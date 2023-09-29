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В Петербурге загорелся школьный автобус, перевозивший детей с инвалидностью
В Петербурге загорелся школьный автобус, перевозивший детей с инвалидностью - РИА Новости, 29.09.2023
В Петербурге загорелся школьный автобус, перевозивший детей с инвалидностью
Школьный автобус, перевозивший детей с инвалидностью, загорелся в Петербурге, в результате инцидента никто не пострадал, сообщает пресс-служба прокуратуры... РИА Новости, 29.09.2023
2023-09-29T16:26
2023-09-29T16:26
2023-09-29T16:33
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 29 сен - РИА Новости. Школьный автобус, перевозивший детей с инвалидностью, загорелся в Петербурге, в результате инцидента никто не пострадал, сообщает пресс-служба прокуратуры города."Прокуратура Адмиралтейского района Санкт-Петербурга организовала проверку по факту возгорания школьного автобуса, перевозившего детей", - говорится в сообщении.Как сообщил РИА Новости источник в экстренных службах региона, возгорание произошло в моторном отсеке автобуса, в момент возгорания в салоне находились 4 ребенка с инвалидностью и два взрослых сопровождающих. "Пострадавших нет, детей вовремя вывели из автобуса и пересадили на другой автобус по перекрестному маршруту", - добавил собеседник агентства. Прокуратура намерена в ходе проверки дать оценку соблюдению требований федерального законодательства, предъявляемых к организации перевозки несовершеннолетних.
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происшествия, санкт-петербург
Происшествия, Санкт-Петербург
В Петербурге загорелся школьный автобус, перевозивший детей с инвалидностью
В Петербурге проведут проверку после пожара в автобусе с детьми с инвалидностью
С.-ПЕТЕРБУРГ, 29 сен - РИА Новости.
Школьный автобус, перевозивший детей с инвалидностью, загорелся в Петербурге, в результате инцидента никто не пострадал, сообщает пресс-служба
прокуратуры города.
"Прокуратура Адмиралтейского района Санкт-Петербурга организовала проверку по факту возгорания школьного автобуса, перевозившего детей", - говорится в сообщении.
Как сообщил РИА Новости источник в экстренных службах региона, возгорание произошло в моторном отсеке автобуса, в момент возгорания в салоне находились 4 ребенка с инвалидностью и два взрослых сопровождающих.
"Пострадавших нет, детей вовремя вывели из автобуса и пересадили на другой автобус по перекрестному маршруту", - добавил собеседник агентства.
Прокуратура намерена в ходе проверки дать оценку соблюдению требований федерального законодательства, предъявляемых к организации перевозки несовершеннолетних.
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