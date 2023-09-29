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Москва обсудит с Баку продление миссии миротворцев в Карабахе

Москва обсудит с Баку продление миссии миротворцев в Карабахе - РИА Новости, 29.09.2023

Москва обсудит с Баку продление миссии миротворцев в Карабахе

Москва будет обсуждать с Баку возможность продления миссии российских миротворцев в Нагорном Карабахе, сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. РИА Новости, 29.09.2023

2023-09-29T13:27

2023-09-29T13:27

2023-09-29T14:36

нагорный карабах

ситуация в нагорном карабахе

азербайджан

в мире

дмитрий песков

россия

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МОСКВА, 29 сен — РИА Новости. Москва будет обсуждать с Баку возможность продления миссии российских миротворцев в Нагорном Карабахе, сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков."Сейчас речь идет о миссии, которая находится на территории Азербайджана. Это будет являться предметом нашего обсуждения с азербайджанской стороной", — сказал представитель Кремля.Российские миротворцы находятся в Карабахе в соответствии с трехсторонним азербайджано-армяно-российским соглашением от 10 ноября 2020 года. Контингент развернули вдоль линии соприкосновения и вдоль Лачинского коридора. Общая численность — 1960 военнослужащих.Премьер-министр Армении Никол Пашинян в мае 2023 года заявил о признании Карабаха частью территории Азербайджана. Непризнанная Нагорно-Карабахская Республика объявила о прекращении своего существования с 1 января 2024 года.Всего в регионе, по сообщениям армянских властей, до последнего обострения проживали 120 тысяч человек. Президент Ильхам Алиев неоднократно заявлял, что армяне Карабаха получат те же права, что и граждане Азербайджана. По последним данным, из региона в Армению уже переехали почти 90 тысяч жителей.

https://ria.ru/20230923/gumpomosch-1898156147.html

нагорный карабах

азербайджан

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нагорный карабах, ситуация в нагорном карабахе, азербайджан, в мире, дмитрий песков, россия