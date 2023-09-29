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Русский дом в Армении развозит гуманитарную помощь для беженцев из Карабаха - РИА Новости, 29.09.2023
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15:49 29.09.2023
https://ria.ru/20230929/karabakh-1899482947.html
Русский дом в Армении развозит гуманитарную помощь для беженцев из Карабаха
Русский дом в Армении развозит гуманитарную помощь для беженцев из Карабаха - РИА Новости, 29.09.2023
Русский дом в Армении развозит гуманитарную помощь для беженцев из Карабаха
Русский дом в Армении (представительство Россотрудничества) развозит для переселенцев из Нагорного Карабаха гуманитарную помощь в приграничных городах страны,... РИА Новости, 29.09.2023
2023-09-29T15:49
2023-09-29T15:49
азербайджан
армения
нагорный карабах
в мире
ильхам алиев
хикмет гаджиев
никол пашинян
федеральное агентство по делам содружества независимых государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству (россотрудничество)
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ЕРЕВАН, 29 сен - РИА Новости. Русский дом в Армении (представительство Россотрудничества) развозит для переселенцев из Нагорного Карабаха гуманитарную помощь в приграничных городах страны, сообщили в пресс-службе представительства. Почти 93 тысячи жителей Карабаха с 24 сентября переехали в Армению, сообщила в пятницу пресс-секретарь армянского кабмина Назели Багдасарян. По данным властей Армении, до последнего обострения в регионе проживали 120 тысяч человек. "Сегодня сотрудники организации (Русского дома - ред.) вновь направились в Сюник, чтобы привезти переселенцам из Нагорного Карабаха необходимые вещи. Многие беженцы ожидают распределения по местам расселения на улице, из-за падения температуры и холодных ночей им нужны пледы и тёплая одежда. Накануне представительство Россотрудничества опубликовало список предметов быта, собираемых в гуманитарную помощь для отправки в южный регион республики", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале представительства. Отмечается, что на призыв отозвались многие граждане, в том числе русскоязычные писатели, журналисты агентства Sputnik Армения и представители посольства России в Армении. Благодаря их поддержке были собраны тёплые вещи, продукты и сладости. "Сегодня мы едем к уже знакомым нам людям, которым везем всё, что они пожелали. Мы также посетим и другие места расселения беженцев, у которых нет собственного транспорта, и они пока не могут выехать дальше Гориса. Рано утром мы закупили в огромном количестве одеяла, полотенца, подгузники, салфетки и, конечно, конфеты и шоколадную пасту для детей — то, что очень просили привезти многодетные мамы", — рассказал глава Русского дома в Армении Вадим Фефилов. Помощник президента Азербайджана Хикмет Гаджиев 22 сентября заявил, что интеграция карабахских армян в экономическую, политическую и социальную жизнь Азербайджана будет проходить со сложностями, и нужно быть готовыми к тому, что некоторые не примут эту политику и решат уехать. При этом глава государства Ильхам Алиев неоднократно заявлял, что армяне Карабаха будут обладать теми же правами, что и граждане Азербайджана. Непризнанный Нагорный Карабах, объявивший о выходе из Азербайджанской ССР 35 лет назад и после вооруженного конфликта с Азербайджаном 1992-1994 годов много лет существовавший как непризнанная республика, объявил о прекращении своего существования с 1 января 2024 года. В сентябре 2020 года в Нагорном Карабахе возобновились боевые действия. При посредничестве Москвы стороны договорились прекратить огонь. Армянская сторона потеряла все районы вокруг Нагорного Карабаха и ряд территорий, входивших в Нагорно-Карабахскую автономную область. Кроме того, в регионе разместились российские миротворцы. Армения так никогда и не признала Карабах, а ее премьер Никол Пашинян на переговорах с Западом, затем на пресс-конференции в Ереване в мае 2023 года заявил, что Карабах является частью территории Азербайджана. Азербайджан 19 сентября 2023 года начал в Карабахе военную операцию, одной из целей которой был заявлен роспуск всех органов непризнанного Карабаха. В Ереване охарактеризовали эти действия как агрессию, заявив, что армянских подразделений в Карабахе нет. Спустя сутки при посредничестве российских миротворцев была достигнута договоренность о прекращении огня, среди условий перемирия было обозначено, в частности, разоружение армянских формирований. После состоялось несколько раундов переговоров представителей Карабаха и Баку, посвященных интеграции региона в состав республики. Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что Азербайджан восстановил свою территориальную целостность.
https://ria.ru/20230919/karabakh-1897287485.html
https://ria.ru/20230921/karabakh-1897672995.html
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азербайджан, армения, нагорный карабах, в мире, ильхам алиев, хикмет гаджиев, никол пашинян, федеральное агентство по делам содружества независимых государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству (россотрудничество)
Азербайджан, Армения, Нагорный Карабах, В мире, Ильхам Алиев, Хикмет Гаджиев, Никол Пашинян, Федеральное агентство по делам Содружества Независимых Государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству (Россотрудничество)
Русский дом в Армении развозит гуманитарную помощь для беженцев из Карабаха

