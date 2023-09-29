https://ria.ru/20230929/avtobus-1899495729.html

В Петербурге загорелся школьный автобус, перевозивший детей с инвалидностью

В Петербурге загорелся школьный автобус, перевозивший детей с инвалидностью - РИА Новости, 29.09.2023

В Петербурге загорелся школьный автобус, перевозивший детей с инвалидностью

Школьный автобус, перевозивший детей с инвалидностью, загорелся в Петербурге, в результате инцидента никто не пострадал, сообщает пресс-служба прокуратуры... РИА Новости, 29.09.2023

2023-09-29T16:26

2023-09-29T16:26

2023-09-29T16:33

происшествия

санкт-петербург

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/1d/1899497198_0:3:1666:940_1920x0_80_0_0_96bf9187e07b034c38d224e5e5cdc4d8.jpg

С.-ПЕТЕРБУРГ, 29 сен - РИА Новости. Школьный автобус, перевозивший детей с инвалидностью, загорелся в Петербурге, в результате инцидента никто не пострадал, сообщает пресс-служба прокуратуры города."Прокуратура Адмиралтейского района Санкт-Петербурга организовала проверку по факту возгорания школьного автобуса, перевозившего детей", - говорится в сообщении.Как сообщил РИА Новости источник в экстренных службах региона, возгорание произошло в моторном отсеке автобуса, в момент возгорания в салоне находились 4 ребенка с инвалидностью и два взрослых сопровождающих. "Пострадавших нет, детей вовремя вывели из автобуса и пересадили на другой автобус по перекрестному маршруту", - добавил собеседник агентства. Прокуратура намерена в ходе проверки дать оценку соблюдению требований федерального законодательства, предъявляемых к организации перевозки несовершеннолетних.

https://ria.ru/20230820/dtp-1891094890.html

санкт-петербург

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, санкт-петербург