https://ria.ru/20230929/kazakhstan-1899351340.html
Токаев заявил, что Казахстан не является "анти-Россией"
Токаев заявил, что Казахстан не является "анти-Россией" - РИА Новости, 29.09.2023
Токаев заявил, что Казахстан не является "анти-Россией"
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в интервью агентству Казинформ отверг обвинения некоторых политических деятелей в заигрывании с Западом и отхождении от РИА Новости, 29.09.2023
2023-09-29T09:23
2023-09-29T09:23
2023-09-29T10:12
в мире
касым-жомарт токаев
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германия
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МОСКВА, 29 сен — РИА Новости. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в интервью агентству Казинформ отверг обвинения некоторых политических деятелей в заигрывании с Западом и отхождении от сотрудничества с Россией."Казахстан не является анти-Россией, мы твердо придерживаемся курса на всестороннее сотрудничество с Россией, с которой нас объединяет самая протяженная граница в мире. Как я сказал на той пресс-конференции, у нас есть давние традиции сотрудничества в различных сферах, включая торговлю и гуманитарные связи", — так он прокомментировал свое высказывание по итогам переговоров с канцлером Германии.По мнению Токаева, санкционное противостояние абсолютно контрпродуктивно с точки зрения оздоровления международных отношений, которые ухудшились после обострения ситуации в мире. Кроме того, он отметил, что Казахстан не располагает товарами, попадающими под санкции, и, следовательно, не торгует ими, не участвует он и в параллельном импорте в Россию. При этом торговля традиционными товарами растет и в прошлом году товарооборот с Россией достиг 25 миллиардов долларов, добавил президент."В то же время Казахстан вынужден учитывать санкционные ограничения и поддерживает контакты по этому вопросу с соответствующими международными организациями. Пользуясь случаем, хотел бы обратить внимание на мой призыв к дипломатам найти взаимоприемлемую основу для переговоров о мире между Россией и Украиной. Это критически важно, поскольку мир приблизился к опасной черте фатального противостояния с пагубными последствиями для большинства человечества", — заключил казахстанский лидер.Накануне Токаев был с визитом в Берлине и на совместной пресс-конференции с канцлером Олафом Шольцем заявил, что Казахстан будет соблюдать режим санкций в отношении России и не допускать их обхода. Как отмечал Владимир Путин, политика сдерживания и ослабления России — долгосрочная стратегия западных стран, а их основная цель — ухудшить жизнь миллионов людей. Тем не менее, по словам главы государства, Москва спокойно проходит через этот постоянный прессинг, а инициаторы санкций наказывают себя сами.
https://ria.ru/20230928/peregovory-1899220019.html
https://ria.ru/20230921/sanktsii-1897902325.html
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в мире, касым-жомарт токаев, россия, казахстан, владимир путин, германия
В мире, Касым-Жомарт Токаев, Россия, Казахстан, Владимир Путин, Германия
Токаев заявил, что Казахстан не является "анти-Россией"
Токаев заявил, что Казахстан не превратится в "анти-Россию"
МОСКВА, 29 сен — РИА Новости.
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в интервью агентству Казинформ
отверг обвинения некоторых политических деятелей в заигрывании с Западом и отхождении от сотрудничества с Россией.
«
"Казахстан не является анти-Россией, мы твердо придерживаемся курса на всестороннее сотрудничество с Россией, с которой нас объединяет самая протяженная граница в мире. Как я сказал на той пресс-конференции, у нас есть давние традиции сотрудничества в различных сферах, включая торговлю и гуманитарные связи", — так он прокомментировал свое высказывание по итогам переговоров с канцлером Германии.
По мнению Токаева, санкционное противостояние абсолютно контрпродуктивно с точки зрения оздоровления международных отношений, которые ухудшились после обострения ситуации в мире.
Кроме того, он отметил, что Казахстан не располагает товарами, попадающими под санкции, и, следовательно, не торгует ими, не участвует он и в параллельном импорте в Россию. При этом торговля традиционными товарами растет и в прошлом году товарооборот с Россией достиг 25 миллиардов долларов, добавил президент.
Токаев заявил о готовности Москвы и Киева к переговорам
"В то же время Казахстан вынужден учитывать санкционные ограничения и поддерживает контакты по этому вопросу с соответствующими международными организациями. Пользуясь случаем, хотел бы обратить внимание на мой призыв к дипломатам найти взаимоприемлемую основу для переговоров о мире между Россией и Украиной. Это критически важно, поскольку мир приблизился к опасной черте фатального противостояния с пагубными последствиями для большинства человечества", — заключил казахстанский лидер.
Накануне Токаев был с визитом в Берлине и на совместной пресс-конференции с канцлером Олафом Шольцем заявил, что Казахстан будет соблюдать режим санкций в отношении России и не допускать их обхода.
Как отмечал Владимир Путин
, политика сдерживания и ослабления России — долгосрочная стратегия западных стран, а их основная цель — ухудшить жизнь миллионов людей. Тем не менее, по словам главы государства, Москва спокойно проходит через этот постоянный прессинг, а инициаторы санкций наказывают себя сами.
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