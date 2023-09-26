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ВС России за сентябрь уничтожили свыше 17 тысяч украинских военных
ВС России за сентябрь уничтожили свыше 17 тысяч украинских военных - РИА Новости, 26.09.2023
ВС России за сентябрь уничтожили свыше 17 тысяч украинских военных
Вооруженные силы в сентябре уничтожили более 17 тысяч украинских военных, заявил министр обороны России Сергей Шойгу на коллегии оборонного ведомства. РИА Новости, 26.09.2023
2023-09-26T13:12
2023-09-26T13:12
2023-09-26T15:07
специальная военная операция на украине
безопасность
россия
сергей шойгу
украина
вооруженные силы украины
германия
франция
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МОСКВА, 26 сен — РИА Новости. Вооруженные силы в сентябре уничтожили более 17 тысяч украинских военных, заявил министр обороны России Сергей Шойгу на коллегии оборонного ведомства."За текущий месяц уничтожено свыше 17 тысяч человек, более 2700 единиц вооружения и военной техники", — уточнил глава Минобороны.ВСУ потеряли в боях за первый месяц осени:Как сообщал Шойгу в начале сентября, на тот момент украинская армия потеряла с начала контрнаступления более 66 тысяч человек и 7600 единиц вооружений.Министр обороны также рассказал о продвижении российских войск на Купянском направлении."Благодаря профессионализму и мужеству личного состава 25-й и 138-й мотострелковых бригад на Купянском направлении значительно расширена зона контроля вблизи населенных пунктов Синьковка и Петропавловка", — отметил Шойгу.Глава Минобороны добавил, что ВСУ продолжают нести серьезные потери на всей линии соприкосновения, несмотря на отсутствие значимых результатов на поле боя.Украинское контрнаступление на Южнодонецком, Артемовском и Запорожском направлениях началось в начале июня. Киев бросил в бой бригады, подготовленные НАТО и вооруженные западной техникой. Владимир Путин констатировал, что операция ВСУ провалилась.
https://ria.ru/20230925/vsu-1898518916.html
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Выступление Шойгу на коллегии Минобороны
Выступление Шойгу на коллегии Минобороны
2023-09-26T13:12
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РИА Новости
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Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Россия, Сергей Шойгу, Украина, Вооруженные силы Украины, Германия, Франция, Владимир Путин, НАТО
ВС России за сентябрь уничтожили свыше 17 тысяч украинских военных
Шойгу заявил об уничтожении ВС России более 17 тысяч военных ВСУ за сентябрь