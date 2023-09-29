https://ria.ru/20230929/moskva-1899435885.html

Башкин назвал санкции Лондона против ЦИК давлением на конституционный орган

Башкин назвал санкции Лондона против ЦИК давлением на конституционный орган - РИА Новости, 29.09.2023

Башкин назвал санкции Лондона против ЦИК давлением на конституционный орган

Член комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству Александр Башкин, комментируя РИА Новости санкции Великобритании против... РИА Новости, 29.09.2023

2023-09-29T14:28

2023-09-29T14:28

2023-09-29T14:30

россия

великобритания

москва

александр башкин

совет федерации рф

санкции

цик рф

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0c/19/1590977511_0:79:2984:1759_1920x0_80_0_0_7869fbef1a7242c1de45be1e4f09eef1.jpg

МОСКВА, 29 сен - РИА Новости. Член комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству Александр Башкин, комментируя РИА Новости санкции Великобритании против российского ЦИК, заявил, что это давление на конституционный орган за его деятельность, не исключено, что Россия даст ответ. Великобритания наложила санкции на Центральную избирательную комиссию РФ, следует из документа, опубликованного в пятницу на сайте британского правительства. "Это давление на конституционный орган за его деятельность по осуществлению его конституционных полномочий. Лишний раз вспоминается добрая поговорка: "Громче всех "держи вора" кричит вор"... Иначе чем глупостью и безумием их шаг назвать нельзя", - сказал парламентарий. Сенатор отметил, что этот шаг был сделан Британией "в общей череде продолжающейся работы по вмешательству западных стран в суверенные дела России". "В дипломатии и во всех международных отношениях есть понятие взаимности. Не исключено, что Российская Федерация будет вынуждена принимать какие-либо ответные меры на этот недружественный шаг. Какие они будут - будут решать профессионалы", - заключил Башкин.

https://ria.ru/20230927/sanktsii-1898878082.html

https://ria.ru/20230929/sanktsii-1899407541.html

россия

великобритания

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, великобритания, москва, александр башкин, совет федерации рф, санкции, цик рф