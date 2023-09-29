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Миссия ООН посетит Карабах - РИА Новости, 29.09.2023
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16:14 29.09.2023 (обновлено: 17:02 29.09.2023)
https://ria.ru/20230929/karabakh-1899490941.html
Миссия ООН посетит Карабах
Миссия ООН посетит Карабах - РИА Новости, 29.09.2023
Миссия ООН посетит Карабах
В ближайшие дни Карабах посетит миссия ООН под эгидой координатора организации в Баку, сообщил в пятницу на сайте МИД Азербайджана. РИА Новости, 29.09.2023
2023-09-29T16:14
2023-09-29T17:02
в мире
азербайджан
оон
ситуация в нагорном карабахе
нагорный карабах
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БАКУ, 29 сен - РИА Новости. В ближайшие дни Карабах посетит миссия ООН под эгидой координатора организации в Баку, сообщил в пятницу на сайте МИД Азербайджана.Почти 93 тысячи жителей Карабаха с 24 сентября переехали в Армению, сообщила в пятницу пресс-секретарь армянского кабмина Назели Багдасарян. По данным властей Армении, до последнего обострения в регионе проживали 120 тысяч человек."Азербайджан пригласил соответствующие структуры ООН посетить Карабахский регион. Такой визит будет осуществлен в ближайшие дни под эгидой резидент-координатора ООН в Азербайджане в соответствии с рамочным документом о сотрудничестве в области устойчивого развития между ООН и Азербайджаном (2021-2025)", - говорится в сообщении пресс-службы внешнеполитического ведомства.В министерстве отметили, что визит позволит ознакомиться с текущей гуманитарной деятельностью, осуществляемой Азербайджаном в регионе. Кроме того, "членам делегации будет продемонстрирован процесс восстановления инфраструктуры, разоружения и конфискации боеприпасов армянских незаконных вооруженных формирований".Помощник президента Азербайджана Хикмет Гаджиев 22 сентября заявил, что интеграция карабахских армян в экономическую, политическую и социальную жизнь Азербайджана будет проходить со сложностями, и нужно быть готовыми к тому, что некоторые не примут эту политику и решат уехать. При этом глава государства Ильхам Алиев неоднократно заявлял, что армяне Карабаха будут обладать теми же правами, что и граждане Азербайджана.Непризнанный Нагорный Карабах, объявивший о выходе из Азербайджанской ССР 35 лет назад и после вооруженного конфликта с Азербайджаном 1992-1994 годов много лет существовавший как непризнанная республика, объявил о прекращении своего существования с 1 января 2024 года.В сентябре 2020 года в Нагорном Карабахе возобновились боевые действия. При посредничестве Москвы стороны договорились прекратить огонь. Армянская сторона потеряла все районы вокруг Нагорного Карабаха и ряд территорий, входивших в Нагорно-Карабахскую автономную область. Кроме того, в регионе разместились российские миротворцы. Армения так никогда и не признала Карабах, а ее премьер Никол Пашинян на переговорах с Западом, затем на пресс-конференции в Ереване в мае 2023 года заявил, что Карабах является частью территории Азербайджана.Азербайджан 19 сентября 2023 года начал в Карабахе военную операцию, одной из целей которой был заявлен роспуск всех органов непризнанного Карабаха. В Ереване охарактеризовали эти действия как агрессию, заявив, что армянских подразделений в Карабахе нет. Спустя сутки при посредничестве российских миротворцев была достигнута договоренность о прекращении огня, среди условий перемирия было обозначено, в частности, разоружение армянских формирований. После состоялось несколько раундов переговоров представителей Карабаха и Баку, посвященных интеграции региона в состав республики. Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что Азербайджан восстановил свою территориальную целостность.
https://ria.ru/20230921/karabakh-1897672995.html
https://ria.ru/20230926/armeniya-1898576110.html
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в мире, азербайджан, оон, ситуация в нагорном карабахе, нагорный карабах
В мире, Азербайджан, ООН, Ситуация в Нагорном Карабахе, Нагорный Карабах
Миссия ООН посетит Карабах

Миссия ООН посетит Карабах под эгидой координатора организации в Баку

© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкВид с дороги Горис-Бердзор на город Лачин (Бердзор) в Нагорном Карабахе
Вид с дороги Горис-Бердзор на город Лачин (Бердзор) в Нагорном Карабахе - РИА Новости, 1920, 29.09.2023
© РИА Новости / Максим Блинов
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Вид с дороги Горис-Бердзор на город Лачин (Бердзор) в Нагорном Карабахе. Архивное фото
Читать ria.ru в
БАКУ, 29 сен - РИА Новости. В ближайшие дни Карабах посетит миссия ООН под эгидой координатора организации в Баку, сообщил в пятницу на сайте МИД Азербайджана.
Почти 93 тысячи жителей Карабаха с 24 сентября переехали в Армению, сообщила в пятницу пресс-секретарь армянского кабмина Назели Багдасарян. По данным властей Армении, до последнего обострения в регионе проживали 120 тысяч человек.
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"Азербайджан пригласил соответствующие структуры ООН посетить Карабахский регион. Такой визит будет осуществлен в ближайшие дни под эгидой резидент-координатора ООН в Азербайджане в соответствии с рамочным документом о сотрудничестве в области устойчивого развития между ООН и Азербайджаном (2021-2025)", - говорится в сообщении пресс-службы внешнеполитического ведомства.
В министерстве отметили, что визит позволит ознакомиться с текущей гуманитарной деятельностью, осуществляемой Азербайджаном в регионе. Кроме того, "членам делегации будет продемонстрирован процесс восстановления инфраструктуры, разоружения и конфискации боеприпасов армянских незаконных вооруженных формирований".
Помощник президента Азербайджана Хикмет Гаджиев 22 сентября заявил, что интеграция карабахских армян в экономическую, политическую и социальную жизнь Азербайджана будет проходить со сложностями, и нужно быть готовыми к тому, что некоторые не примут эту политику и решат уехать. При этом глава государства Ильхам Алиев неоднократно заявлял, что армяне Карабаха будут обладать теми же правами, что и граждане Азербайджана.
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Непризнанный Нагорный Карабах, объявивший о выходе из Азербайджанской ССР 35 лет назад и после вооруженного конфликта с Азербайджаном 1992-1994 годов много лет существовавший как непризнанная республика, объявил о прекращении своего существования с 1 января 2024 года.
В сентябре 2020 года в Нагорном Карабахе возобновились боевые действия. При посредничестве Москвы стороны договорились прекратить огонь. Армянская сторона потеряла все районы вокруг Нагорного Карабаха и ряд территорий, входивших в Нагорно-Карабахскую автономную область. Кроме того, в регионе разместились российские миротворцы. Армения так никогда и не признала Карабах, а ее премьер Никол Пашинян на переговорах с Западом, затем на пресс-конференции в Ереване в мае 2023 года заявил, что Карабах является частью территории Азербайджана.
Азербайджан 19 сентября 2023 года начал в Карабахе военную операцию, одной из целей которой был заявлен роспуск всех органов непризнанного Карабаха. В Ереване охарактеризовали эти действия как агрессию, заявив, что армянских подразделений в Карабахе нет. Спустя сутки при посредничестве российских миротворцев была достигнута договоренность о прекращении огня, среди условий перемирия было обозначено, в частности, разоружение армянских формирований. После состоялось несколько раундов переговоров представителей Карабаха и Баку, посвященных интеграции региона в состав республики. Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что Азербайджан восстановил свою территориальную целостность.
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