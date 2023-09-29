Миссия ООН посетит Карабах
Миссия ООН посетит Карабах под эгидой координатора организации в Баку
© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкВид с дороги Горис-Бердзор на город Лачин (Бердзор) в Нагорном Карабахе
Вид с дороги Горис-Бердзор на город Лачин (Бердзор) в Нагорном Карабахе. Архивное фото
БАКУ, 29 сен - РИА Новости. В ближайшие дни Карабах посетит миссия ООН под эгидой координатора организации в Баку, сообщил в пятницу на сайте МИД Азербайджана.
Почти 93 тысячи жителей Карабаха с 24 сентября переехали в Армению, сообщила в пятницу пресс-секретарь армянского кабмина Назели Багдасарян. По данным властей Армении, до последнего обострения в регионе проживали 120 тысяч человек.
«
"Азербайджан пригласил соответствующие структуры ООН посетить Карабахский регион. Такой визит будет осуществлен в ближайшие дни под эгидой резидент-координатора ООН в Азербайджане в соответствии с рамочным документом о сотрудничестве в области устойчивого развития между ООН и Азербайджаном (2021-2025)", - говорится в сообщении пресс-службы внешнеполитического ведомства.
В министерстве отметили, что визит позволит ознакомиться с текущей гуманитарной деятельностью, осуществляемой Азербайджаном в регионе. Кроме того, "членам делегации будет продемонстрирован процесс восстановления инфраструктуры, разоружения и конфискации боеприпасов армянских незаконных вооруженных формирований".
Помощник президента Азербайджана Хикмет Гаджиев 22 сентября заявил, что интеграция карабахских армян в экономическую, политическую и социальную жизнь Азербайджана будет проходить со сложностями, и нужно быть готовыми к тому, что некоторые не примут эту политику и решат уехать. При этом глава государства Ильхам Алиев неоднократно заявлял, что армяне Карабаха будут обладать теми же правами, что и граждане Азербайджана.
Непризнанный Нагорный Карабах, объявивший о выходе из Азербайджанской ССР 35 лет назад и после вооруженного конфликта с Азербайджаном 1992-1994 годов много лет существовавший как непризнанная республика, объявил о прекращении своего существования с 1 января 2024 года.
В сентябре 2020 года в Нагорном Карабахе возобновились боевые действия. При посредничестве Москвы стороны договорились прекратить огонь. Армянская сторона потеряла все районы вокруг Нагорного Карабаха и ряд территорий, входивших в Нагорно-Карабахскую автономную область. Кроме того, в регионе разместились российские миротворцы. Армения так никогда и не признала Карабах, а ее премьер Никол Пашинян на переговорах с Западом, затем на пресс-конференции в Ереване в мае 2023 года заявил, что Карабах является частью территории Азербайджана.
Азербайджан 19 сентября 2023 года начал в Карабахе военную операцию, одной из целей которой был заявлен роспуск всех органов непризнанного Карабаха. В Ереване охарактеризовали эти действия как агрессию, заявив, что армянских подразделений в Карабахе нет. Спустя сутки при посредничестве российских миротворцев была достигнута договоренность о прекращении огня, среди условий перемирия было обозначено, в частности, разоружение армянских формирований. После состоялось несколько раундов переговоров представителей Карабаха и Баку, посвященных интеграции региона в состав республики. Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что Азербайджан восстановил свою территориальную целостность.