https://ria.ru/20230929/briks-1899526107.html

Путин рассказал о планах России по председательству в БРИКС

Путин рассказал о планах России по председательству в БРИКС - РИА Новости, 29.09.2023

Путин рассказал о планах России по председательству в БРИКС

Россия в период председательства БРИКС сделает все, чтобы страны чувствовали перспективы своего развития, заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 29.09.2023

2023-09-29T18:05

2023-09-29T18:05

2023-09-29T18:05

в мире

бразилия

владимир путин

брикс

россия

индия

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МОСКВА, 29 сен - РИА Новости. Россия в период председательства БРИКС сделает все, чтобы страны чувствовали перспективы своего развития, заявил президент России Владимир Путин. БРИКС объединяет Бразилию, Россию, Индию, Китай и ЮАР. На саммите в Йоханнесбурге в августе было объявлено решение пригласить Аргентину, Египет, Иран, Эфиопию, ОАЭ и Саудовскую Аравию стать полноправными членами организации с 1 января 2024 года. "К России переходит председательство БРИКС и я уверен, что мы сделаем все для того, чтобы так называемое мировое большинство чувствовало, что оно не просто большинство по числу жителей наших стран, а что оно большинство, имею в виду, перспективы своего развития", - сказал Путин во время Международной парламентской конференции Россия-Латинская Америка.

https://ria.ru/20230829/briks-1892759981.html

бразилия

россия

индия

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в мире, бразилия, владимир путин, брикс, россия, индия