Русский дом в Армении развозит гуманитарную помощь для переселенцев из Карабаха

© Sputnik / Арам Нерсесян | Перейти в медиабанкСитуация в Нагорном Карабахе
Ситуация в Нагорном Карабахе - РИА Новости, 1920, 29.09.2023
© Sputnik / Арам Нерсесян
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ЕРЕВАН, 29 сен - РИА Новости. Русский дом в Армении (представительство Россотрудничества) развозит для переселенцев из Нагорного Карабаха гуманитарную помощь в приграничных городах страны, сообщили в пресс-службе представительства.
Почти 93 тысячи жителей Карабаха с 24 сентября переехали в Армению, сообщила в пятницу пресс-секретарь армянского кабмина Назели Багдасарян. По данным властей Армении, до последнего обострения в регионе проживали 120 тысяч человек.
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"Сегодня сотрудники организации (Русского дома - ред.) вновь направились в Сюник, чтобы привезти переселенцам из Нагорного Карабаха необходимые вещи. Многие беженцы ожидают распределения по местам расселения на улице, из-за падения температуры и холодных ночей им нужны пледы и тёплая одежда.
Накануне представительство Россотрудничества опубликовало список предметов быта, собираемых в гуманитарную помощь для отправки в южный регион республики", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале представительства.
Отмечается, что на призыв отозвались многие граждане, в том числе русскоязычные писатели, журналисты агентства Sputnik Армения и представители посольства России в Армении. Благодаря их поддержке были собраны тёплые вещи, продукты и сладости.
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"Сегодня мы едем к уже знакомым нам людям, которым везем всё, что они пожелали. Мы также посетим и другие места расселения беженцев, у которых нет собственного транспорта, и они пока не могут выехать дальше Гориса. Рано утром мы закупили в огромном количестве одеяла, полотенца, подгузники, салфетки и, конечно, конфеты и шоколадную пасту для детей — то, что очень просили привезти многодетные мамы", — рассказал глава Русского дома в Армении Вадим Фефилов.
Помощник президента Азербайджана Хикмет Гаджиев 22 сентября заявил, что интеграция карабахских армян в экономическую, политическую и социальную жизнь Азербайджана будет проходить со сложностями, и нужно быть готовыми к тому, что некоторые не примут эту политику и решат уехать. При этом глава государства Ильхам Алиев неоднократно заявлял, что армяне Карабаха будут обладать теми же правами, что и граждане Азербайджана.
Непризнанный Нагорный Карабах, объявивший о выходе из Азербайджанской ССР 35 лет назад и после вооруженного конфликта с Азербайджаном 1992-1994 годов много лет существовавший как непризнанная республика, объявил о прекращении своего существования с 1 января 2024 года.
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В сентябре 2020 года в Нагорном Карабахе возобновились боевые действия. При посредничестве Москвы стороны договорились прекратить огонь. Армянская сторона потеряла все районы вокруг Нагорного Карабаха и ряд территорий, входивших в Нагорно-Карабахскую автономную область. Кроме того, в регионе разместились российские миротворцы. Армения так никогда и не признала Карабах, а ее премьер Никол Пашинян на переговорах с Западом, затем на пресс-конференции в Ереване в мае 2023 года заявил, что Карабах является частью территории Азербайджана.
Азербайджан 19 сентября 2023 года начал в Карабахе военную операцию, одной из целей которой был заявлен роспуск всех органов непризнанного Карабаха. В Ереване охарактеризовали эти действия как агрессию, заявив, что армянских подразделений в Карабахе нет. Спустя сутки при посредничестве российских миротворцев была достигнута договоренность о прекращении огня, среди условий перемирия было обозначено, в частности, разоружение армянских формирований. После состоялось несколько раундов переговоров представителей Карабаха и Баку, посвященных интеграции региона в состав республики. Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что Азербайджан восстановил свою территориальную целостность.
Степанакерт - РИА Новости, 1920, 29.09.2023
В Ереване обвинили Москву, Баку и Анкару в схожей риторике по Карабаху
Вчера, 14:42
 
АзербайджанАрменияНагорный КарабахВ миреИльхам АлиевХикмет ГаджиевНикол ПашинянФедеральное агентство по делам Содружества Независимых Государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству (Россотрудничество)
 
 
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