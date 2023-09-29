https://ria.ru/20230929/briks-1899447100.html

Расширение БРИКС показывает, что мир устал от Америки, заявили в Никарагуа

Расширение БРИКС показывает, что мир устал от Америки, заявили в Никарагуа - РИА Новости, 29.09.2023

Расширение БРИКС показывает, что мир устал от Америки, заявили в Никарагуа

Расширение БРИКС показывает, что весь мир устал от американского империализма, заявил в интервью РИА Новости глава МИД Никарагуа Денис Монкада. РИА Новости, 29.09.2023

2023-09-29T14:43

2023-09-29T14:43

2023-09-29T14:44

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ООН, 29 сен - РИА Новости. Расширение БРИКС показывает, что весь мир устал от американского империализма, заявил в интервью РИА Новости глава МИД Никарагуа Денис Монкада.БРИКС объединяет Бразилию, Россию, Индию, Китай и ЮАР. На саммите в Йоханнесбурге в августе было объявлено решение пригласить Аргентину, Египет, Иран, Эфиопию, ОАЭ и Саудовскую Аравию стать полноправными членами организации с 1 января 2024 года."Мир меняется, мы трансформируемся, мы действительно запускаем перемены, и все это является частью нового зарождающегося международного порядка. Например, БРИКС и расширение БРИКС за счет шести государств свидетельствуют, что люди всего мира говорят: довольно североамериканского империализма, довольно рабства, насаждаемого европейскими державами. Наши народы и наши государства хотят быть свободными, независимыми, суверенными и проводить собственную политику на благо нашего населения", - сказал Монкада."Поэтому мы действительно на этом пути. Мир меняется, он преображается, мы, несомненно, продолжим добиваться побед", - добавил он.Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru в 16.00 мск.

https://ria.ru/20230822/briks-1891298427.html

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