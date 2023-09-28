https://ria.ru/20230928/zerno-1899313378.html

В Турции заявили о решении вопросов по доставке зерна из России в Африку

В Турции заявили о решении вопросов по доставке зерна из России в Африку - РИА Новости, 28.09.2023

В Турции заявили о решении вопросов по доставке зерна из России в Африку

Министр национальной обороны Турции Яшар Гюлер заявил, что на данный момент решаются административные вопросы по проекту переработки и доставки российского... РИА Новости, 28.09.2023

2023-09-28T22:03

2023-09-28T22:03

2023-09-28T22:03

россия

турция

африка

реджеп тайип эрдоган

владимир путин

яшар гюлер

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АНКАРА, 28 сен – РИА Новости. Министр национальной обороны Турции Яшар Гюлер заявил, что на данный момент решаются административные вопросы по проекту переработки и доставки российского зерна нуждающимся странам Африки. Как заявил ранее замглавы МИД РФ Александр Грушко, Россия и Турция осуществляют необходимые контакты по техническим вопросам поставки 1 миллиона тонн зерна. Турецкая сторона рассчитывает, что технические обсуждения по поставкам зерна в Африку завершатся в ближайшее время, сообщал 21 сентября РИА Новости источник в турецкой технической делегации. "Единственный человек, который может решить проблемы, связанные с зерновым коридором, - это господин президент (Реджеп Тайип Эрдоган), он работает без перерыва и прилагает большие усилия в этом направлении. Что касается отгрузки российского зерна, то наш президент уже сказал, что это произойдет. Необходимо направить эту помощь в восемь африканских стран. Сейчас решаются некоторые административные проблемы, связанные с этим", - приводит слова министра газета Star. Президенты России и Турции Владимир Путин и Тайип Эрдоган встретились в Сочи в начале сентября, они обсудили ситуацию вокруг зерновой сделки и другие вопросы. Путин заявил, что Россия через пару-тройку недель начнет поставку бесплатного зерна шести странам Африки. Эрдоган отметил, что Анкара готова содействовать в переработке российского зерна для дальнейшей отправки в нуждающиеся страны и надеется на совместную реализацию шагов по доставке продовольствия африканским странам.

https://ria.ru/20230908/ukraina-1895083252.html

https://ria.ru/20230904/zerno-1894141281.html

россия

турция

африка

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россия, турция, африка, реджеп тайип эрдоган, владимир путин, яшар гюлер