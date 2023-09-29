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Путин рассказал о планах России по председательству в БРИКС - РИА Новости, 29.09.2023
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18:05 29.09.2023
https://ria.ru/20230929/briks-1899526107.html
Путин рассказал о планах России по председательству в БРИКС
Путин рассказал о планах России по председательству в БРИКС - РИА Новости, 29.09.2023
Путин рассказал о планах России по председательству в БРИКС
Россия в период председательства БРИКС сделает все, чтобы страны чувствовали перспективы своего развития, заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 29.09.2023
2023-09-29T18:05
2023-09-29T18:05
в мире
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владимир путин
брикс
россия
индия
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МОСКВА, 29 сен - РИА Новости. Россия в период председательства БРИКС сделает все, чтобы страны чувствовали перспективы своего развития, заявил президент России Владимир Путин. БРИКС объединяет Бразилию, Россию, Индию, Китай и ЮАР. На саммите в Йоханнесбурге в августе было объявлено решение пригласить Аргентину, Египет, Иран, Эфиопию, ОАЭ и Саудовскую Аравию стать полноправными членами организации с 1 января 2024 года. "К России переходит председательство БРИКС и я уверен, что мы сделаем все для того, чтобы так называемое мировое большинство чувствовало, что оно не просто большинство по числу жителей наших стран, а что оно большинство, имею в виду, перспективы своего развития", - сказал Путин во время Международной парламентской конференции Россия-Латинская Америка.
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в мире, бразилия, владимир путин, брикс, россия, индия
В мире, Бразилия, Владимир Путин, БРИКС, Россия, Индия
Путин рассказал о планах России по председательству в БРИКС

Путин: Россия поможет странам БРИКС почувствовать перспективы развития

© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкПресс-центр саммита БРИКС в Йоханнесбурге
Пресс-центр саммита БРИКС в Йоханнесбурге - РИА Новости, 1920, 29.09.2023
© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в медиабанк
Пресс-центр саммита БРИКС в Йоханнесбурге . Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 29 сен - РИА Новости. Россия в период председательства БРИКС сделает все, чтобы страны чувствовали перспективы своего развития, заявил президент России Владимир Путин.
БРИКС объединяет Бразилию, Россию, Индию, Китай и ЮАР. На саммите в Йоханнесбурге в августе было объявлено решение пригласить Аргентину, Египет, Иран, Эфиопию, ОАЭ и Саудовскую Аравию стать полноправными членами организации с 1 января 2024 года.
"К России переходит председательство БРИКС и я уверен, что мы сделаем все для того, чтобы так называемое мировое большинство чувствовало, что оно не просто большинство по числу жителей наших стран, а что оно большинство, имею в виду, перспективы своего развития", - сказал Путин во время Международной парламентской конференции Россия-Латинская Америка.
Пресс-центр саммита БРИКС в Йоханнесбурге - РИА Новости, 1920, 29.08.2023
Второй мир отменил первый
29 августа, 08:00
 
В миреБразилияВладимир ПутинБРИКСРоссияИндия
 
 
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