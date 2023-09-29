https://ria.ru/20230929/byudzhet-1899517806.html

В Госдуму внесли проект бюджета ФОМС на 2024-2026 годы

В Госдуму внесли проект бюджета ФОМС на 2024-2026 годы - РИА Новости, 29.09.2023

В Госдуму внесли проект бюджета ФОМС на 2024-2026 годы

Правительство РФ внесло в Госдуму проект бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования (ФОМС) на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026... РИА Новости, 29.09.2023

2023-09-29T17:37

2023-09-29T17:37

2023-09-29T17:37

экономика

россия

федеральный фонд обязательного медицинского страхования рф

госдума рф

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МОСКВА, 29 сен - РИА Новости. Правительство РФ внесло в Госдуму проект бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования (ФОМС) на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов, следует из базы данных нижней палаты парламента. Согласно документу, общий объем доходов фонда на 2024 год прогнозируется на уровне 3 триллиона 738,7 миллиарда рублей, на 2025 год - 3 триллиона 931,7 миллиарда рублей, на 2026 год - 4 триллиона 192,1 миллиарда рублей. При этом расходы ФОМС в этот трехлетний период планируются в объеме 3 триллиона 885,8 миллиарда рублей, 3 триллиона 965,5 миллиарда рублей и 4 триллиона 210,3 миллиарда рублей, соответственно. В результате, расходы фонда в 2024 году по отношению к предыдущему году увеличатся на 666,5 миллиарда рублей, или на 20,7%, в 2025 году - на 79,7 миллиарда рублей, или на 2,1%, в 2026 году на 244,8 миллиарда рублей, или на 6,2%. Таким образом, бюджет ФОМС сформирован с дефицитом на ближайшие три года, который в 2024 году составит порядка 147,1 миллиарда рублей, в 2025 году сократится до 33,8 миллиарда рублей, а в 2026 году – до 18,2 миллиарда рублей. В структуре расходов бюджета ФОМС на долю субвенций приходится более 80%. При этом субвенция для распределения по субъектам РФ на 2024 год составит порядка 3,12 триллиона рублей, на 2025 год – 3,336 триллиона рублей, на 2026 год – 3,559 триллиона рублей. По сравнению с предыдущим годом прирост субвенции в 2024 году составит 373,3 миллиарда рублей, или 13,6%, в 2025 году - 216,2 миллиарда рублей, или 6,9%, в 2026 году – 223 миллиарда рублей, или 6,7%.

https://ria.ru/20230929/mintrud-1899510801.html

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

экономика, россия, федеральный фонд обязательного медицинского страхования рф, госдума рф