https://ria.ru/20230929/lechenie-1899488291.html
В новых регионах могут продлить срок бесплатного лечения без ОМС
В новых регионах могут продлить срок бесплатного лечения без ОМС - РИА Новости, 29.09.2023
В новых регионах могут продлить срок бесплатного лечения без ОМС
Срок финансового обеспечения бесплатной медпомощи жителям новых регионов РФ за счет бюджетов субъектов продлен до 1 января 2025 года, сообщается в проекте... РИА Новости, 29.09.2023
2023-09-29T16:10
2023-09-29T16:10
2023-09-29T16:10
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МОСКВА, 29 сен – РИА Новости. Срок финансового обеспечения бесплатной медпомощи жителям новых регионов РФ за счет бюджетов субъектов продлен до 1 января 2025 года, сообщается в проекте кабмина, размещенном в думской электронной базе. В действующем законе сказано, что до 1 января 2024 года финансовое обеспечение оказания в медицинских организациях, подведомственных органам исполнительной власти ДНР, ЛНР, Запорожской области и Херсонской области, бесплатной медицинской помощи в рамках программы госгарантий осуществляется за счет средств бюджетов регионов. Проектом предлагается увеличить этот срок до 1 января 2025 года. "Проект федерального закона… в целях предоставления отсрочки перехода на систему финансирования медицинской помощи в рамках обязательного медицинского страхования (ОМС – ред.) до конца 2024 года, а также определения источника финансового обеспечения оказания медицинской помощи на территориях новых регионов", - сказано в пояснительной записке к проекту.
https://ria.ru/20230825/oms-1892033580.html
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общество, россия, донецкая народная республика, луганская народная республика, здоровье - общество
Общество, Россия, Донецкая Народная Республика, Луганская Народная Республика, Здоровье - Общество
В новых регионах могут продлить срок бесплатного лечения без ОМС
В новых регионах срок бесплатного лечения без ОМС могут продлить до 2025 года