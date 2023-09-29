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Башкин назвал санкции Лондона против ЦИК давлением на конституционный орган - РИА Новости, 29.09.2023
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14:28 29.09.2023 (обновлено: 14:30 29.09.2023)
https://ria.ru/20230929/moskva-1899435885.html
Башкин назвал санкции Лондона против ЦИК давлением на конституционный орган
Башкин назвал санкции Лондона против ЦИК давлением на конституционный орган - РИА Новости, 29.09.2023
Башкин назвал санкции Лондона против ЦИК давлением на конституционный орган
Член комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству Александр Башкин, комментируя РИА Новости санкции Великобритании против... РИА Новости, 29.09.2023
2023-09-29T14:28
2023-09-29T14:30
россия
великобритания
москва
александр башкин
совет федерации рф
санкции
цик рф
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МОСКВА, 29 сен - РИА Новости. Член комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству Александр Башкин, комментируя РИА Новости санкции Великобритании против российского ЦИК, заявил, что это давление на конституционный орган за его деятельность, не исключено, что Россия даст ответ. Великобритания наложила санкции на Центральную избирательную комиссию РФ, следует из документа, опубликованного в пятницу на сайте британского правительства. "Это давление на конституционный орган за его деятельность по осуществлению его конституционных полномочий. Лишний раз вспоминается добрая поговорка: "Громче всех "держи вора" кричит вор"... Иначе чем глупостью и безумием их шаг назвать нельзя", - сказал парламентарий. Сенатор отметил, что этот шаг был сделан Британией "в общей череде продолжающейся работы по вмешательству западных стран в суверенные дела России". "В дипломатии и во всех международных отношениях есть понятие взаимности. Не исключено, что Российская Федерация будет вынуждена принимать какие-либо ответные меры на этот недружественный шаг. Какие они будут - будут решать профессионалы", - заключил Башкин.
https://ria.ru/20230927/sanktsii-1898878082.html
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Россия, Великобритания, Москва, Александр Башкин, Совет Федерации РФ, Санкции, ЦИК РФ
Башкин назвал санкции Лондона против ЦИК давлением на конституционный орган

Башкин: санкции Британии против ЦИК являются давлением на конституционный орган

© РИА Новости / Пресс-служба Совета Федерации РФ | Перейти в медиабанкЗаместитель председателя комитета Совета Федерации РФ по конституционному законодательству и государственному строительству Александр Башкин
Заместитель председателя комитета Совета Федерации РФ по конституционному законодательству и государственному строительству Александр Башкин - РИА Новости, 1920, 29.09.2023
© РИА Новости / Пресс-служба Совета Федерации РФ
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Заместитель председателя комитета Совета Федерации РФ по конституционному законодательству и государственному строительству Александр Башкин. Архивное фото
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МОСКВА, 29 сен - РИА Новости. Член комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству Александр Башкин, комментируя РИА Новости санкции Великобритании против российского ЦИК, заявил, что это давление на конституционный орган за его деятельность, не исключено, что Россия даст ответ.
Великобритания наложила санкции на Центральную избирательную комиссию РФ, следует из документа, опубликованного в пятницу на сайте британского правительства.
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"Это давление на конституционный орган за его деятельность по осуществлению его конституционных полномочий. Лишний раз вспоминается добрая поговорка: "Громче всех "держи вора" кричит вор"... Иначе чем глупостью и безумием их шаг назвать нельзя", - сказал парламентарий.
Сенатор отметил, что этот шаг был сделан Британией "в общей череде продолжающейся работы по вмешательству западных стран в суверенные дела России".
"В дипломатии и во всех международных отношениях есть понятие взаимности. Не исключено, что Российская Федерация будет вынуждена принимать какие-либо ответные меры на этот недружественный шаг. Какие они будут - будут решать профессионалы", - заключил Башкин.
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