Рейтинг@Mail.ru
В Баку обвинили Рубена Варданяна в финансировании терроризма - РИА Новости, 28.09.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
10:14 28.09.2023 (обновлено: 10:57 28.09.2023)
https://ria.ru/20230928/vardanyan-1899110267.html
В Баку обвинили Рубена Варданяна в финансировании терроризма
В Баку обвинили Рубена Варданяна в финансировании терроризма - РИА Новости, 28.09.2023
В Баку обвинили Рубена Варданяна в финансировании терроризма
Служба государственной безопасности (СГБ) Азербайджана сообщила, что одному из лидеров непризнанных властей Нагорного Карабаха Рубену Варданяну предъявлено... РИА Новости, 28.09.2023
2023-09-28T10:14
2023-09-28T10:57
баку
азербайджан
рубен варданян
нагорно-карабахская республика
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/1c/1899118737_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_5e50ca13b0e2b288ba88310cc01b71bb.jpg
БАКУ, 28 сен - РИА Новости. Служба государственной безопасности (СГБ) Азербайджана сообщила, что одному из лидеров непризнанных властей Нагорного Карабаха Рубену Варданяну предъявлено обвинение в финансировании терроризма на территории Азербайджана."На основании собранных доказательств выявлены основательные подозрения в преступных деяниях Варданяна Рубена Карленовича,1968 года рождения, являющегося в настоящее время гражданином Республики Армения, в соответствии со статьями 214-1 (финансирование терроризма), 279.3 (участие в создании и деятельности вооруженных формирований или групп, не предусмотренных законодательством) и 318.1 (Организация незаконного прибытия иностранца или лица без гражданства в Азербайджанскую Республику) Уголовного кодекса Азербайджанской Республики", - говорится в сообщении пресс-службы СГБ.По данным ведомства, установлено, что Варданян "в целях совершения террористическо-провокационных действий в сентябре 2022 года незаконно пересек государственную границу Азербайджанской Республики в обход контрольно-пропускных пунктов, въехал на территорию временного размещения российских миротворцев в Карабахском экономическом районе Азербайджанской Республики, на указанной территории принимал участие в формировании и деятельности вооруженных формирований, не предусмотренных законодательством Азербайджанской Республики, а также участвовал в снабжении оружием, боеприпасами, взрывчатыми веществами, военной техникой и армейскими принадлежностями этих незаконных воинских формирований"."Кроме того, Варданян принимал участие в финансировании терроризма, выделяя денежные средства на организацию террористической деятельности указанных незаконных вооруженных формирований. За совершенные незаконные действия Рубен Варданян был задержан 27 сентября 2023 года и привлечен к уголовной ответственности в качестве обвиняемого, в его отношении решением суда избрана мера пресечения в виде ареста. По уголовному делу продолжаются следственно-оперативные мероприятия", - говорится в сообщении.В конце прошлого года президент России Владимир Путин удовлетворил заявление Варданяна о выходе из гражданства России. Как заявил РИА Новости член конституционного комитета Совфеда Александр Башкин, Варданян не сможет получить помощь от РФ после выхода из гражданства. Ведущий научный сотрудник Института международных исследований МГИМО Алексей Токарев также отметил в беседе с РИА Новости, что Россия не должна заниматься освобождением Варданяна.
https://ria.ru/20230927/vardanyan-1898952144.html
https://ria.ru/20230921/karabakh-1897672995.html
баку
азербайджан
нагорно-карабахская республика
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Ольга Фомченкова
Ольга Фомченкова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Варданян под арестом. Видео азербайджанских спецслужб
Варданян под арестом. Видео азербайджанских спецслужб
2023-09-28T10:14
true
PT1M10S
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/1c/1899118737_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_1a3a18c91ef6d3ee0e914e87abebdd89.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
баку, азербайджан, рубен варданян, нагорно-карабахская республика
Баку, Азербайджан, Рубен Варданян, Нагорно-Карабахская Республика
В Баку обвинили Рубена Варданяна в финансировании терроризма

Задержанному Рубену Варданяну предъявили обвинение в финансировании терроризма

Читать ria.ru в
БАКУ, 28 сен - РИА Новости. Служба государственной безопасности (СГБ) Азербайджана сообщила, что одному из лидеров непризнанных властей Нагорного Карабаха Рубену Варданяну предъявлено обвинение в финансировании терроризма на территории Азербайджана.
«
"На основании собранных доказательств выявлены основательные подозрения в преступных деяниях Варданяна Рубена Карленовича,1968 года рождения, являющегося в настоящее время гражданином Республики Армения, в соответствии со статьями 214-1 (финансирование терроризма), 279.3 (участие в создании и деятельности вооруженных формирований или групп, не предусмотренных законодательством) и 318.1 (Организация незаконного прибытия иностранца или лица без гражданства в Азербайджанскую Республику) Уголовного кодекса Азербайджанской Республики", - говорится в сообщении пресс-службы СГБ.
Рубен Варданян - РИА Новости, 1920, 27.09.2023
В Ереване сообщили, что права Варданяна будет защищать МИД Армении
Вчера, 14:29
По данным ведомства, установлено, что Варданян "в целях совершения террористическо-провокационных действий в сентябре 2022 года незаконно пересек государственную границу Азербайджанской Республики в обход контрольно-пропускных пунктов, въехал на территорию временного размещения российских миротворцев в Карабахском экономическом районе Азербайджанской Республики, на указанной территории принимал участие в формировании и деятельности вооруженных формирований, не предусмотренных законодательством Азербайджанской Республики, а также участвовал в снабжении оружием, боеприпасами, взрывчатыми веществами, военной техникой и армейскими принадлежностями этих незаконных воинских формирований".
«
"Кроме того, Варданян принимал участие в финансировании терроризма, выделяя денежные средства на организацию террористической деятельности указанных незаконных вооруженных формирований. За совершенные незаконные действия Рубен Варданян был задержан 27 сентября 2023 года и привлечен к уголовной ответственности в качестве обвиняемого, в его отношении решением суда избрана мера пресечения в виде ареста. По уголовному делу продолжаются следственно-оперативные мероприятия", - говорится в сообщении.
В конце прошлого года президент России Владимир Путин удовлетворил заявление Варданяна о выходе из гражданства России. Как заявил РИА Новости член конституционного комитета Совфеда Александр Башкин, Варданян не сможет получить помощь от РФ после выхода из гражданства. Ведущий научный сотрудник Института международных исследований МГИМО Алексей Токарев также отметил в беседе с РИА Новости, что Россия не должна заниматься освобождением Варданяна.
Дым в окрестностях Степанакерта в Нагорном Карабахе - РИА Новости, 1920, 21.09.2023
Прощание с Карабахом: уроки трагедии с двумя стульями
21 сентября, 08:00
 
БакуАзербайджанРубен ВарданянНагорно-Карабахская Республика
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала