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В Ереване обвинили Москву, Баку и Анкару в схожей риторике по Карабаху - РИА Новости, 29.09.2023
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14:42 29.09.2023
https://ria.ru/20230929/karabakh-1899446558.html
В Ереване обвинили Москву, Баку и Анкару в схожей риторике по Карабаху
В Ереване обвинили Москву, Баку и Анкару в схожей риторике по Карабаху - РИА Новости, 29.09.2023
В Ереване обвинили Москву, Баку и Анкару в схожей риторике по Карабаху
Спикер парламента Армении Ален Симонян заявил, что Россия, Турция и Азербайджан используют схожую риторику в карабахском вопросе, при этом не упомянув, что... РИА Новости, 29.09.2023
2023-09-29T14:42
2023-09-29T14:42
в мире
азербайджан
армения
россия
турция
нагорный карабах
ситуация в нагорном карабахе
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ЕРЕВАН, 29 сен - РИА Новости. Спикер парламента Армении Ален Симонян заявил, что Россия, Турция и Азербайджан используют схожую риторику в карабахском вопросе, при этом не упомянув, что Ереван ранее признал Карабах частью Азербайджана и самоустранился во время недавних боевых действий в регионе. "Меня не удивило, что наш турецкий партнер одобрил применение военной силы против армян Нагорного Карабаха. Я не удивляюсь, что Турция, Азербайджан и Россия часто используют одну и ту же риторику. Меня поражает то, что они делают это здесь – в организации, созданной для защиты прав человека", - приводит парламентская пресс-служба слова Симоняна, которые он произнес на Европейской конференции глав парламентов Совета Европы в Дублине. Он отметил, что, "несмотря на присутствие российских миротворцев, Азербайджан развязал очередное широкомасштабное военное нападение на армян Нагорного Карабаха". "Сотни людей были ранены и убиты, десятки тысяч были вынуждены покинуть свои дома. Они остаются на улице без еды, медицинской помощи и других средств выживания. Пока я говорю о программе этнической чистки Азербайджана, массовая эмиграция армян из Нагорного Карабаха продолжается", - заявил спикер. Вместе с тем он отметил, что Армения по-прежнему привержена достижению справедливого и долговременного мира в регионе. "Надеемся, что встреча 5 октября в испанской Гранаде лидеров Армении, Азербайджана, Германии, Франции и ЕС в рамках третьего саммита Европейского политического сообщества станет шагом вперед. Армения решительно поддерживает мирный подход, согласованный премьер-министром (Николом) Пашиняном и президентом (Ильхамом) Алиевым и сформулированный председателем Евросовета Шарлем Мишелем. Мы приветствуем будущие транспортные соглашения, уважающие принципы суверенитета, юрисдикции и взаимности", - сказал Симонян. Он призвал международное сообщество, включая Совет Европы, поддержать этот процесс. Он также заявил, что сегодня некоторые страны ведут гибридную войну против Армении, чтобы "свергнуть демократически избранное правительство и дискредитировать понятие "представительная демократия". В сентябре 2020 года в Нагорном Карабахе возобновились боевые действия. При посредничестве Москвы стороны договорились прекратить огонь. Армянская сторона потеряла ряд территорий, входивших в Нагорно-Карабахскую автономную область в годы существования СССР, а также все районы за ее пределами, остававшиеся не под контролем Баку. Кроме того, в регионе разместились российские миротворцы. Армения так никогда не признала Карабах, а позднее ее премьер Никол Пашинян признал регион частью территории Азербайджана. В минувшем году Ереван и Баку при посредничестве России, США и Евросоюза приступили к обсуждению будущего мирного договора. Как заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев, две страны могут подписать договор до конца года, если Ереван не изменит свою позицию. После начала азербайджанской военной операции 19 сентября граждане Армении вышли на площадь Республики в центре Еревана, обвиняя премьер-министра республики Никола Пашиняна в сдаче Карабаха и требуя его отставки. Как сообщила в пятницу пресс-секретарь армянского кабмина Назели Багдасарян, по состоянию на 9.00 мск из Карабаха в Армению переехали почти 89 тысяч человек из 120 тысяч, проживавших в регионе до последнего обострения. Со своей стороны, помощник президента Азербайджана Хикмет Гаджиев 22 сентября заявил, что интеграция карабахских армян в экономическую, политическую и социальную жизнь Азербайджана будет проходить со сложностями, и нужно быть готовыми к тому, что некоторые решат уехать.
