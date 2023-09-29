https://ria.ru/20230929/mintsifry-1899552230.html

Замглавы Минцифры освободили от должности

Замглавы Минцифры освободили от должности - РИА Новости, 29.09.2023

Замглавы Минцифры освободили от должности

Замглавы Минцифры Дмитрий Ким освобожден от должности по его просьбе, распоряжение размещено на сайте официального опубликования правовых актов. РИА Новости, 29.09.2023

2023-09-29T20:41

2023-09-29T20:41

2023-09-29T21:25

россия

политика

министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций рф (минцифры россии)

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МОСКВА, 29 сен - РИА Новости. Замглавы Минцифры Дмитрий Ким освобожден от должности по его просьбе, распоряжение размещено на сайте официального опубликования правовых актов."Освободить Кима Дмитрия Матвеевича от должности заместителя Министра цифрового развития и массовых коммуникаций Российской Федерации по его просьбе", - говорится в тексте распоряжения.

https://ria.ru/20230925/arest-1898558044.html

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россия, политика, министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций рф (минцифры россии)