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Замглавы Минцифры освободили от должности - РИА Новости, 29.09.2023
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20:41 29.09.2023 (обновлено: 21:25 29.09.2023)
https://ria.ru/20230929/mintsifry-1899552230.html
Замглавы Минцифры освободили от должности
Замглавы Минцифры освободили от должности - РИА Новости, 29.09.2023
Замглавы Минцифры освободили от должности
Замглавы Минцифры Дмитрий Ким освобожден от должности по его просьбе, распоряжение размещено на сайте официального опубликования правовых актов. РИА Новости, 29.09.2023
2023-09-29T20:41
2023-09-29T21:25
россия
политика
министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций рф (минцифры россии)
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МОСКВА, 29 сен - РИА Новости. Замглавы Минцифры Дмитрий Ким освобожден от должности по его просьбе, распоряжение размещено на сайте официального опубликования правовых актов."Освободить Кима Дмитрия Матвеевича от должности заместителя Министра цифрового развития и массовых коммуникаций Российской Федерации по его просьбе", - говорится в тексте распоряжения.
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россия, политика, министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций рф (минцифры россии)
Россия, Политика, Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ (Минцифры России)
Замглавы Минцифры освободили от должности

Замглавы Минцифры Кима освободили от должности

© РИА Новости / МИД РФ | Перейти в медиабанкДмитрий Ким
Дмитрий Ким - РИА Новости, 1920, 29.09.2023
© РИА Новости / МИД РФ
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Дмитрий Ким. Архивное фото
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МОСКВА, 29 сен - РИА Новости. Замглавы Минцифры Дмитрий Ким освобожден от должности по его просьбе, распоряжение размещено на сайте официального опубликования правовых актов.
"Освободить Кима Дмитрия Матвеевича от должности заместителя Министра цифрового развития и массовых коммуникаций Российской Федерации по его просьбе", - говорится в тексте распоряжения.
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РоссияПолитикаМинистерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ (Минцифры России)
 
 
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