https://ria.ru/20230929/bayden-1899335642.html

Байден заявил, что у Путина нет "демократической косточки"

Байден заявил, что у Путина нет "демократической косточки" - РИА Новости, 29.09.2023

Байден заявил, что у Путина нет "демократической косточки"

Президент США Джо Байден заявил, что у его российского коллеги Владимира Путина нет "демократической косточки", передает пул Белого дома. РИА Новости, 29.09.2023

2023-09-29T06:52

2023-09-29T06:52

2023-09-29T06:52

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ВАШИНГТОН, 29 сен – РИА Новости. Президент США Джо Байден заявил, что у его российского коллеги Владимира Путина нет "демократической косточки", передает пул Белого дома. Байден выступал на закрытом избирательном мероприятии в штате Арканзас, где затронул широкий круг внутренних и международных тем. "Звук был прерывистым, так что было трудно расслышать, что он сказал. Он говорил о рекордном количестве созданных рабочих мест, о словах (Дональда) Трампа об "очень хороших людях" в качестве реакции на Шарлотсвилл и о Путине, у которого, как он сказал, "нет демократической косточки в теле", - сообщил пул. На приеме присутствовала американская баскетболистка Бриттни Грайнер, которая была осуждена в России за контрабанду наркотиков и вернулась на родину в рамках обменной сделки. Байден не первый раз пытается задеть российского президента. Отвечая на один из первых выпадов несколько лет назад, Путин вспомнил известное детское выражение: "Кто как обзывается, тот так и называется" и предложил американскому коллеге продолжить дискуссию в любое удобное время, но при условии, что она будет проходить в прямом эфире. Эта онлайн-беседа в итоге не состоялась.

https://ria.ru/20230927/bayden-1899067836.html

https://ria.ru/20230922/dengi-1897969691.html

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в мире, сша, владимир путин, джо байден, россия