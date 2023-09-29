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В Армению переехали около 89 тысяч человек из Карабаха, сообщили в Ереване - РИА Новости, 29.09.2023
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11:07 29.09.2023 (обновлено: 11:15 29.09.2023)
https://ria.ru/20230929/armeniya-1899371855.html
В Армению переехали около 89 тысяч человек из Карабаха, сообщили в Ереване
В Армению переехали около 89 тысяч человек из Карабаха, сообщили в Ереване - РИА Новости, 29.09.2023
В Армению переехали около 89 тысяч человек из Карабаха, сообщили в Ереване
Почти 89 тысяч жителей Карабаха с 24 сентября переехали в Армению, сообщила в пятницу пресс-секретарь армянского кабмина Назели Багдасарян. РИА Новости, 29.09.2023
2023-09-29T11:07
2023-09-29T11:15
ситуация в нагорном карабахе
армения
нагорный карабах
в мире
азербайджан
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ЕРЕВАН, 29 сен - РИА Новости. Почти 89 тысяч жителей Карабаха с 24 сентября переехали в Армению, сообщила в пятницу пресс-секретарь армянского кабмина Назели Багдасарян."По состоянию 10.00 (9.00 мск) из Нагорного Карабаха в Армению прибыли 88 тысяч 780 человек", - сообщила Багдасарян на брифинге. По ее словам, регистрацию прошли 63 тысячи 483 человек, правительство предоставило временное жилье 20 тысячам 306 переселенцам.Помощник президента Азербайджана Хикмет Гаджиев 22 сентября заявил, что интеграция карабахских армян в экономическую, политическую и социальную жизнь Азербайджана будет проходить со сложностями, и нужно быть готовыми к тому, что некоторые не примут эту политику и решат уехать. При этом президент Ильхам Алиев неоднократно заявлял, что армяне Карабаха будут обладать теми же правами, что и граждане Азербайджана. По данным властей Армении, до последнего обострения в регионе проживали 120 тысяч человек.
https://ria.ru/20230921/karabakh-1897672995.html
армения
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ситуация в нагорном карабахе, армения, нагорный карабах, в мире, азербайджан
Ситуация в Нагорном Карабахе, Армения, Нагорный Карабах, В мире, Азербайджан
В Армению переехали около 89 тысяч человек из Карабаха, сообщили в Ереване

Правительство Армении: в страну переехали около 88 780 человек из Карабаха

© РИА Новости / Григорий Печорин | Перейти в медиабанкОчередь из автомобилей у села Корнидзор
Очередь из автомобилей у села Корнидзор - РИА Новости, 1920, 29.09.2023
© РИА Новости / Григорий Печорин
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Очередь из автомобилей у села Корнидзор. Архивное фото
Читать ria.ru в
ЕРЕВАН, 29 сен - РИА Новости. Почти 89 тысяч жителей Карабаха с 24 сентября переехали в Армению, сообщила в пятницу пресс-секретарь армянского кабмина Назели Багдасарян.
"По состоянию 10.00 (9.00 мск) из Нагорного Карабаха в Армению прибыли 88 тысяч 780 человек", - сообщила Багдасарян на брифинге. По ее словам, регистрацию прошли 63 тысячи 483 человек, правительство предоставило временное жилье 20 тысячам 306 переселенцам.
Помощник президента Азербайджана Хикмет Гаджиев 22 сентября заявил, что интеграция карабахских армян в экономическую, политическую и социальную жизнь Азербайджана будет проходить со сложностями, и нужно быть готовыми к тому, что некоторые не примут эту политику и решат уехать. При этом президент Ильхам Алиев неоднократно заявлял, что армяне Карабаха будут обладать теми же правами, что и граждане Азербайджана. По данным властей Армении, до последнего обострения в регионе проживали 120 тысяч человек.
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Ситуация в Нагорном КарабахеАрменияНагорный КарабахВ миреАзербайджан
 
 
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