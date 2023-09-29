Рейтинг@Mail.ru
Токаев заявил, что Казахстан не является "анти-Россией" - РИА Новости, 29.09.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
09:23 29.09.2023 (обновлено: 10:12 29.09.2023)
https://ria.ru/20230929/kazakhstan-1899351340.html
Токаев заявил, что Казахстан не является "анти-Россией"
Токаев заявил, что Казахстан не является "анти-Россией" - РИА Новости, 29.09.2023
Токаев заявил, что Казахстан не является "анти-Россией"
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в интервью агентству Казинформ отверг обвинения некоторых политических деятелей в заигрывании с Западом и отхождении от РИА Новости, 29.09.2023
2023-09-29T09:23
2023-09-29T10:12
в мире
касым-жомарт токаев
россия
казахстан
владимир путин
германия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/1a/1834406419_0:0:3048:1714_1920x0_80_0_0_af781adaa8c9170dc782b371db12babe.jpg
МОСКВА, 29 сен — РИА Новости. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в интервью агентству Казинформ отверг обвинения некоторых политических деятелей в заигрывании с Западом и отхождении от сотрудничества с Россией.&quot;Казахстан не является анти-Россией, мы твердо придерживаемся курса на всестороннее сотрудничество с Россией, с которой нас объединяет самая протяженная граница в мире. Как я сказал на той пресс-конференции, у нас есть давние традиции сотрудничества в различных сферах, включая торговлю и гуманитарные связи&quot;, — так он прокомментировал свое высказывание по итогам переговоров с канцлером Германии.По мнению Токаева, санкционное противостояние абсолютно контрпродуктивно с точки зрения оздоровления международных отношений, которые ухудшились после обострения ситуации в мире. Кроме того, он отметил, что Казахстан не располагает товарами, попадающими под санкции, и, следовательно, не торгует ими, не участвует он и в параллельном импорте в Россию. При этом торговля традиционными товарами растет и в прошлом году товарооборот с Россией достиг 25 миллиардов долларов, добавил президент."В то же время Казахстан вынужден учитывать санкционные ограничения и поддерживает контакты по этому вопросу с соответствующими международными организациями. Пользуясь случаем, хотел бы обратить внимание на мой призыв к дипломатам найти взаимоприемлемую основу для переговоров о мире между Россией и Украиной. Это критически важно, поскольку мир приблизился к опасной черте фатального противостояния с пагубными последствиями для большинства человечества", — заключил казахстанский лидер.Накануне Токаев был с визитом в Берлине и на совместной пресс-конференции с канцлером Олафом Шольцем заявил, что Казахстан будет соблюдать режим санкций в отношении России и не допускать их обхода. Как отмечал Владимир Путин, политика сдерживания и ослабления России — долгосрочная стратегия западных стран, а их основная цель — ухудшить жизнь миллионов людей. Тем не менее, по словам главы государства, Москва спокойно проходит через этот постоянный прессинг, а инициаторы санкций наказывают себя сами.
https://ria.ru/20230928/peregovory-1899220019.html
https://ria.ru/20230921/sanktsii-1897902325.html
россия
казахстан
германия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/1a/1834406419_142:0:2873:2048_1920x0_80_0_0_445a992acaf7ee1ae601a4bd0296f148.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, касым-жомарт токаев, россия, казахстан, владимир путин, германия
В мире, Касым-Жомарт Токаев, Россия, Казахстан, Владимир Путин, Германия
Токаев заявил, что Казахстан не является "анти-Россией"

Токаев заявил, что Казахстан не превратится в "анти-Россию"

© Фото : пресс-служба президента Республики КазахстанПрезидент Казахстана Касым-Жомарт Токаев
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев - РИА Новости, 1920, 29.09.2023
© Фото : пресс-служба президента Республики Казахстан
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 29 сен — РИА Новости. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в интервью агентству Казинформ отверг обвинения некоторых политических деятелей в заигрывании с Западом и отхождении от сотрудничества с Россией.
«

"Казахстан не является анти-Россией, мы твердо придерживаемся курса на всестороннее сотрудничество с Россией, с которой нас объединяет самая протяженная граница в мире. Как я сказал на той пресс-конференции, у нас есть давние традиции сотрудничества в различных сферах, включая торговлю и гуманитарные связи", — так он прокомментировал свое высказывание по итогам переговоров с канцлером Германии.

По мнению Токаева, санкционное противостояние абсолютно контрпродуктивно с точки зрения оздоровления международных отношений, которые ухудшились после обострения ситуации в мире.
Кроме того, он отметил, что Казахстан не располагает товарами, попадающими под санкции, и, следовательно, не торгует ими, не участвует он и в параллельном импорте в Россию. При этом торговля традиционными товарами растет и в прошлом году товарооборот с Россией достиг 25 миллиардов долларов, добавил президент.
Российско-украинские переговоры - РИА Новости, 1920, 28.09.2023
Токаев заявил о готовности Москвы и Киева к переговорам
Вчера, 15:36
"В то же время Казахстан вынужден учитывать санкционные ограничения и поддерживает контакты по этому вопросу с соответствующими международными организациями. Пользуясь случаем, хотел бы обратить внимание на мой призыв к дипломатам найти взаимоприемлемую основу для переговоров о мире между Россией и Украиной. Это критически важно, поскольку мир приблизился к опасной черте фатального противостояния с пагубными последствиями для большинства человечества", — заключил казахстанский лидер.
Накануне Токаев был с визитом в Берлине и на совместной пресс-конференции с канцлером Олафом Шольцем заявил, что Казахстан будет соблюдать режим санкций в отношении России и не допускать их обхода.
Как отмечал Владимир Путин, политика сдерживания и ослабления России — долгосрочная стратегия западных стран, а их основная цель — ухудшить жизнь миллионов людей. Тем не менее, по словам главы государства, Москва спокойно проходит через этот постоянный прессинг, а инициаторы санкций наказывают себя сами.
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 21.09.2023
Санкции стимулируют развитие России, заявил Путин
21 сентября, 22:36
 
В миреКасым-Жомарт ТокаевРоссияКазахстанВладимир ПутинГермания
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала