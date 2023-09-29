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Байден останется президентом США в случае шатдауна, заявили в Вашингтоне
Байден останется президентом США в случае шатдауна, заявили в Вашингтоне - РИА Новости, 29.09.2023
Байден останется президентом США в случае шатдауна, заявили в Вашингтоне
Президент США Джо Байден продолжит выполнять свою работу в качестве главы государства даже в случае наступления 1 октября шатдауна из-за отсутствия... РИА Новости, 29.09.2023
2023-09-29T21:26
2023-09-29T21:26
2023-09-29T21:26
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ВАШИНГТОН, 29 сен - РИА Новости. Президент США Джо Байден продолжит выполнять свою работу в качестве главы государства даже в случае наступления 1 октября шатдауна из-за отсутствия утвержденного бюджета для оплаты работы правительства, заявила пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер. "Президент не собирается прекращать работать, он намерен продолжать. Он не перестанет трудиться для американцев при наступлении шатдауна", - сообщила она журналистам в пятницу. Жан-Пьер добавила, что Байден обратится к американцам в тот случае, если шатдаун произойдет. У конгресса США и американской администрации остается последний рабочий день, чтобы договориться хотя бы о краткосрочном бюджете федерального правительства на новый финансовый год для предотвращения грядущего "шатдауна", который, по словам Байдена, обернется катастрофическими последствиями. Признаков консенсуса между республиканцами в Капитолии и демократами в Белом доме по-прежнему не видно.
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в мире, сша, джо байден, карин жан-пьер, капитолий
В мире, США, Джо Байден, Карин Жан-Пьер, Капитолий
Байден останется президентом США в случае шатдауна, заявили в Вашингтоне
Белый дом: Байден останется президентом США в случае шатдауна