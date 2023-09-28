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Пешеход на гусеницах. На Западе рассказали про украинское "чудо-оружие" - РИА Новости, 28.09.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
06:01 28.09.2023 (обновлено: 06:07 28.09.2023)
https://ria.ru/20230928/vsu-1899085974.html
Пешеход на гусеницах. На Западе рассказали про украинское "чудо-оружие"
Пешеход на гусеницах. На Западе рассказали про украинское "чудо-оружие" - РИА Новости, 28.09.2023
Пешеход на гусеницах. На Западе рассказали про украинское "чудо-оружие"
Из-за нехватки боевых машин пехоты украинцы массово оборудуют импровизированные боевые машины БМП-1ЛБ, которые передвигаются с очень низкой скоростью и имеют... РИА Новости, 28.09.2023
2023-09-28T06:01
2023-09-28T06:07
специальная военная операция на украине
в мире
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 28 сен — РИА Новости. Из-за нехватки боевых машин пехоты украинцы массово оборудуют импровизированные боевые машины БМП-1ЛБ, которые передвигаются с очень низкой скоростью и имеют всего один пулемет, пишет военный обозреватель Forbes Дэвид Экс."При определенных условиях (украинские эрзац-БМП. — Прим. ред.) двигаются со скоростью пешехода", — отметил автор.Экс сообщил, что украинцы активно превращают транспортеры МТ-ЛБ в боевые машины пехоты. Получившиеся экземпляры обладают в два раза более толстой броней, из-за чего БМП стала значительно тяжелее. По информации обозревателя, они способны перевозить до восьми солдат. Журналист пишет, что, в отличие от обычного МТ-ЛБ с двумя пулеметами, БМП-1ЛБ вооружена всего одним, поэтому машина станет бесполезной, когда его заклинит в бою.ВСУ с начала июня пытаются наступать на Запорожском, Южнодонецком и Артемовском направлениях, бросая в бой подразделения, подготовленные и вооруженные НАТО. Как подчеркивал Владимир Путин, ни на одном участке фронта им не удалось добиться значимых успехов. Накануне глава Минобороны Сергей Шойгу сообщил, что потери украинской армии за сентябрь составили более 17 тысяч человек и свыше 2700 единиц вооружений.
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в мире, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Вооруженные силы Украины
Пешеход на гусеницах. На Западе рассказали про украинское "чудо-оружие"

Forbes: из-за нехватки техники ВСУ прибегают к созданию импровизированных БМП

© РИА Новости / Виктор Антонюк | Перейти в медиабанкТранспортер МТ-ЛБ
Транспортер МТ-ЛБ - РИА Новости, 1920, 28.09.2023
© РИА Новости / Виктор Антонюк
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Транспортер МТ-ЛБ. Архивное фото
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МОСКВА, 28 сен — РИА Новости. Из-за нехватки боевых машин пехоты украинцы массово оборудуют импровизированные боевые машины БМП-1ЛБ, которые передвигаются с очень низкой скоростью и имеют всего один пулемет, пишет военный обозреватель Forbes Дэвид Экс.
"При определенных условиях (украинские эрзац-БМП. — Прим. ред.) двигаются со скоростью пешехода", — отметил автор.
Экс сообщил, что украинцы активно превращают транспортеры МТ-ЛБ в боевые машины пехоты. Получившиеся экземпляры обладают в два раза более толстой броней, из-за чего БМП стала значительно тяжелее. По информации обозревателя, они способны перевозить до восьми солдат.
Журналист пишет, что, в отличие от обычного МТ-ЛБ с двумя пулеметами, БМП-1ЛБ вооружена всего одним, поэтому машина станет бесполезной, когда его заклинит в бою.
ВСУ с начала июня пытаются наступать на Запорожском, Южнодонецком и Артемовском направлениях, бросая в бой подразделения, подготовленные и вооруженные НАТО. Как подчеркивал Владимир Путин, ни на одном участке фронта им не удалось добиться значимых успехов. Накануне глава Минобороны Сергей Шойгу сообщил, что потери украинской армии за сентябрь составили более 17 тысяч человек и свыше 2700 единиц вооружений.
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