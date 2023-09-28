https://ria.ru/20230928/vystavka-1899296801.html

Путину доложат о выставке с архивами о событиях Великой Отечественной войны

Путину доложат о выставке с архивами о событиях Великой Отечественной войны - РИА Новости, 28.09.2023

Путину доложат о выставке с архивами о событиях Великой Отечественной войны

Президент России Владимир Путин поручил Росархиву, Минобороны, ФСБ, МИД и Минкультуры до 28 февраля доложить о подготовке выставки архивных документов о... РИА Новости, 28.09.2023

2023-09-28T20:02

2023-09-28T20:02

2023-09-28T20:02

россия

владимир путин

сергей шойгу

андрей артизов

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

федеральное архивное агентство (росархив)

общество

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МОСКВА, 28 сен - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил Росархиву, Минобороны, ФСБ, МИД и Минкультуры до 28 февраля доложить о подготовке выставки архивных документов о важнейших событиях Великой Отечественной войны, соответствующее поручение опубликовано на сайте Кремля. "Росархиву, Минобороны России, ФСБ России, МИДу России, Минкультуры России в рамках празднования 80-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов подготовить для широкого публичного представления выставку архивных документов, артефактов, отражающих важнейшие события Великой Отечественной войны и рассказывающих о преступлениях нацистов и их пособников против мирных граждан, обеспечить проведение выставки и оценку результатов ее работы", - говорится в поручении. "Доклад - до 28 февраля 2024 года, далее - один раз в полгода", - уточняется там же. Ответственными за исполнение поручения назначены руководитель Федерального архивного агентства Андрей Артизов, министр обороны Сергей Шойгу, глава ФСБ Александр Бортников, министр иностранных дел Сергей Лавров и министр культуры Ольга Любимова.

https://ria.ru/20230622/skorb-1879667700.html

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россия, владимир путин, сергей шойгу, андрей артизов, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), федеральное архивное агентство (росархив), общество