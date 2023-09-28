https://ria.ru/20230928/vardanyan-1899123548.html

Варданяну грозит в Азербайджане до 14 лет тюрьмы

Варданяну грозит в Азербайджане до 14 лет тюрьмы - РИА Новости, 28.09.2023

Варданяну грозит в Азербайджане до 14 лет тюрьмы

Одному из лидеров непризнанных властей Нагорного Карабаха Рубену Варданяну в Азербайджане грозит 14 лет тюремного заключения, следует из предъявленных против... РИА Новости, 28.09.2023

2023-09-28T11:11

2023-09-28T11:11

2023-09-28T11:11

в мире

азербайджан

нагорный карабах

рубен варданян

ситуация в нагорном карабахе

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/1c/1899118737_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_5e50ca13b0e2b288ba88310cc01b71bb.jpg

БАКУ, 28 сен – РИА Новости. Одному из лидеров непризнанных властей Нагорного Карабаха Рубену Варданяну в Азербайджане грозит 14 лет тюремного заключения, следует из предъявленных против него статей УК республики. Ранее в четверг СГБ Азербайджана сообщила, против Варданяна предъявлено обвинение по статьям 214-1 (финансирование терроризма), 279.3 (участие в создании и деятельности вооруженных формирований или групп, не предусмотренных законодательством) и 318.1 (Организация незаконного прибытия иностранца или лица без гражданства в Азербайджанскую Республику) Уголовного кодекса Азербайджанской Республики. Указанные статьи предусматривают тюремный срок до 14 лет.

https://ria.ru/20230927/vardanyan-1899066622.html

азербайджан

нагорный карабах

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варданян под арестом. Видео азербайджанских спецслужб Варданян под арестом. Видео азербайджанских спецслужб 2023-09-28T11:11 true PT1M10S

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, азербайджан, нагорный карабах, рубен варданян, ситуация в нагорном карабахе