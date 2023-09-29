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Глава МИД Сербии встретился с российским послом - РИА Новости, 29.09.2023
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16:23 29.09.2023 (обновлено: 16:26 29.09.2023)
https://ria.ru/20230929/mid-1899495257.html
Глава МИД Сербии встретился с российским послом
Глава МИД Сербии встретился с российским послом - РИА Новости, 29.09.2023
Глава МИД Сербии встретился с российским послом
Первый вице-премьер и глава МИД Сербии Ивица Дачич обсудил с послом РФ Александром Боцан-Харченко развитие двусторонних отношений Белграда и Москвы, сообщил МИД РИА Новости, 29.09.2023
2023-09-29T16:23
2023-09-29T16:26
в мире
сербия
россия
белград (город)
ивица дачич
александр боцан-харченко
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БЕЛГРАД, 29 сен - РИА Новости. Первый вице-премьер и глава МИД Сербии Ивица Дачич обсудил с послом РФ Александром Боцан-Харченко развитие двусторонних отношений Белграда и Москвы, сообщил МИД Сербии. Сербский министр иностранных дел принял посла России в пятницу. "Речь шла о двусторонних отношениях и дальнейшем развитии сотрудничества двух стран, как и нынешней ситуации в Косово и Метохии. В ходе встречи (стороны) обменялись мнениями и по актуальным внешнеполитическим вопросам", - кратко сообщило внешнеполитическое ведомство Сербии.
https://ria.ru/20230925/situatsii-1898513211.html
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в мире, сербия, россия, белград (город), ивица дачич, александр боцан-харченко
В мире, Сербия, Россия, Белград (город), Ивица Дачич, Александр Боцан-Харченко
Глава МИД Сербии встретился с российским послом

МИД Сербии: Боцан-Харченко обсудил с Дачичем развитие двусторонних отношений

© РИА НовостиПосол РФ в Сербии Александр Боцан-Харченко
Посол РФ в Сербии Александр Боцан-Харченко - РИА Новости, 1920, 29.09.2023
© РИА Новости
Посол РФ в Сербии Александр Боцан-Харченко. Архивное фото
Читать ria.ru в
БЕЛГРАД, 29 сен - РИА Новости. Первый вице-премьер и глава МИД Сербии Ивица Дачич обсудил с послом РФ Александром Боцан-Харченко развитие двусторонних отношений Белграда и Москвы, сообщил МИД Сербии.
Сербский министр иностранных дел принял посла России в пятницу.
"Речь шла о двусторонних отношениях и дальнейшем развитии сотрудничества двух стран, как и нынешней ситуации в Косово и Метохии. В ходе встречи (стороны) обменялись мнениями и по актуальным внешнеполитическим вопросам", - кратко сообщило внешнеполитическое ведомство Сербии.
Александр Боцан-Харченко - РИА Новости, 1920, 29.09.2023
Посол России в Сербии сравнил ситуации на Украине и в Косово
25 сентября, 15:05
 
В миреСербияРоссияБелград (город)Ивица ДачичАлександр Боцан-Харченко
 
 
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