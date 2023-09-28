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Путину доложат о выставке с архивами о событиях Великой Отечественной войны - РИА Новости, 28.09.2023
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20:02 28.09.2023
https://ria.ru/20230928/vystavka-1899296801.html
Путину доложат о выставке с архивами о событиях Великой Отечественной войны
Путину доложат о выставке с архивами о событиях Великой Отечественной войны - РИА Новости, 28.09.2023
Путину доложат о выставке с архивами о событиях Великой Отечественной войны
Президент России Владимир Путин поручил Росархиву, Минобороны, ФСБ, МИД и Минкультуры до 28 февраля доложить о подготовке выставки архивных документов о... РИА Новости, 28.09.2023
2023-09-28T20:02
2023-09-28T20:02
россия
владимир путин
сергей шойгу
андрей артизов
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
федеральное архивное агентство (росархив)
общество
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МОСКВА, 28 сен - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил Росархиву, Минобороны, ФСБ, МИД и Минкультуры до 28 февраля доложить о подготовке выставки архивных документов о важнейших событиях Великой Отечественной войны, соответствующее поручение опубликовано на сайте Кремля. "Росархиву, Минобороны России, ФСБ России, МИДу России, Минкультуры России в рамках празднования 80-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов подготовить для широкого публичного представления выставку архивных документов, артефактов, отражающих важнейшие события Великой Отечественной войны и рассказывающих о преступлениях нацистов и их пособников против мирных граждан, обеспечить проведение выставки и оценку результатов ее работы", - говорится в поручении. "Доклад - до 28 февраля 2024 года, далее - один раз в полгода", - уточняется там же. Ответственными за исполнение поручения назначены руководитель Федерального архивного агентства Андрей Артизов, министр обороны Сергей Шойгу, глава ФСБ Александр Бортников, министр иностранных дел Сергей Лавров и министр культуры Ольга Любимова.
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россия, владимир путин, сергей шойгу, андрей артизов, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), федеральное архивное агентство (росархив), общество
Россия, Владимир Путин, Сергей Шойгу, Андрей Артизов, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России), Федеральное архивное агентство (Росархив), Общество
Путину доложат о выставке с архивами о событиях Великой Отечественной войны

МО доложит Путину о выставке с архивами о событиях Великой Отечественной войны

© РИА Новости / Владимир Гребнев | Перейти в медиабанкВеликая Отечественная война 1941-1945 гг. Калининский фронт. Бои в районе Невеля. Сапер рядовой И. В. Вешняков обезвреживает вражескую мину
Великая Отечественная война 1941-1945 гг. Калининский фронт. Бои в районе Невеля. Сапер рядовой И. В. Вешняков обезвреживает вражескую мину - РИА Новости, 1920, 28.09.2023
© РИА Новости / Владимир Гребнев
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Великая Отечественная война 1941-1945 гг. Калининский фронт. Бои в районе Невеля. Сапер рядовой И. В. Вешняков обезвреживает вражескую мину. Архивное фото
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МОСКВА, 28 сен - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил Росархиву, Минобороны, ФСБ, МИД и Минкультуры до 28 февраля доложить о подготовке выставки архивных документов о важнейших событиях Великой Отечественной войны, соответствующее поручение опубликовано на сайте Кремля.
"Росархиву, Минобороны России, ФСБ России, МИДу России, Минкультуры России в рамках празднования 80-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов подготовить для широкого публичного представления выставку архивных документов, артефактов, отражающих важнейшие события Великой Отечественной войны и рассказывающих о преступлениях нацистов и их пособников против мирных граждан, обеспечить проведение выставки и оценку результатов ее работы", - говорится в поручении.
"Доклад - до 28 февраля 2024 года, далее - один раз в полгода", - уточняется там же.
Ответственными за исполнение поручения назначены руководитель Федерального архивного агентства Андрей Артизов, министр обороны Сергей Шойгу, глава ФСБ Александр Бортников, министр иностранных дел Сергей Лавров и министр культуры Ольга Любимова.
Зрители на мероприятии, посвященном Дню памяти и скорби о погибших в Великой Отечественной войне в Бресте - РИА Новости, 1920, 22.06.2023
День памяти и скорби – день начала Великой Отечественной войны
22 июня, 01:00
 
РоссияВладимир ПутинСергей ШойгуАндрей АртизовФедеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)Федеральное архивное агентство (Росархив)Общество
 
 
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