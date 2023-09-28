https://ria.ru/20230928/vardanyan-1899123548.html
Варданяну грозит в Азербайджане до 14 лет тюрьмы
Варданяну грозит в Азербайджане до 14 лет тюрьмы - РИА Новости, 28.09.2023
Варданяну грозит в Азербайджане до 14 лет тюрьмы
Одному из лидеров непризнанных властей Нагорного Карабаха Рубену Варданяну в Азербайджане грозит 14 лет тюремного заключения, следует из предъявленных против... РИА Новости, 28.09.2023
2023-09-28T11:11
2023-09-28T11:11
2023-09-28T11:11
в мире
азербайджан
нагорный карабах
рубен варданян
ситуация в нагорном карабахе
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БАКУ, 28 сен – РИА Новости. Одному из лидеров непризнанных властей Нагорного Карабаха Рубену Варданяну в Азербайджане грозит 14 лет тюремного заключения, следует из предъявленных против него статей УК республики. Ранее в четверг СГБ Азербайджана сообщила, против Варданяна предъявлено обвинение по статьям 214-1 (финансирование терроризма), 279.3 (участие в создании и деятельности вооруженных формирований или групп, не предусмотренных законодательством) и 318.1 (Организация незаконного прибытия иностранца или лица без гражданства в Азербайджанскую Республику) Уголовного кодекса Азербайджанской Республики. Указанные статьи предусматривают тюремный срок до 14 лет.
https://ria.ru/20230927/vardanyan-1899066622.html
азербайджан
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Варданян под арестом. Видео азербайджанских спецслужб
Варданян под арестом. Видео азербайджанских спецслужб
2023-09-28T11:11
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PT1M10S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
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в мире, азербайджан, нагорный карабах, рубен варданян, ситуация в нагорном карабахе
В мире, Азербайджан, Нагорный Карабах, Рубен Варданян, Ситуация в Нагорном Карабахе
Варданяну грозит в Азербайджане до 14 лет тюрьмы
Варданяну грозит в Азербайджане до 14 лет тюрьмы за финансирование терроризма
БАКУ, 28 сен – РИА Новости. Одному из лидеров непризнанных властей Нагорного Карабаха Рубену Варданяну в Азербайджане грозит 14 лет тюремного заключения, следует из предъявленных против него статей УК республики.
Ранее в четверг СГБ Азербайджана сообщила, против Варданяна предъявлено обвинение по статьям 214-1 (финансирование терроризма), 279.3 (участие в создании и деятельности вооруженных формирований или групп, не предусмотренных законодательством) и 318.1 (Организация незаконного прибытия иностранца или лица без гражданства в Азербайджанскую Республику) Уголовного кодекса Азербайджанской Республики.
Указанные статьи предусматривают тюремный срок до 14 лет.
В МИД Армении пообещали заняться судьбой Варданяна