https://ria.ru/20230929/letchiki-1899485470.html
Российские военные летчики впервые получили на вооружение автоматы
Российские военные летчики впервые получили на вооружение автоматы - РИА Новости, 29.09.2023
Российские военные летчики впервые получили на вооружение автоматы
Военные летчики РФ впервые получили на вооружение автомат – в их носимый аварийный запас (НАЗ), который располагается в катапультном кресле, начали укладывать... РИА Новости, 29.09.2023
2023-09-29T16:00
2023-09-29T16:00
2023-09-29T16:09
безопасность
россия
воздушно-космические силы россии
сергей шойгу
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МОСКВА, 29 сен – РИА Новости. Военные летчики РФ впервые получили на вооружение автомат – в их носимый аварийный запас (НАЗ), который располагается в катапультном кресле, начали укладывать пистолет-пулемет ПП-2000, сообщил заместитель главкома ВКС России Юрий Грехов во время посещения министрами обороны стран СНГ тульского КБ им. Шипунова.На предприятии глава военного ведомства России Сергей Шойгу показал коллегам из СНГ образцы вооружений, там разработанные, в том числе пистолет-пулемет ПП-2000, следует из видео Минобороны. "В НАЗ под сидение летчика закладываем", - уточнил для делегации СНГ находившийся рядом Грехов.Ранее российские летчики боевой авиации могли брать с собой в самолет только пистолеты и гранаты, автоматы не входили в комплект снаряжения – для них не было предусмотрено места ни в кабине, ни в НАЗ. При этом пистолет летчик обычно держал просто в кармане. Так же было и в советское время.НАЗ представляет собой упаковку, в которую обычно входят аптечка, продукты, нож, портативные средства радиосвязи и так далее, располагается в катапультном кресле и крепится к подвесной системе летчика. В случае катапультирования пилот использует аварийный запас для выживания.В сентябре 2021 года сообщалось, что в носимый аварийный запас будет включен другой пистолет-пулемет ППК-20 разработки концерна "Калашников". Тогда источники РИА Новости уточняли, что решение о комплектовании НАЗ летчиков автоматическим оружием было принято Шойгу.
https://ria.ru/20230929/shoygu-1899429642.html
https://ria.ru/20221212/vks-1837946228.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
безопасность, россия, воздушно-космические силы россии, сергей шойгу
Безопасность, Россия, Воздушно-космические силы России, Сергей Шойгу
Российские военные летчики впервые получили на вооружение автоматы
В аварийный запас российских военных летчиков включили пистолет-пулемет ПП-2000
МОСКВА, 29 сен – РИА Новости. Военные летчики РФ впервые получили на вооружение автомат – в их носимый аварийный запас (НАЗ), который располагается в катапультном кресле, начали укладывать пистолет-пулемет ПП-2000, сообщил заместитель главкома ВКС России Юрий Грехов во время посещения министрами обороны стран СНГ тульского КБ им. Шипунова.
На предприятии глава военного ведомства России Сергей Шойгу
показал коллегам из СНГ образцы вооружений, там разработанные, в том числе пистолет-пулемет ПП-2000, следует из видео Минобороны. "В НАЗ под сидение летчика закладываем", - уточнил для делегации СНГ находившийся рядом Грехов.
Шойгу рассказал главам Минобороны стран СНГ про пистолет-пулемет
Ранее российские летчики боевой авиации могли брать с собой в самолет только пистолеты и гранаты, автоматы не входили в комплект снаряжения – для них не было предусмотрено места ни в кабине, ни в НАЗ. При этом пистолет летчик обычно держал просто в кармане. Так же было и в советское время.
НАЗ представляет собой упаковку, в которую обычно входят аптечка, продукты, нож, портативные средства радиосвязи и так далее, располагается в катапультном кресле и крепится к подвесной системе летчика. В случае катапультирования пилот использует аварийный запас для выживания.
В сентябре 2021 года сообщалось, что в носимый аварийный запас будет включен другой пистолет-пулемет ППК-20 разработки концерна "Калашников". Тогда источники РИА Новости уточняли, что решение о комплектовании НАЗ летчиков автоматическим оружием было принято Шойгу.
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