https://ria.ru/20230926/vsu-1898703685.html

ВС России за сентябрь уничтожили свыше 17 тысяч украинских военных

ВС России за сентябрь уничтожили свыше 17 тысяч украинских военных - РИА Новости, 26.09.2023

ВС России за сентябрь уничтожили свыше 17 тысяч украинских военных

Вооруженные силы в сентябре уничтожили более 17 тысяч украинских военных, заявил министр обороны России Сергей Шойгу на коллегии оборонного ведомства. РИА Новости, 26.09.2023

2023-09-26T13:12

2023-09-26T13:12

2023-09-26T15:07

специальная военная операция на украине

безопасность

россия

сергей шойгу

украина

вооруженные силы украины

германия

франция

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МОСКВА, 26 сен — РИА Новости. Вооруженные силы в сентябре уничтожили более 17 тысяч украинских военных, заявил министр обороны России Сергей Шойгу на коллегии оборонного ведомства."За текущий месяц уничтожено свыше 17 тысяч человек, более 2700 единиц вооружения и военной техники", — уточнил глава Минобороны.ВСУ потеряли в боях за первый месяц осени:Как сообщал Шойгу в начале сентября, на тот момент украинская армия потеряла с начала контрнаступления более 66 тысяч человек и 7600 единиц вооружений.Министр обороны также рассказал о продвижении российских войск на Купянском направлении."Благодаря профессионализму и мужеству личного состава 25-й и 138-й мотострелковых бригад на Купянском направлении значительно расширена зона контроля вблизи населенных пунктов Синьковка и Петропавловка", — отметил Шойгу.Глава Минобороны добавил, что ВСУ продолжают нести серьезные потери на всей линии соприкосновения, несмотря на отсутствие значимых результатов на поле боя.Украинское контрнаступление на Южнодонецком, Артемовском и Запорожском направлениях началось в начале июня. Киев бросил в бой бригады, подготовленные НАТО и вооруженные западной техникой. Владимир Путин констатировал, что операция ВСУ провалилась.

https://ria.ru/20230925/vsu-1898518916.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Выступление Шойгу на коллегии Минобороны Выступление Шойгу на коллегии Минобороны 2023-09-26T13:12 true PT1M01S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

безопасность, россия, сергей шойгу, украина, вооруженные силы украины, германия, франция, владимир путин, нато