https://ria.ru/20230929/chelyabinsk-1899478910.html

Челябинская область продолжает строительство объектов агрокомплекса

Челябинская область продолжает строительство объектов агрокомплекса - РИА Новости, 29.09.2023

Челябинская область продолжает строительство объектов агрокомплекса

Строительство новых объектов агропромышленного комплекса, в том числе семенных заводов и зернохранилищ, продолжается в Челябинской области, на эти цели из... РИА Новости, 29.09.2023

2023-09-29T15:37

2023-09-29T15:37

2023-09-29T15:37

челябинская область

экономика

челябинская область

россия

алексей текслер

владимир якушев

сергей кирпиченко

министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии)

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ЧЕЛЯБИНСК, 29 сен – РИА Новости. Строительство новых объектов агропромышленного комплекса, в том числе семенных заводов и зернохранилищ, продолжается в Челябинской области, на эти цели из бюджета региона в 2023 году выделено 490 миллионов рублей, сообщила в пятницу пресс-служба правительства региона. В пятницу глава Челябинской области Алексей Текслер принял участие в заседании совета при полпреде президента РФ в УрФО по ситуации в агропромышленном комплексе УрФО. "Текслер проинформировал о том, что в регионе благодаря совместной работе с федеральным Минсельхозом стабилизировались и снижаются цены на ГСМ. Для повышения эффективности в растениеводстве продолжается техническое перевооружение АПК. Идет строительство новых производственных объектов, в том числе семенных заводов и зернохранилищ. На приобретение техники и строительство новых производств из регионального бюджета в этом году выделили 490 млн рублей. В целом в дополнение к мерам федеральной поддержки регионального АПК уже перечислено 1,34 млрд рублей", - говорится в сообщении. По словам главы региона, сегодня нет сомнений, что основные задачи продовольственной безопасности региона будут выполнены. "Этому способствует господдержка и, в первую очередь, инвестиции и стремление самих аграриев к эффективному современному производству", - цитирует пресс-служба слова Текслера. Также на XI Межрегиональной агропромышленной выставке Уральского федерального округа глава региона сообщил, что для АПК Челябинской области этот год непростой. "С одной стороны, засуха, несколько районов объявляли ЧС из–за засухи. А в сентябре все залило дождями, сложно все убирать. На сегодня 55% урожая убрали. В прошлом году уже в это время заканчивали уборку. Тем не менее рассчитываем, что соберем более 2 млн тонн зерна. Это хороший результат - в 2021 году собрали 1 миллион, когда была серьезная засуха", - сказал Текслер. Глава региона отметил, что область развивается по всем направлениям, в том числе есть проекты, уникальные в масштабах всей страны. Например, репродуктор первого порядка (агрохолдинг "Ситно"), генетика для птицеводства, уточнил он, добавив, что также активно регион работает по семенам и ежегодно обновляет материально-техническую базу. Как отметил на выставке полномочный представитель президента РФ в УрФО Владимир Якушев, выставка стала доброй традицией, она с 2010 года объединяет работников агропромышленного комплекса округа. "Уральскому АПК есть чем гордиться. Год за годом вы демонстрируете убедительные и достойные результаты. В прошлом году сельхозпроизводство показало рекордные темпы роста. Были собраны исторические урожаи. Этот год выдался непростым с точки зрения погоды и цен на ГСМ. Приходилось решать и вопросы поставок импортных комплектующих техники. Вскоре мы будем подводить итоги уборочной кампании, станут известны финальные данные. Но уже сейчас ясно, что и в этом году аграрии нас не подведут и соберут приличный урожай. Работа в условиях беспрецедентных санкций – это работа с новыми вызовами. Будем решать их совместно и использовать ограничения для роста и развития", - сказал Якушев. Директор по развитию компании ООО "Ресурс" (бренд "Увелка") Сергей Кирпиченко сообщил, что в настоящее время компания реализует вторую очередь нового производственно-логистического комплекса. Первая очередь, по его словам, была завершена в 2022 году. "Объем инвестиций первой очереди составил 5,5 млрд рублей, сейчас объем инвестиций текущей очереди - 3,125 млрд рублей. Инвестиции представляют собой строительство нового гречневого завода по переработке зерна гречихи, объем производства гречихи в среднем примерно 5,5 тысячи тонн в месяц, текущий объем возможностей производства составляет в районе 2 тысяч тонн в месяц, то есть практически 3-кратный рост", - пояснил он журналистам. Кирпиченко добавил, что компания запустит склады обычного напольного хранения сырья и тары к весне 2024 года, также к концу 2024 года планируется завершить строительство завода по переработке гречихи в поселке Увельский.

https://ria.ru/20230928/chelyabinsk-1899197921.html

https://ria.ru/20230918/mashinostroenie-1896982834.html

https://ria.ru/20230919/forum-1897265603.html

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экономика, челябинская область, россия, алексей текслер, владимир якушев, сергей кирпиченко, министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии)