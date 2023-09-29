https://ria.ru/20230929/chekhiya-1899493661.html

МИД Чехии выступил за направление нового посла в Россию

МИД Чехии выступил за направление нового посла в Россию - РИА Новости, 29.09.2023

МИД Чехии выступил за направление нового посла в Россию

Глава дипведомства Чехии Ян Липавский настаивает на том, что республика должна направить нового посла в Москву, несмотря на сложный период в отношениях между РФ РИА Новости, 29.09.2023

2023-09-29T16:19

2023-09-29T16:19

2023-09-29T16:34

в мире

россия

чехия

ян липавский

витезслав пивонька

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ПРАГА, 29 сен - РИА Новости. Глава дипведомства Чехии Ян Липавский настаивает на том, что республика должна направить нового посла в Москву, несмотря на сложный период в отношениях между РФ и Западом, сообщило в пятницу новостное издание Seznam Zprávy. Официально пост посла Чехии в РФ с 2018 года занимает Витезслав Пивонька, но с конца 2022 года он находится в Праге. Его обязанности исполняет советник-посланник Иржи Чистецкий. При этом глава чешского МИД в последнее время несколько раз заявлял, что выступает за то, чтобы, по примеру ведущих европейских стран, направить в Москву нового посла, восстановив таким образом уровень отношений с РФ. Однако президент республики Петр Павел придерживается иной точки зрения, видя в обновлении поста посла в РФ скорее, негатив, чем позитив. Об этом президент, в частности, заявил в понедельник изданию Lidovky. "Я настаиваю на том, что в рамках дипломатических отношений между Чехией и Россией не следует менять порядок представительства на уровне послов", - заявил Липавский изданию Seznam Zprávy.Отношения между Россией и Чехией резко ухудшились после того, как в апреле 2021 года Прага обвинила Москву в участии агентов российских спецслужб в организации взрывов на складе боеприпасов в деревне Врбетице в 2014 году. В связи с этим из Чехии были высланы 18 российских дипломатов, на что МИД РФ ответил высылкой 20 сотрудников чешского посольства в Москве. В настоящее время в посольстве РФ в Праге работают шесть дипломатов. После 24 февраля 2022 года кабмин Чехии отозвал разрешение на деятельность в республике генконсульств РФ в Брно (на юго-востоке страны) и Карловых Варах (на западе страны). Кроме того, по крайней мере до марта 2024 года прекращена выдача туристических виз гражданам РФ. Чехия также временно заморозила деятельность своего генконсульства в Санкт-Петербурге и прекратила работу Чешского дома в Москве. Глава правительства РФ Михаил Мишустин подписал 16 февраля 2023 года распоряжение о денонсации соглашения об учреждении генконсульства Чехии в Екатеринбурге.

https://ria.ru/20230928/ugroza-1899319806.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, россия, чехия, ян липавский, витезслав пивонька