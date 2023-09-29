https://ria.ru/20230929/avtovaz-1899329294.html

"АвтоВАЗ" может начать производство новой модели Lada уже в этом году

"АвтоВАЗ" может начать производство новой модели Lada уже в этом году - РИА Новости, 29.09.2023

"АвтоВАЗ" может начать производство новой модели Lada уже в этом году

"АвтоВАЗ" может начать производство новой модели Lada на заводе в Санкт-Петербурге уже в этом году, сообщил в интервью РИА Новости президент компании Максим... РИА Новости, 29.09.2023

2023-09-29T03:34

2023-09-29T03:34

2023-09-29T06:19

экономика

авто

санкт-петербург

тольятти

ижевск

максим соколов

автоваз

россия

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МОСКВА, 29 сен — РИА Новости. "АвтоВАЗ" может начать производство новой модели Lada на заводе в Санкт-Петербурге уже в этом году, сообщил в интервью РИА Новости президент компании Максим Соколов.Новинка станет второй моделью на конвейере завода "Лада Санкт-Петербург". Первая — Lada X-Cross 5 — выпускается с июня этого года. Производство на этой площадке организуется в партнерстве с восточными партнерами, какими именно — "АвтоВАЗ" не раскрывает. "Запуск производства второй модели действительно может состояться в этом году. Но повторюсь, все это потребует донастройки схем взаимодействия", — отметил Соколов.Достигнутые договоренности "придется материализовать в другой юридической форме", и на это может уйти время, пояснил собеседник агентства."Мы знаем, как юристы досконально — особенно, когда "АвтоВАЗ" де-юре попал в SND-лист — начнут "копаться в запятых". Сколько это займет времени? Я не знаю, и никто не скажет. Юристов подгонять бессмысленно, они делают свою работу, а до конца года остаётся буквально три месяца. Только на логистику необходимо примерно 40 дней, плюс организация производства. Времени, как говорится, в обрез. Но можно сказать, что мы нацелены на запуск второй модели в Петербурге на рубеже 2023-2024 годов", — уточнил топ-менеджер. При этом название новинки и сегмент, в котором ее представят, Соколов не раскрыл. "АвтоВАЗ" владеет производственными площадками в Тольятти, Ижевске и Санкт-Петербурге. В середине мая прошлого года французский Renault передал свою долю в "АвтоВАЗе" (67,69 процента) в госсобственность России. Сейчас марка состоит из четырех семейств моделей: Vesta, Largus, Granta и Niva. Продажи автомобилей бренда в 2022 году составили 188,6 тысячи единиц (-46 процентов к 2021 году).

https://ria.ru/20230928/avtorynok-1899232748.html

https://ria.ru/20230925/avtovaz-1898426160.html

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экономика, авто, санкт-петербург, тольятти, ижевск, максим соколов, автоваз, россия