Рейтинг@Mail.ru
ВС России за сентябрь уничтожили свыше 17 тысяч украинских военных - РИА Новости, 26.09.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
13:12 26.09.2023 (обновлено: 15:07 26.09.2023)
https://ria.ru/20230926/vsu-1898703685.html
ВС России за сентябрь уничтожили свыше 17 тысяч украинских военных
ВС России за сентябрь уничтожили свыше 17 тысяч украинских военных - РИА Новости, 26.09.2023
ВС России за сентябрь уничтожили свыше 17 тысяч украинских военных
Вооруженные силы в сентябре уничтожили более 17 тысяч украинских военных, заявил министр обороны России Сергей Шойгу на коллегии оборонного ведомства. РИА Новости, 26.09.2023
2023-09-26T13:12
2023-09-26T15:07
специальная военная операция на украине
безопасность
россия
сергей шойгу
украина
вооруженные силы украины
германия
франция
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/1a/1898714816_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_a90a5058c902904325758078160fe738.jpg
МОСКВА, 26 сен — РИА Новости. Вооруженные силы в сентябре уничтожили более 17 тысяч украинских военных, заявил министр обороны России Сергей Шойгу на коллегии оборонного ведомства.&quot;За текущий месяц уничтожено свыше 17 тысяч человек, более 2700 единиц вооружения и военной техники&quot;, — уточнил глава Минобороны.ВСУ потеряли в боях за первый месяц осени:Как сообщал Шойгу в начале сентября, на тот момент украинская армия потеряла с начала контрнаступления более 66 тысяч человек и 7600 единиц вооружений.Министр обороны также рассказал о продвижении российских войск на Купянском направлении."Благодаря профессионализму и мужеству личного состава 25-й и 138-й мотострелковых бригад на Купянском направлении значительно расширена зона контроля вблизи населенных пунктов Синьковка и Петропавловка", — отметил Шойгу.Глава Минобороны добавил, что ВСУ продолжают нести серьезные потери на всей линии соприкосновения, несмотря на отсутствие значимых результатов на поле боя.Украинское контрнаступление на Южнодонецком, Артемовском и Запорожском направлениях началось в начале июня. Киев бросил в бой бригады, подготовленные НАТО и вооруженные западной техникой. Владимир Путин констатировал, что операция ВСУ провалилась.
https://ria.ru/20230925/vsu-1898518916.html
россия
украина
германия
франция
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Кирилл Волков
Кирилл Волков
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Выступление Шойгу на коллегии Минобороны
Выступление Шойгу на коллегии Минобороны
2023-09-26T13:12
true
PT1M01S
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/1a/1898714816_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_9827966f7b2c707cd08104976ffac947.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
безопасность, россия, сергей шойгу, украина, вооруженные силы украины, германия, франция, владимир путин, нато
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Россия, Сергей Шойгу, Украина, Вооруженные силы Украины, Германия, Франция, Владимир Путин, НАТО
ВС России за сентябрь уничтожили свыше 17 тысяч украинских военных

Шойгу заявил об уничтожении ВС России более 17 тысяч военных ВСУ за сентябрь

Читать ria.ru в
МОСКВА, 26 сен — РИА Новости. Вооруженные силы в сентябре уничтожили более 17 тысяч украинских военных, заявил министр обороны России Сергей Шойгу на коллегии оборонного ведомства.
«

"За текущий месяц уничтожено свыше 17 тысяч человек, более 2700 единиц вооружения и военной техники", — уточнил глава Минобороны.

ВСУ потеряли в боях за первый месяц осени:
  • семь американских БМП Bradley;
  • 77 американских артиллерийских систем М777;
  • 51 самоходную артиллерийскую установку из Германии, Франции, Польши и США;
  • два немецких танка Leopard и один английский танк Challenger.
Как сообщал Шойгу в начале сентября, на тот момент украинская армия потеряла с начала контрнаступления более 66 тысяч человек и 7600 единиц вооружений.
Украинские военные в Донецкой области - РИА Новости, 1920, 25.09.2023
"Тяжелые бои". В США раскрыли, сколько военных ВСУ потеряли за лето
Вчера, 15:33
Министр обороны также рассказал о продвижении российских войск на Купянском направлении.
«
"Благодаря профессионализму и мужеству личного состава 25-й и 138-й мотострелковых бригад на Купянском направлении значительно расширена зона контроля вблизи населенных пунктов Синьковка и Петропавловка", — отметил Шойгу.
Глава Минобороны добавил, что ВСУ продолжают нести серьезные потери на всей линии соприкосновения, несмотря на отсутствие значимых результатов на поле боя.
Украинское контрнаступление на Южнодонецком, Артемовском и Запорожском направлениях началось в начале июня. Киев бросил в бой бригады, подготовленные НАТО и вооруженные западной техникой. Владимир Путин констатировал, что операция ВСУ провалилась.
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Вчера, 16:04
Инфографика
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине на 25.09.2023Посмотреть
 
Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьРоссияСергей ШойгуУкраинаВооруженные силы УкраиныГерманияФранцияВладимир ПутинНАТО
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала