В Москве обсудили участие Бахрейна в Российской энергонеделе и ПМЭФ-2024 - РИА Новости, 29.09.2023

В Москве обсудили участие Бахрейна в Российской энергонеделе и ПМЭФ-2024

Участие делегации Бахрейна в предстоящей в октябре Российской энергетической неделе и в ПМЭФ-2024, а также перспективы реализации совместных проектов обсудили... РИА Новости, 29.09.2023

2023-09-29T18:04

2023-09-29T18:04

2023-09-29T18:04

россия

фонд "росконгресс"

торгово-промышленная палата рф

антон кобяков

бахрейн

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МОСКВА, 29 сен - РИА Новости. Участие делегации Бахрейна в предстоящей в октябре Российской энергетической неделе и в ПМЭФ-2024, а также перспективы реализации совместных проектов обсудили на встрече советник президента Российской Федерации Антон Кобяков и посол Королевства Бахрейн в РФ Ахмед Аль-Саати, сообщает Фонд Росконгресс. "Развитие партнерских отношений для России – всегда приоритет, в том числе и со странами Залива. Наши государства настроены на развитие новых проектов, особенно в сфере торговли. Кроме того, устойчиво растет и товарооборот. Перспективы сотрудничества имеются во всех отраслях, поскольку в Бахрейне созданы отличные условия для экономической и инвестиционной деятельности по различным направлениям. Уверен, что участие делегации в РЭН-2023 и ПМЭФ-2024 создаст дополнительный импульс к развитию мультиформатного сотрудничества наших стран", – приводятся в сообщении слова Кобякова. Cтороны обсудили реализацию совместных проектов не только на форумном треке, но и в контексте защиты популяции редких животных. В частности, поддержку соколиного центра "Камчатка" и присоединение к Декларации о намерениях по сохранению популяции кречета, которая была подписана на ВЭФ-2023 между Россией, Китаем, Киргизией, Казахстаном, Монголией и ОАЭ. "Участие Королевства Бахрейн в мероприятиях Фонда Росконгресс способствует установлению отношений стратегического характера между нашими государствами, а также развивает деловые связи между коммерческими структурами стран. Взаимовыгодные проекты – возможность не только закрепить дружеские отношения, но и создать уникальное международное бизнес-сообщество", – процитировали в Фонде слова Ахмеда Аль-Саати. Также на встрече были затронуты вопросы проведения выездной сессии ПМЭФ в Манаме в январе 2024 года и проведения российской многоотраслевой выставки в Бахрейне при поддержке Российского экспортного центра и ТПП России.

https://ria.ru/20230918/sotrudnichestvo-1897007759.html

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бахрейн

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Артем Смирнов

Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

россия, фонд "росконгресс", торгово-промышленная палата рф, антон кобяков, бахрейн