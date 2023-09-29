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Глава МИД Сербии встретился с российским послом
Глава МИД Сербии встретился с российским послом - РИА Новости, 29.09.2023
Глава МИД Сербии встретился с российским послом
Первый вице-премьер и глава МИД Сербии Ивица Дачич обсудил с послом РФ Александром Боцан-Харченко развитие двусторонних отношений Белграда и Москвы, сообщил МИД РИА Новости, 29.09.2023
2023-09-29T16:23
2023-09-29T16:23
2023-09-29T16:26
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ивица дачич
александр боцан-харченко
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БЕЛГРАД, 29 сен - РИА Новости. Первый вице-премьер и глава МИД Сербии Ивица Дачич обсудил с послом РФ Александром Боцан-Харченко развитие двусторонних отношений Белграда и Москвы, сообщил МИД Сербии. Сербский министр иностранных дел принял посла России в пятницу. "Речь шла о двусторонних отношениях и дальнейшем развитии сотрудничества двух стран, как и нынешней ситуации в Косово и Метохии. В ходе встречи (стороны) обменялись мнениями и по актуальным внешнеполитическим вопросам", - кратко сообщило внешнеполитическое ведомство Сербии.
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в мире, сербия, россия, белград (город), ивица дачич, александр боцан-харченко
В мире, Сербия, Россия, Белград (город), Ивица Дачич, Александр Боцан-Харченко
Глава МИД Сербии встретился с российским послом
МИД Сербии: Боцан-Харченко обсудил с Дачичем развитие двусторонних отношений