https://ria.ru/20230926/armeniya-1898576110.html
https://ria.ru/20230927/rossiya-1898935191.html
https://ria.ru/20230921/karabakh-1897672995.html
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в мире, азербайджан, армения, россия, турция, нагорный карабах, ситуация в нагорном карабахе
В мире, Азербайджан, Армения, Россия, Турция, Нагорный Карабах, Ситуация в Нагорном Карабахе
В Ереване обвинили Москву, Баку и Анкару в схожей риторике по Карабаху

Парламент Армении: Россия, Турция и Азербайджан говорят о Карабахе одно и то же

© Sputnik / Арам Нерсесян | Перейти в медиабанкСитуация в Нагорном Карабахе
Ситуация в Нагорном Карабахе - РИА Новости, 1920, 29.09.2023
© Sputnik / Арам Нерсесян
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Ситуация в Нагорном Карабахе
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ЕРЕВАН, 29 сен - РИА Новости. Спикер парламента Армении Ален Симонян заявил, что Россия, Турция и Азербайджан используют схожую риторику в карабахском вопросе, при этом не упомянув, что Ереван ранее признал Карабах частью Азербайджана и самоустранился во время недавних боевых действий в регионе.
"Меня не удивило, что наш турецкий партнер одобрил применение военной силы против армян Нагорного Карабаха. Я не удивляюсь, что Турция, Азербайджан и Россия часто используют одну и ту же риторику. Меня поражает то, что они делают это здесь – в организации, созданной для защиты прав человека", - приводит парламентская пресс-служба слова Симоняна, которые он произнес на Европейской конференции глав парламентов Совета Европы в Дублине.
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Он отметил, что, "несмотря на присутствие российских миротворцев, Азербайджан развязал очередное широкомасштабное военное нападение на армян Нагорного Карабаха". "Сотни людей были ранены и убиты, десятки тысяч были вынуждены покинуть свои дома. Они остаются на улице без еды, медицинской помощи и других средств выживания. Пока я говорю о программе этнической чистки Азербайджана, массовая эмиграция армян из Нагорного Карабаха продолжается", - заявил спикер.
Вместе с тем он отметил, что Армения по-прежнему привержена достижению справедливого и долговременного мира в регионе. "Надеемся, что встреча 5 октября в испанской Гранаде лидеров Армении, Азербайджана, Германии, Франции и ЕС в рамках третьего саммита Европейского политического сообщества станет шагом вперед. Армения решительно поддерживает мирный подход, согласованный премьер-министром (Николом) Пашиняном и президентом (Ильхамом) Алиевым и сформулированный председателем Евросовета Шарлем Мишелем. Мы приветствуем будущие транспортные соглашения, уважающие принципы суверенитета, юрисдикции и взаимности", - сказал Симонян. Он призвал международное сообщество, включая Совет Европы, поддержать этот процесс.
Он также заявил, что сегодня некоторые страны ведут гибридную войну против Армении, чтобы "свергнуть демократически избранное правительство и дискредитировать понятие "представительная демократия".
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В сентябре 2020 года в Нагорном Карабахе возобновились боевые действия. При посредничестве Москвы стороны договорились прекратить огонь. Армянская сторона потеряла ряд территорий, входивших в Нагорно-Карабахскую автономную область в годы существования СССР, а также все районы за ее пределами, остававшиеся не под контролем Баку. Кроме того, в регионе разместились российские миротворцы. Армения так никогда не признала Карабах, а позднее ее премьер Никол Пашинян признал регион частью территории Азербайджана. В минувшем году Ереван и Баку при посредничестве России, США и Евросоюза приступили к обсуждению будущего мирного договора. Как заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев, две страны могут подписать договор до конца года, если Ереван не изменит свою позицию.
После начала азербайджанской военной операции 19 сентября граждане Армении вышли на площадь Республики в центре Еревана, обвиняя премьер-министра республики Никола Пашиняна в сдаче Карабаха и требуя его отставки. Как сообщила в пятницу пресс-секретарь армянского кабмина Назели Багдасарян, по состоянию на 9.00 мск из Карабаха в Армению переехали почти 89 тысяч человек из 120 тысяч, проживавших в регионе до последнего обострения. Со своей стороны, помощник президента Азербайджана Хикмет Гаджиев 22 сентября заявил, что интеграция карабахских армян в экономическую, политическую и социальную жизнь Азербайджана будет проходить со сложностями, и нужно быть готовыми к тому, что некоторые решат уехать.
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