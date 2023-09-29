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Почти 40 километров дорог построено в ивановских селах по госпрограмме - РИА Новости, 29.09.2023
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Ивановская область
Ивановская область
 
16:53 29.09.2023
https://ria.ru/20230929/dorogi-1899504603.html
Почти 40 километров дорог построено в ивановских селах по госпрограмме
Почти 40 километров дорог построено в ивановских селах по госпрограмме - РИА Новости, 29.09.2023
Почти 40 километров дорог построено в ивановских селах по госпрограмме
В Ивановской области в рамках государственной программы "Комплексное развитие сельских территорий" построено 38 километров дорог, газифицировано 13 населенных... РИА Новости, 29.09.2023
2023-09-29T16:53
2023-09-29T16:53
ивановская область
заволжский район
заречный
дороги
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ИВАНОВО, 29 сен – РИА Новости. В Ивановской области в рамках государственной программы "Комплексное развитие сельских территорий" построено 38 километров дорог, газифицировано 13 населенных пунктов, отремонтировано шесть социальных объектов, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы регионального правительства."Программа в Ивановской области реализуется с 2020 года. За это время также реализовано 62 проекта благоустройства в сельской местности. В текущем году реализуется еще 10 проектов благоустройства. Улучшена транспортная инфраструктура в 13 сельских населенных пунктах Шуйского, Кинешемского, Заволжского и Гаврилово-Посадского районов", – сказал собеседник агентства.По его словам, самые значимые проекты программы – строительство бассейна в детском саду в городе Гаврилов Посад, капитальный ремонт культурно-досугового центра в поселке Петровский, спортивно-оздоровительного центра в селе Липовая Роща и Центра русского народного творчества в Гавриловом Посаде.В 2023 году капитально отремонтировали Дома культуры в отдаленных населенных пунктах – в селе Заречный и деревне Коротиха Заволжского района."В этом году Ивановская область на реализацию мероприятий комплексного развития сельских территорий получила порядка 360 миллионов рублей из федерального бюджета на капитальный ремонт двух Домов культуры в Заволжском районе и ремонт двух дорог в Гаврилово-Посадском районе", – процитировали в пресс-службе директора департамента сельского хозяйства и продовольствия Ивановской области Дениса Черкесова.
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заволжский район, заречный, дороги
Ивановская область, Заволжский район, Заречный, Дороги

Почти 40 километров дорог построено в ивановских селах по госпрограмме

© РИА Новости / Алексей Мальгавко | Перейти в медиабанкРемонт дорог
Ремонт дорог - РИА Новости, 1920, 29.09.2023
© РИА Новости / Алексей Мальгавко
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Ремонт дорог
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ИВАНОВО, 29 сен – РИА Новости. В Ивановской области в рамках государственной программы "Комплексное развитие сельских территорий" построено 38 километров дорог, газифицировано 13 населенных пунктов, отремонтировано шесть социальных объектов, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы регионального правительства.
"Программа в Ивановской области реализуется с 2020 года. За это время также реализовано 62 проекта благоустройства в сельской местности. В текущем году реализуется еще 10 проектов благоустройства. Улучшена транспортная инфраструктура в 13 сельских населенных пунктах Шуйского, Кинешемского, Заволжского и Гаврилово-Посадского районов", – сказал собеседник агентства.
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По его словам, самые значимые проекты программы – строительство бассейна в детском саду в городе Гаврилов Посад, капитальный ремонт культурно-досугового центра в поселке Петровский, спортивно-оздоровительного центра в селе Липовая Роща и Центра русского народного творчества в Гавриловом Посаде.
В 2023 году капитально отремонтировали Дома культуры в отдаленных населенных пунктах – в селе Заречный и деревне Коротиха Заволжского района.
"В этом году Ивановская область на реализацию мероприятий комплексного развития сельских территорий получила порядка 360 миллионов рублей из федерального бюджета на капитальный ремонт двух Домов культуры в Заволжском районе и ремонт двух дорог в Гаврилово-Посадском районе", – процитировали в пресс-службе директора департамента сельского хозяйства и продовольствия Ивановской области Дениса Черкесова.
 
Ивановская областьЗаволжский районЗаречныйДороги
 
 
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