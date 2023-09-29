https://ria.ru/20230929/mid-1899384781.html

МИД рассчитывает, что слова Токаева не отразятся на связях Астаны с Москвой

МИД рассчитывает, что слова Токаева не отразятся на связях Астаны с Москвой - РИА Новости, 29.09.2023

МИД рассчитывает, что слова Токаева не отразятся на связях Астаны с Москвой

Москва рассчитывает, что позиция президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева по санкциям не повлияет на связи с Россией, заявили РИА Новости в МИД. РИА Новости, 29.09.2023

2023-09-29T11:59

2023-09-29T11:59

2023-09-29T12:47

россия

казахстан

астана

санкции

касым-жомарт токаев

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МОСКВА, 29 сен — РИА Новости. Москва рассчитывает, что позиция президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева по санкциям не повлияет на связи с Россией, заявили РИА Новости в МИД."Рассчитываем, что будем совместно с казахстанскими партнерами и далее эффективно работать с целью не допустить негативного внешнего воздействия на наши добрососедские связи, включая торгово-экономическую кооперацию, которая является весьма масштабной и приносит большую выгоду обеим странам, полностью отвечает интересам их народов", — отметили в ведомстве.Так в МИД прокомментировали слова Токаева, который во время визита в Берлин на пресс-конференции с канцлером Олафом Шольцем заявил, что Казахстан будет соблюдать режим санкций против России и не допустит их обхода.На Смоленской площади подчеркнули, что Москва не вмешивается в отношения Астаны с третьими странами, но исходит из того, что Россия и Казахстан — стратегические партнеры и союзники.Сегодня Токаев в интервью казахстанским СМИ заявил, что санкционное противостояние абсолютно контрпродуктивно для оздоровления международных отношений. Он подчеркнул, что Казахстан не торгует санкционными товарами и не участвует в параллельном импорте в Россию. При этом традиционная двусторонняя торговля растет, и в прошлом году товарооборот двух стран достиг 25 миллиардов долларов.Как сообщил накануне Владимир Путин, внешнее давление стало мощным стимулом для развития собственного производства в России, а темпы экономического роста превзошли все прогнозы.

https://ria.ru/20230927/ates-1898919485.html

https://ria.ru/20230928/mid-1899227318.html

россия

казахстан

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россия, казахстан, астана, санкции, касым-жомарт токаев