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МИД рассчитывает, что слова Токаева не отразятся на связях Астаны с Москвой - РИА Новости, 29.09.2023
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11:59 29.09.2023 (обновлено: 12:47 29.09.2023)
https://ria.ru/20230929/mid-1899384781.html
МИД рассчитывает, что слова Токаева не отразятся на связях Астаны с Москвой
МИД рассчитывает, что слова Токаева не отразятся на связях Астаны с Москвой - РИА Новости, 29.09.2023
МИД рассчитывает, что слова Токаева не отразятся на связях Астаны с Москвой
Москва рассчитывает, что позиция президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева по санкциям не повлияет на связи с Россией, заявили РИА Новости в МИД. РИА Новости, 29.09.2023
2023-09-29T11:59
2023-09-29T12:47
россия
казахстан
астана
санкции
касым-жомарт токаев
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МОСКВА, 29 сен — РИА Новости. Москва рассчитывает, что позиция президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева по санкциям не повлияет на связи с Россией, заявили РИА Новости в МИД."Рассчитываем, что будем совместно с казахстанскими партнерами и далее эффективно работать с целью не допустить негативного внешнего воздействия на наши добрососедские связи, включая торгово-экономическую кооперацию, которая является весьма масштабной и приносит большую выгоду обеим странам, полностью отвечает интересам их народов", — отметили в ведомстве.Так в МИД прокомментировали слова Токаева, который во время визита в Берлин на пресс-конференции с канцлером Олафом Шольцем заявил, что Казахстан будет соблюдать режим санкций против России и не допустит их обхода.На Смоленской площади подчеркнули, что Москва не вмешивается в отношения Астаны с третьими странами, но исходит из того, что Россия и Казахстан — стратегические партнеры и союзники.Сегодня Токаев в интервью казахстанским СМИ заявил, что санкционное противостояние абсолютно контрпродуктивно для оздоровления международных отношений. Он подчеркнул, что Казахстан не торгует санкционными товарами и не участвует в параллельном импорте в Россию. При этом традиционная двусторонняя торговля растет, и в прошлом году товарооборот двух стран достиг 25 миллиардов долларов.Как сообщил накануне Владимир Путин, внешнее давление стало мощным стимулом для развития собственного производства в России, а темпы экономического роста превзошли все прогнозы.
https://ria.ru/20230927/ates-1898919485.html
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россия, казахстан, астана, санкции, касым-жомарт токаев
Россия, Казахстан, Астана, Санкции, Касым-Жомарт Токаев
МИД рассчитывает, что слова Токаева не отразятся на связях Астаны с Москвой

МИД: рассчитываем, что слова Токаева не отразятся на связях Казахстана и России

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкЗдание Министерства иностранных дел России в Москве
Здание Министерства иностранных дел России в Москве - РИА Новости, 1920, 29.09.2023
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Здание Министерства иностранных дел России в Москве. Архивное фото
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МОСКВА, 29 сен — РИА Новости. Москва рассчитывает, что позиция президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева по санкциям не повлияет на связи с Россией, заявили РИА Новости в МИД.
"Рассчитываем, что будем совместно с казахстанскими партнерами и далее эффективно работать с целью не допустить негативного внешнего воздействия на наши добрососедские связи, включая торгово-экономическую кооперацию, которая является весьма масштабной и приносит большую выгоду обеим странам, полностью отвечает интересам их народов", — отметили в ведомстве.
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Так в МИД прокомментировали слова Токаева, который во время визита в Берлин на пресс-конференции с канцлером Олафом Шольцем заявил, что Казахстан будет соблюдать режим санкций против России и не допустит их обхода.
На Смоленской площади подчеркнули, что Москва не вмешивается в отношения Астаны с третьими странами, но исходит из того, что Россия и Казахстан — стратегические партнеры и союзники.
Сегодня Токаев в интервью казахстанским СМИ заявил, что санкционное противостояние абсолютно контрпродуктивно для оздоровления международных отношений. Он подчеркнул, что Казахстан не торгует санкционными товарами и не участвует в параллельном импорте в Россию. При этом традиционная двусторонняя торговля растет, и в прошлом году товарооборот двух стран достиг 25 миллиардов долларов.
Как сообщил накануне Владимир Путин, внешнее давление стало мощным стимулом для развития собственного производства в России, а темпы экономического роста превзошли все прогнозы.
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РоссияКазахстанАстанаСанкцииКасым-Жомарт Токаев
 
 
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