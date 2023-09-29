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"АвтоВАЗ" удержит цены до 700 тысяч рублей на бюджетную Lada Granta - РИА Новости, 29.09.2023
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09:21 29.09.2023
https://ria.ru/20230929/avto-1899351092.html
"АвтоВАЗ" удержит цены до 700 тысяч рублей на бюджетную Lada Granta
"АвтоВАЗ" удержит цены до 700 тысяч рублей на бюджетную Lada Granta - РИА Новости, 29.09.2023
"АвтоВАЗ" удержит цены до 700 тысяч рублей на бюджетную Lada Granta
"АвтоВАЗ" планирует удерживать цены до 700 тысяч рублей на самую бюджетную комплектацию Lada Granta до конца года, в дальнейшем она будет скорректирована в... РИА Новости, 29.09.2023
2023-09-29T09:21
2023-09-29T09:21
экономика
авто
тольятти
ижевск
санкт-петербург
максим соколов
автоваз
renault s.a
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МОСКВА, 29 сен - РИА Новости. "АвтоВАЗ" планирует удерживать цены до 700 тысяч рублей на самую бюджетную комплектацию Lada Granta до конца года, в дальнейшем она будет скорректирована в зависимости от инфляции, сообщил в интервью РИА Новости президент компании Максим Соколов. "У нас есть жесткая, контролируемая договоренность с нашими дилерами, что такие модели продаются по рекомендованным "АвтоВАЗом" ценам. В процессе приобретения клиенты могут докупить коврики, попросить поставить дополнительную декорразивную защиту, шумозащиту, может быть, ещё купить какие-то аксессуары, но базовая рекомендованная цена по Granta - ниже 700 тысяч рублей. До конца этого года мы сохраним эту начальную цену, но в дальнейшем, конечно, будем ее корректировать в зависимости от инфляционных процессов", - сказал он, отвечая на вопрос о ценах на самые бюджетные комплектации Granta. "АвтоВАЗ" владеет производственными площадками в Тольятти, Ижевске и Санкт-Петербурге. В середине мая прошлого года французский Renault передал свою долю в "АвтоВАЗе" (67,69%) в госсобственность РФ. Сейчас марка состоит из четырех семейств моделей: Vesta, Largus, Granta и Niva. Продажи автомобилей бренда в 2022 году составили 188,6 тысячи автомобилей (-46% к 2021 году).
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экономика, авто, тольятти, ижевск, санкт-петербург, максим соколов, автоваз, renault s.a, lada vesta, renault clio, россия
Экономика, Авто, Тольятти, Ижевск, Санкт-Петербург, Максим Соколов, АвтоВАЗ, Renault S.A, Lada Vesta, Renault Clio, Россия
"АвтоВАЗ" удержит цены до 700 тысяч рублей на бюджетную Lada Granta

"АвтоВАЗ" планирует удерживать цены до 700 тысяч рублей на бюджетную Lada Granta

© РИА Новости / Алексей Даничев | Перейти в медиабанкАвтомобиль Lada Granta
Автомобиль Lada Granta - РИА Новости, 1920, 29.09.2023
© РИА Новости / Алексей Даничев
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Автомобиль Lada Granta. Архивное фото
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МОСКВА, 29 сен - РИА Новости. "АвтоВАЗ" планирует удерживать цены до 700 тысяч рублей на самую бюджетную комплектацию Lada Granta до конца года, в дальнейшем она будет скорректирована в зависимости от инфляции, сообщил в интервью РИА Новости президент компании Максим Соколов.
"У нас есть жесткая, контролируемая договоренность с нашими дилерами, что такие модели продаются по рекомендованным "АвтоВАЗом" ценам. В процессе приобретения клиенты могут докупить коврики, попросить поставить дополнительную декорразивную защиту, шумозащиту, может быть, ещё купить какие-то аксессуары, но базовая рекомендованная цена по Granta - ниже 700 тысяч рублей. До конца этого года мы сохраним эту начальную цену, но в дальнейшем, конечно, будем ее корректировать в зависимости от инфляционных процессов", - сказал он, отвечая на вопрос о ценах на самые бюджетные комплектации Granta.
"АвтоВАЗ" владеет производственными площадками в Тольятти, Ижевске и Санкт-Петербурге. В середине мая прошлого года французский Renault передал свою долю в "АвтоВАЗе" (67,69%) в госсобственность РФ. Сейчас марка состоит из четырех семейств моделей: Vesta, Largus, Granta и Niva. Продажи автомобилей бренда в 2022 году составили 188,6 тысячи автомобилей (-46% к 2021 году).
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ЭкономикаАвтоТольяттиИжевскСанкт-ПетербургМаксим СоколовАвтоВАЗRenault S.ALada VestaRenault ClioРоссия
 
 
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