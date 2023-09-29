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Песков заявил об актуальности вопроса заключения договора Баку и Ереваном
Песков заявил об актуальности вопроса заключения договора Баку и Ереваном - РИА Новости, 29.09.2023
Песков заявил об актуальности вопроса заключения договора Баку и Ереваном
Вопрос заключения Баку и Ереваном мирного договора остается актуальным, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков журналистам. РИА Новости, 29.09.2023
2023-09-29T13:32
2023-09-29T13:32
2023-09-29T13:37
в мире
дмитрий песков
ситуация в нагорном карабахе
азербайджан
армения
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МОСКВА, 29 сен - РИА Новости. Вопрос заключения Баку и Ереваном мирного договора остается актуальным, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков журналистам."Он, безусловно, актуален. Кроме того, есть планы, конечно же, по развитию транспортных коммуникаций, логистики в регионе. Это чрезвычайно важно и для Азербайджана, и для Армении, и для России. Мы надеемся, что эта работа будет продолжена", - сказал Песков, отвечая на вопро, можно ли, по мнению Кремля, ставить точку в конфликте Баку и Еревана после объявления о прекращении существования Нагорного Карабаха как республики и остается ли актуальным вопрос о подписании мирного договора.Непризнанный Нагорный Карабах, объявивший о выходе из Азербайджанской ССР 35 лет назад, и после вооруженного конфликта с Азербайджаном 1992-1994 годов много лет существовавший как непризнанная республика, объявил о прекращении своего существования с 1 января 2024 года.
https://ria.ru/20230928/syunik-1899259658.html
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в мире, дмитрий песков, ситуация в нагорном карабахе, азербайджан, армения
В мире, Дмитрий Песков, Ситуация в Нагорном Карабахе, Азербайджан, Армения
Песков заявил об актуальности вопроса заключения договора Баку и Ереваном
Песков: вопрос заключения мирного договора Баку и Ереваном остается актуальным