https://ria.ru/20230929/biden-1899558915.html

Байден останется президентом США в случае шатдауна, заявили в Вашингтоне

Байден останется президентом США в случае шатдауна, заявили в Вашингтоне - РИА Новости, 29.09.2023

Байден останется президентом США в случае шатдауна, заявили в Вашингтоне

Президент США Джо Байден продолжит выполнять свою работу в качестве главы государства даже в случае наступления 1 октября шатдауна из-за отсутствия... РИА Новости, 29.09.2023

2023-09-29T21:26

2023-09-29T21:26

2023-09-29T21:26

в мире

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джо байден

карин жан-пьер

капитолий

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ВАШИНГТОН, 29 сен - РИА Новости. Президент США Джо Байден продолжит выполнять свою работу в качестве главы государства даже в случае наступления 1 октября шатдауна из-за отсутствия утвержденного бюджета для оплаты работы правительства, заявила пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер. "Президент не собирается прекращать работать, он намерен продолжать. Он не перестанет трудиться для американцев при наступлении шатдауна", - сообщила она журналистам в пятницу. Жан-Пьер добавила, что Байден обратится к американцам в тот случае, если шатдаун произойдет. У конгресса США и американской администрации остается последний рабочий день, чтобы договориться хотя бы о краткосрочном бюджете федерального правительства на новый финансовый год для предотвращения грядущего "шатдауна", который, по словам Байдена, обернется катастрофическими последствиями. Признаков консенсуса между республиканцами в Капитолии и демократами в Белом доме по-прежнему не видно.

https://ria.ru/20230929/ssha-1898943256.html

сша

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в мире, сша, джо байден, карин жан-пьер, капитолий