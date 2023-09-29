https://ria.ru/20230929/dorogi-1899504603.html

Почти 40 километров дорог построено в ивановских селах по госпрограмме

Почти 40 километров дорог построено в ивановских селах по госпрограмме - РИА Новости, 29.09.2023

Почти 40 километров дорог построено в ивановских селах по госпрограмме

В Ивановской области в рамках государственной программы "Комплексное развитие сельских территорий" построено 38 километров дорог, газифицировано 13 населенных... РИА Новости, 29.09.2023

2023-09-29T16:53

2023-09-29T16:53

2023-09-29T16:53

ивановская область

заволжский район

заречный

дороги

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ИВАНОВО, 29 сен – РИА Новости. В Ивановской области в рамках государственной программы "Комплексное развитие сельских территорий" построено 38 километров дорог, газифицировано 13 населенных пунктов, отремонтировано шесть социальных объектов, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы регионального правительства."Программа в Ивановской области реализуется с 2020 года. За это время также реализовано 62 проекта благоустройства в сельской местности. В текущем году реализуется еще 10 проектов благоустройства. Улучшена транспортная инфраструктура в 13 сельских населенных пунктах Шуйского, Кинешемского, Заволжского и Гаврилово-Посадского районов", – сказал собеседник агентства.По его словам, самые значимые проекты программы – строительство бассейна в детском саду в городе Гаврилов Посад, капитальный ремонт культурно-досугового центра в поселке Петровский, спортивно-оздоровительного центра в селе Липовая Роща и Центра русского народного творчества в Гавриловом Посаде.В 2023 году капитально отремонтировали Дома культуры в отдаленных населенных пунктах – в селе Заречный и деревне Коротиха Заволжского района."В этом году Ивановская область на реализацию мероприятий комплексного развития сельских территорий получила порядка 360 миллионов рублей из федерального бюджета на капитальный ремонт двух Домов культуры в Заволжском районе и ремонт двух дорог в Гаврилово-Посадском районе", – процитировали в пресс-службе директора департамента сельского хозяйства и продовольствия Ивановской области Дениса Черкесова.

https://ria.ru/20230922/orlany-1898118970.html

заволжский район

заречный

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Артем Смирнов

Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

заволжский район, заречный, дороги