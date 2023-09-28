https://ria.ru/20230928/vardanyan-1899110267.html

В Баку обвинили Рубена Варданяна в финансировании терроризма

В Баку обвинили Рубена Варданяна в финансировании терроризма - РИА Новости, 28.09.2023

В Баку обвинили Рубена Варданяна в финансировании терроризма

Служба государственной безопасности (СГБ) Азербайджана сообщила, что одному из лидеров непризнанных властей Нагорного Карабаха Рубену Варданяну предъявлено... РИА Новости, 28.09.2023

2023-09-28T10:14

2023-09-28T10:14

2023-09-28T10:57

баку

азербайджан

рубен варданян

нагорно-карабахская республика

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БАКУ, 28 сен - РИА Новости. Служба государственной безопасности (СГБ) Азербайджана сообщила, что одному из лидеров непризнанных властей Нагорного Карабаха Рубену Варданяну предъявлено обвинение в финансировании терроризма на территории Азербайджана."На основании собранных доказательств выявлены основательные подозрения в преступных деяниях Варданяна Рубена Карленовича,1968 года рождения, являющегося в настоящее время гражданином Республики Армения, в соответствии со статьями 214-1 (финансирование терроризма), 279.3 (участие в создании и деятельности вооруженных формирований или групп, не предусмотренных законодательством) и 318.1 (Организация незаконного прибытия иностранца или лица без гражданства в Азербайджанскую Республику) Уголовного кодекса Азербайджанской Республики", - говорится в сообщении пресс-службы СГБ.По данным ведомства, установлено, что Варданян "в целях совершения террористическо-провокационных действий в сентябре 2022 года незаконно пересек государственную границу Азербайджанской Республики в обход контрольно-пропускных пунктов, въехал на территорию временного размещения российских миротворцев в Карабахском экономическом районе Азербайджанской Республики, на указанной территории принимал участие в формировании и деятельности вооруженных формирований, не предусмотренных законодательством Азербайджанской Республики, а также участвовал в снабжении оружием, боеприпасами, взрывчатыми веществами, военной техникой и армейскими принадлежностями этих незаконных воинских формирований"."Кроме того, Варданян принимал участие в финансировании терроризма, выделяя денежные средства на организацию террористической деятельности указанных незаконных вооруженных формирований. За совершенные незаконные действия Рубен Варданян был задержан 27 сентября 2023 года и привлечен к уголовной ответственности в качестве обвиняемого, в его отношении решением суда избрана мера пресечения в виде ареста. По уголовному делу продолжаются следственно-оперативные мероприятия", - говорится в сообщении.В конце прошлого года президент России Владимир Путин удовлетворил заявление Варданяна о выходе из гражданства России. Как заявил РИА Новости член конституционного комитета Совфеда Александр Башкин, Варданян не сможет получить помощь от РФ после выхода из гражданства. Ведущий научный сотрудник Института международных исследований МГИМО Алексей Токарев также отметил в беседе с РИА Новости, что Россия не должна заниматься освобождением Варданяна.

https://ria.ru/20230927/vardanyan-1898952144.html

https://ria.ru/20230921/karabakh-1897672995.html

баку

азербайджан

нагорно-карабахская республика

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варданян под арестом. Видео азербайджанских спецслужб Варданян под арестом. Видео азербайджанских спецслужб 2023-09-28T10:14 true PT1M10S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

баку, азербайджан, рубен варданян, нагорно-карабахская республика