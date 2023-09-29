https://ria.ru/20230929/kamchatka-1899336189.html

На Камчатке займутся подготовкой кадров для горной промышленности

На Камчатке займутся подготовкой кадров для горной промышленности - РИА Новости, 29.09.2023

На Камчатке займутся подготовкой кадров для горной промышленности

Межрегиональный центр по подготовке кадров для работы на горнорудных предприятиях по всей России создадут на Камчатке, сообщил губернатор Камчатского края... РИА Новости, 29.09.2023

2023-09-29T07:03

2023-09-29T07:03

2023-09-29T07:03

камчатский край

камчатка

россия

дальний восток

владимир солодов

юрий трутнев

экономика

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ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 29 сен – РИА Новости. Межрегиональный центр по подготовке кадров для работы на горнорудных предприятиях по всей России создадут на Камчатке, сообщил губернатор Камчатского края Владимир Солодов в ходе рабочего визита на полуостров зампреда правительства России Юрия Трутнева. "Сейчас основой нашей работы в сфере среднего профессионального образования является подготовка востребованных рабочих профессий. Камчатка первой в России в рамках проекта "Профессионалитет" стала вести подготовку специалистов горнорудной сферы и в этом кластере мы являемся лидерами на Дальнем Востоке. Будем предлагать его рассматривать как межрегиональный, чтобы и из Магадана, и с Чукотки, и с Сахалина к нам приезжали обучаться по этим профессиям. Все условия для этого будут созданы", — сказал Солодов. Проект реализуется на базе сразу нескольких техникумов в Петропавловске-Камчатском. Сейчас там можно получить специальности сварщика; мастера по ремонту и обслуживанию автомобилей, двигателей, систем и агрегатов автомобилей; машиниста крана; машиниста дорожных и строительных машин. Помимо этого, с 2024 года по запросу Быстринской горнорудной компании будет начата подготовка ремонтников горного оборудования. Предприятие выделило 100 миллионов рублей на софинансирование "Профессионалитета" в период с 2022 по 2024 годы, еще 100 миллионов рублей получено из федерального бюджета и 30 миллионов рублей из бюджета Камчатского края. На эти средства закуплены современная учебная техника и оборудование, а также проведен ремонт и переоснащение учебных аудиторий и мастерских. "Со всеми инструментами господдержки на Дальнем Востоке созданы за последние 10 лет 125 тысяч рабочих мест. Это большая цифра, но реальная эффективность будет тогда, когда эти рабочие места займут дальневосточники или люди, которые приедут и выберут Дальний Восток местом проживания. Важно, чтобы система образования была готова к требованиям, которые предъявляет работодатель к специалистам, чтобы готовила таких профессионалов. Надо учить так, чтобы специалист не искал, куда ему устроиться, а чтобы специалиста искали. Техникум показывает именно такой пример", — сказал зампред Юрий Трутнев. Юрий Трутнев прибыл с рабочим визитом на Камчатку 28 сентября. Он осмотрел строящийся новый аэровокзальный комплекс "Международного аэропорта Петропавловск-Камчатский (Елизово)". Также проведет совещания по реализации мастер-плана краевой столицы, развития образования в рамках проекта "Профессионалитет", осмотрит территорию ТОР "Камчатка" в Паратунской зоне отдыха. Завершится поездка 29 сентября.

https://ria.ru/20230911/kamchatka-1895459377.html

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камчатка, россия, дальний восток, владимир солодов, юрий трутнев, экономика