https://ria.ru/20230929/briks-1899447100.html
Расширение БРИКС показывает, что мир устал от Америки, заявили в Никарагуа
Расширение БРИКС показывает, что мир устал от Америки, заявили в Никарагуа - РИА Новости, 29.09.2023
Расширение БРИКС показывает, что мир устал от Америки, заявили в Никарагуа
Расширение БРИКС показывает, что весь мир устал от американского империализма, заявил в интервью РИА Новости глава МИД Никарагуа Денис Монкада. РИА Новости, 29.09.2023
2023-09-29T14:43
2023-09-29T14:43
2023-09-29T14:44
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ООН, 29 сен - РИА Новости. Расширение БРИКС показывает, что весь мир устал от американского империализма, заявил в интервью РИА Новости глава МИД Никарагуа Денис Монкада.БРИКС объединяет Бразилию, Россию, Индию, Китай и ЮАР. На саммите в Йоханнесбурге в августе было объявлено решение пригласить Аргентину, Египет, Иран, Эфиопию, ОАЭ и Саудовскую Аравию стать полноправными членами организации с 1 января 2024 года."Мир меняется, мы трансформируемся, мы действительно запускаем перемены, и все это является частью нового зарождающегося международного порядка. Например, БРИКС и расширение БРИКС за счет шести государств свидетельствуют, что люди всего мира говорят: довольно североамериканского империализма, довольно рабства, насаждаемого европейскими державами. Наши народы и наши государства хотят быть свободными, независимыми, суверенными и проводить собственную политику на благо нашего населения", - сказал Монкада."Поэтому мы действительно на этом пути. Мир меняется, он преображается, мы, несомненно, продолжим добиваться побед", - добавил он.Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru в 16.00 мск.
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
никарагуа, брикс, в мире, бразилия, россия
Никарагуа, БРИКС, В мире, Бразилия, Россия
Расширение БРИКС показывает, что мир устал от Америки, заявили в Никарагуа
МИД Никарагуа: расширение БРИКС показывает, что мир устал от Америки
ООН, 29 сен - РИА Новости. Расширение БРИКС показывает, что весь мир устал от американского империализма, заявил в интервью РИА Новости глава МИД Никарагуа Денис Монкада.
БРИКС объединяет Бразилию
, Россию
, Индию
, Китай
и ЮАР
. На саммите в Йоханнесбурге
в августе было объявлено решение пригласить Аргентину
, Египет
, Иран
, Эфиопию
, ОАЭ
и Саудовскую Аравию
стать полноправными членами организации с 1 января 2024 года.
"Мир меняется, мы трансформируемся, мы действительно запускаем перемены, и все это является частью нового зарождающегося международного порядка. Например, БРИКС и расширение БРИКС за счет шести государств свидетельствуют, что люди всего мира говорят: довольно североамериканского империализма, довольно рабства, насаждаемого европейскими державами. Наши народы и наши государства хотят быть свободными, независимыми, суверенными и проводить собственную политику на благо нашего населения", - сказал Монкада.
"Поэтому мы действительно на этом пути. Мир меняется, он преображается, мы, несомненно, продолжим добиваться побед", - добавил он.
Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru в 16.00 мск.