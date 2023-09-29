https://ria.ru/20230929/mig-29-1899479582.html

ВС России уничтожили под Николаевом два поставленных из Польши МиГ-29

ВС России уничтожили под Николаевом два поставленных из Польши МиГ-29 - РИА Новости, 29.09.2023

ВС России уничтожили под Николаевом два поставленных из Польши МиГ-29

ВКС РФ в ночь на пятницу 29 сентября уничтожили два переданных Польшей Украине истребителя МиГ-29 на аэродроме Кульбакино (Николаевская область), сообщили в... РИА Новости, 29.09.2023

2023-09-29T15:39

2023-09-29T15:39

2023-09-29T15:48

специальная военная операция на украине

безопасность

николаев (украина)

россия

польша

миг-29

воздушно-космические силы россии

украина

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МОСКВА, 29 сен - РИА Новости. ВКС РФ в ночь на пятницу 29 сентября уничтожили два переданных Польшей Украине истребителя МиГ-29 на аэродроме Кульбакино (Николаевская область), сообщили в пятницу в пресс-службе Минобороны РФ."Воздушно-космическими силами России за неделю уничтожены пять боевых самолетов воздушных сил Украины. В районе населенного пункта Торецкое Донецкой народной республики был сбит украинский штурмовик Су-25. На аэродроме Долгинцево в Днепропетровской области уничтожены два истребителя МиГ-29 воздушных сил Украины. Кроме того, ночью 29 сентября на аэродроме Кульбакино в Николаевской области уничтожены ещё два поставленных из Польши истребителя МиГ-29, модернизированных для применения западного ракетного вооружения",- говорится в недельной сводке военного ведомства.

https://ria.ru/20230823/ukraina-1891581246.html

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Кирилл Волков

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Кирилл Волков

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